O știi ca pe regina reality show-urilor, mereu impecabilă și înconjurată de lux și dramă. Dar Lisa Vanderpump, care tocmai a sărbătorit pe 30 aprilie episodul special al reuniunii „Vanderpump Villa”, are o poveste care începe cu mult înainte de camerele de filmat de la Bravo. Și, trebuie să recunoaștem, arăta complet diferit.

Inceputuri rebele in anii ’70

Poate nu știai, dar Lisa și-a făcut debutul în actorie la doar 13 ani, în filmul „A Touch of Class” din 1973. A jucat și într-un serial ITV numit „Kids”. Însă rolul care a pus-o cu adevărat pe harta tinerelor talente a fost cel din filmul horror „Killer’s Moon” din 1978. Pe atunci avea 17 ani și juca rolul Annei, o școlăriță terorizată.

În fotografiile de promovare ale filmului, Lisa poza alături de un doberman, afișând o tunsoare bob șic, foarte la modă în acea perioadă. O imagine total diferită de buclele brunete voluminoase cu care ne-a obișnuit astăzi.

De la actrita la regina reality show-urilor

Saltul uriaș către faima internațională a venit însă în 2010. Atunci a apărut în „The Real Housewives of Beverly Hills” și a devenit un nume cunoscut în întreaga lume. Iar parcursul ei, de la tânăra actriță la mogul de televiziune, este documentat pe larg, așa cum arată și o analiză publicată recent de Hellomagazine. Alături de ea, în lumina reflectoarelor au intrat și soțul ei, Ken Todd, și cei doi copii ai lor, Pandora Vanderpump Sabo și Max Todd, care au apărut atât în „The Real Housewives of Beverly Hills”, cât și în „Vanderpump Rules”.

Drama si lux in cel mai nou show

Acum, Lisa este din nou în centrul atenției cu cel mai recent proiect al său, „Vanderpump Villa”. Potrivit sinopsisului oficial de la Disney Plus, lucrurile stau cam așa: „Lisa Vanderpump se îndreaptă spre Rosecroft Park, în zona rurală engleză, unde o nouă dramă zguduie noul sezon.”

Descrierea continuă, promițând exact genul de divertisment cu care ne-a obișnuit Lisa: „Sezonul 3 din Vanderpump Villa își desface bagajele la un conac englezesc somptuos, unde serviciile impecabile pot deraia cu o viteză record. Cadrul impunător aduce un fundal proaspăt, în timp ce cele mai obraznice personaje din reality TV transformă fiecare check-in într-un pretext pentru dramă.”

Și, ca să-ți faci o idee despre ce te așteaptă, iată un mic preview: „O escapadă aniversară se termină prost când tensiunea dintre două grupuri de oaspeți se ciocnește cu un flirt la momentul nepotrivit. Un grup plin de energie tratează proprietatea ca pe o vacanță de primăvară cu tapet mai bun, căutând ceartă cu personalul și declanșând o confruntare în jacuzzi suficient de serioasă pentru a necesita intervenția securității. Mizeria romantică se extinde și ea, pe măsură ce oaspeții singuri flirtează cu personalul și amenință legăturile deja instabile. Cu zvonuri care circulă prin vilă, totul pare că ar putea lua o întorsătură urâtă în orice secundă.”

O transformare de stil uluitoare

Te-ai fi gândit vreodată că adolescenta cu tunsoare bob va ajunge să definească stilul opulent din Beverly Hills? Stilul ei de astăzi este sinonim cu rochiile mulate din mătase, tocurile înalte, machiajul dramatic și, fireste culoarea roz.

O schimbare radicală.

Iar această imagine de divă a fost cimentată de-a lungul anilor. A participat chiar și la „Dancing with the Stars” în 2013 (unde a rezistat patru săptămâni), etalând o serie de rochii mini sclipitoare, demne de o adevărată showgirl. Până la urmă, despre asta e vorba în brandul ei personal: spectacol, lux și o personalitate care nu poate fi ignorată. Peste patru decenii mai târziu, Lisa este încă cea care comandă ecranele, demonstrând că o adevărată vedetă știe cum să se reinventeze constant.