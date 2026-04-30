Chiar dacă sunt Prinț și Prințesă de Wales, Kate Middleton și Prințul William au ales o viață departe de opulența unui palat tradițional. Casa lor din Windsor, deși istorică, este una pentru care plătesc chirie la prețul pieței, o decizie care arată un angajament pe termen lung și o dorință de normalitate pentru cei trei copii ai lor.

O casă cu istorie, nu un palat opulent

Proprietatea, numită Forest Lodge, este o clădire istorică de gradul II (o clădire de importanță istorică protejată), construită în anii 1770. Cu un exterior din cărămidă roșie și două aripi distincte, casa emană o eleganță discretă, departe de grandoarea pe care ne-am imagina-o pentru viitorii suverani ai Marii Britanii. Este o alegere care vorbește mult despre valorile și prioritățile lor ca familie.

Detalii care fac diferența

La prima vedere, pare o simplă casă de cărămidă. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Modul în care sunt așezate cărămizile, cunoscut sub numele de „legătură flamandă”, este o tehnică specială. Potrivit Institutului de Arhitectură și Artă Clasică, „legătura flamandă este o legătură decorativă, una care conferă calitate vizuală suprafeței unui perete”.

Iar acoperișul păstrează încă, în anumite porțiuni, ardezia originală. Listarea oficială pe Historic England menționează: „Acoperiș original din ardezie în spatele parapetului pe o parte; acoperiș ulterior din țiglă pe restul”. Ardezia este o opțiune mult mai costisitoare decât țigla, dar oferă o estetică aparte. Într-o analiză detaliată publicată recent de Hellomagazine, sunt scoase la iveală aceste elemente de design care transformă proprietatea într-o adevărată bijuterie arhitecturală.

Renovări de 1,5 milioane de lire sterline

Înainte ca familia să se mute, casa a necesitat modernizări. Dar o renovare majoră avusese loc și în 2001, cu un cost de 1,5 milioane de lire sterline (aproximativ 2 milioane de dolari). Schimbările au păstrat detaliile de epocă, inclusiv zidăria originală din piatră, cornișele elaborate din ipsos și decorațiunile de tavan, șemineele din marmură, ferestrele venețiene și un tavan boltit în holul de la intrare.

Mutarea în această casă cu opt dormitoare a fost o schimbare semnificativă față de fosta lor locuință, o cabană modestă cu doar patru dormitoare.

Un contract pe 20 de ani și chirie la prețul pieței

Și aici vine partea cu adevărat interesantă. Spre deosebire de unchiul lui William, Prințul Andrew, cuplul regal plătește „chirie la prețul pieței” pentru reședința lor. Crown Estate (instituția care administrează proprietățile Coroanei) a confirmat că totul s-a făcut transparent pentru a evita orice controversă. „Contractul de închiriere pentru Proprietate a fost încheiat pe o perioadă de 20 de ani, la o chirie de piață deschisă, supusă obligațiilor standard de reparații Proprietar & Chiriaș. Chiria a fost evaluată de Savills și Hamptons în numele Crown Estate. Knight Frank a acționat în numele ASR Prințul și Prințesa de Wales”, se arată în declarația oficială.

Dar de ce atâta transparență și un contract pe 20 de ani? Raportul oficial este și mai clar, indicând un plan pe termen foarte lung: „Un contract de închiriere necesionabil pe 20 de ani cu The Crown Estate pentru Forest Lodge, începând cu 5 iulie 2025”.

Răspunsul pare să fie legat de stabilitate și de viitorul copiilor lor. Danielle Stacey, corespondent regal online pentru HELLO!, subliniază acest aspect: „Prințul și Prințesa de Wales iubesc în mod clar viața în Windsor, copiii sunt stabiliți la Școala Lambrook din apropiere și vor fi în continuare aproape de Castelul Windsor pentru funcții și angajamente regale”.