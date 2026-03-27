Kate Middleton a atras toate privirile pe 25 martie 2026, la un eveniment cu adevărat istoric. Prințesa de Wales, în vârstă de 44 de ani, l-a însoțit pe Prințul William la ceremonia de instalare a primei femei în funcția de Arhiepiscop de Canterbury, o premieră absolută pentru Biserica Anglicană.

Un eveniment istoric la Canterbury

La Catedrala Canterbury, cuplul regal al Marii Britanii a participat la un moment de referință. Dame Sarah Mullally a fost instalată oficial ca al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury. Fostă asistentă medicală și episcop al Londrei din 2018, ea devine astfel prima femeie care ocupă această poziție extrem de importantă. Deși numirea sa oficială avusese loc pe 3 octombrie 2025, ceremonia de preluare a funcției a fost organizată abia acum, într-un cadru puternic.

Prințul William, acum în vârstă de 43 de ani, a fost prezent în numele tatălui său, Regele Charles. Iar Kate Middleton a strălucit la brațul său, fiind considerată o adevărată ambasadoare a stilului regal.

Ținuta Prințesei, un omagiu subtil

Alegerea vestimentară a lui Kate Middleton a fost însă mult mai mult decât o simplă demonstrație de eleganță. E drept că paltonul din cașmir, semnat Suzannah London, arăta impecabil, dar detaliul care a contat a fost imprimeul. V-ați gândit vreodată de ce este atât de faimos modelul „Prince of Wales”?

Acest tip de carouri este cunoscut ca simbol al titlului moștenitorului tronului britanic. Purtându-l, Prințesa Catherine i-a adus un omagiu subtil și direct soțului ei, reamintind tuturor rolul esențial pe care acesta îl are în familia regală. Pentru a completa ținuta, Prințesa de Wales a accesorizat cu o pălărie „Houndstooth Straw Boater” de la Juliette Botterill Millinery (o pălărie de vară cu boruri drepte), care avea același imprimeu iconic.

Un gest plin de semnificație.

O legătură emoțională cu Prințesa Diana

Numai că simbolistica nu se oprește aici. Această alegere vestimentară, plină de înțelesuri, aduce aminte de mama lui William, regretata Prințesă Diana. Nu de puține ori, Diana obișnuia să poarte același model de carouri în anii ’80, transformându-l într-un element distinctiv al stilului său.

Până la urmă, gestul lui Kate este o dovadă de respect nu doar față de soțul ei, ci și față de moștenirea familiei regale și de legătura emoțională cu istoria acesteia. Prințesa a demonstrat, încă o dată, cum moda poate transmite un mesaj puternic, chiar și în cadrul unui eveniment ce rescrie istoria de secole a Bisericii Anglicane.