Surpriză de proporții în showbiz! Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, foștii concurenți de la „Insula Iubirii”, au pus pe pauză divorțul. Deși trebuiau să semneze actele la notar, Ema nu s-a prezentat, iar acum cei doi anunță că s-au împăcat, de dragul copiilor.

Divorț anulat în ultima clipă

Ziua în care Ema Oprișan și Răzvan Kovacs trebuiau să devină oficial doi străini s-a transformat într-un moment de cotitură. Ema pur și simplu nu a mai ajuns la notar pentru a semna actele de divorț. Iar acum, deși teoretic ar trebui să înainteze actele la judecătorie, Răzvan Kovacs spune că nu se mai grăbesc deloc să facă acest pas. Ba chiar au cu totul alte planuri.

„Momentan avem alte priorități. Încercăm să ne împărțim timpul cu copiii în așa fel încât să fie bine pentru amândoi, să ne putem face treburile. Prioritatea noastră e să fie ei ok. Noi încercăm să fim adulți”, a declarat Răzvan pentru Spynews.

Weekendul care a schimbat totul

Cum s-a ajuns aici, pe bune? Se pare că un eveniment recent i-a adus mai aproape. Cei doi au fost nașii copilului unor prieteni comuni în weekend și chiar au împărțit aceeași cameră de hotel, alături de cei doi copii ai lor.

Se pare că timpul petrecut împreună i-a făcut să reevalueze situația. Răzvan, cu o nonșalanță debordantă, a clarificat că o simplă hârtie nu îi schimbă caracterul. V-ați fi așteptat la altceva?

„Nu amânăm. Momentan, hârtia în sine nu e o prioritate. Eu oricum sunt același derbedeu, și divorțat, și căsătorit”, a mai adăugat Răzvan Kovacs.

Ema Oprișan: „Amândoi am greșit”

Dacă Răzvan a fost mai rezervat, Ema Oprișan a pus cărțile pe față. Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, a confirmat împăcarea, dar a ținut să nuanțeze lucrurile. Nu, nu s-au împăcat ca iubiți, ci ca părinți responsabili pentru copiii lor.

O decizie matură, până la urmă.

„Da, m-am împăcat cu Răzvan. Sper să avem o relație cum am avut-o zilele acestea, legat de copii. Nu avem maturitate emoțională, pentru a discuta despre ce s-a întâmplat. Nu îmi doresc ca ai noștri copii să ne vadă certându-ne. Cu siguranță, la un moment dat, va ieși frustrarea din noi, pentru că amândoi am greșit, amândoi am reacționat într-un mod care nu era ok”, a explicat Ema Oprișan pe rețeaua de socializare.

Și, ca să fie totul limpede, a subliniat că nu e vorba de o revenire la viața de cuplu, mai ales că Răzvan se află deja într-o altă relație (cu Ella Vișan). „Nu este vorba de împăcare – cuplu- este doar păstrarea limitelor între ce am avut, ce este și cum suntem ca părinți”, a încheiat Ema.