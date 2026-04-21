Deși s-au despărțit, foștii concurenți de la Insula Iubirii, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, au apărut din nou împreună, în rol de nași de botez. Imaginile, în care cei doi se afișează ca un cuplu, au ajuns rapid la noua iubită a lui Răzvan, Ella Vișan, iar reacția ei a venit pe măsură.

Foștii soți, din nou împreună la botez

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au onorat un angajament mai vechi. Cei doi au fost nași de botez pentru un bebeluș, un eveniment care fusese programat înainte ca ei să decidă să meargă pe drumuri separate. Zilele trecute, Răzvan și fosta lui soție au fost surprinși împreună, participând inclusiv la prima băiță a copilului pe care l-au creștinat. Să fim serioși, situația este cel puțin complicată, având în vedere noul context amoros.

Reacția Ellei nu a întârziat să apară

La scurt timp după apariția imaginilor, Ella Vișan, care se află într-o relație cu Răzvan, a transmis un mesaj care pare să aibă o legătură directă cu situația. Postarea a fost făcută pe contul ei de Instagram și preluată imediat de prietena ei de la Insula Iubirii, Maria Avram. V-ați gândit vreodată cum e să vezi așa ceva pe internet?

„Și când vei înțelege că adevărata bogăție constă în oamenii care fac parte din viața ta, care te iubesc și cărora le simți prezența, chiar și la distanță… Atunci vei înceta să mai cauți în altă parte ceea ce ai avut mereu în suflet”, a scris Ella Vișan.

Un mesaj cu subînțeles, pe bune.

O nouă iubire la distanță

Dar povestea lor de dragoste este abia la început. Ella Vișan și Răzvan Kovacs au confirmat recent că formează un cuplu, la scurt timp după ce el a divorțat. Relația lor se confruntă deja cu o provocare majoră, anume distanța, pentru că blondina locuiește în Londra, în timp ce Răzvan este stabilit în Timișoara. Într-o postare pe TikTok, Ella însăși a ironizat situația neașteptată în care s-a trezit.

„Planuri pe 2026: focus pe muncă, bani, vacanțe, mai mulți bani. Și ce am făcut eu? M-am îndrăgostit! Bravo Ella…”, a scris blondina pe platforma de socializare.

Un trecut tumultuos la Insula Iubirii

Și, ca să înțelegem mai bine contextul, ambii protagoniști au un istoric plin de evenimente în faimosul reality show. Ella Vișan a participat într-un sezon anterior, unde a picat în ispită și a mers până la capăt cu Teo, bărbatul care i-a sucit mințile. Atunci, ea a anulat nunta cu partenerul ei de la acea vreme, Andrei, deși planurile erau deja făcute. Răzvan Kovacs, în schimb, a participat la emisiune alături de Ema Oprișan, relația lor ajungând la final la scurt timp după experiența din Thailanda.