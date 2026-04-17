Andrei Lemnaru a oferit prima reacție despre noua relație a fostei sale logodnice, Ella Vișan, cu Răzvan Kovacs, un alt fost concurent de la Insula Iubirii. După ce a fost înșelat în timpul emisiunii, Andrei pare complet detașat de viața amoroasă a celei care ar fi trebuit să-i devină soție, având un mesaj extrem de direct.

„Nu mă interesează, eu sunt cu treburile mele”

Contactat pentru a-și exprima părerea despre noul cuplu din showbiz, Andrei Lemnaru a fost cât se poate de clar și nu a lăsat loc de interpretări. Pe bune, mai direct de atât nu se putea. „Părerea mea este următoarea: nu mă interesează, nu am nicio părere (…) Nu mă interesează, nu am nicio părere, eu sunt cu treburile mele, pe mine nu mă interesează showbizul românesc. După cum s-a văzut, eu nu mai apar, eu sunt cu treburile mele”, a declarat Andrei Lemnaru.

a închis subiectul.

Un nou cuplu, un vechi scandal

Dar de ce atâta vâlvă în jurul acestei noi idile? Ei bine, lucrurile sunt destul de complicate. Ella Vișan formează acum un cuplu cu Răzvan Kovacs, fost concurent la Insula Iubirii în sezonul 7. Problema este că DJ-ul este, cel puțin în acte, încă însurat cu Ema Oprișan, femeia alături de care are și o fetiță.

Răzvan susține că el și Ema s-au despărțit încă din decembrie 2025. Numai ca Ema Oprișan îl contrazice vehement și spune că a fost părăsită pentru Ella chiar la începutul acestui an, schimbând complet datele problemei.

Război total în mediul online

Și, cum era de așteptat, întregul triunghi amoros dintre Ema Oprișan, Răzvan Kovacs și Ella Vișan a explodat în mediul online, generând discuții aprinse. Ema a primit un val de susținere, inclusiv un mesaj de la ispita Teo Costache (chiar bărbatul cu care Ella l-a înșelat pe Andrei), dar a încasat și critici dure de la persoane publice precum Dana Roba.

Iar Răzvan Kovacs a fost numit „scursură” de creatoarea de conținut online @evestastick, care nu s-a oprit aici cu atacurile.

O logodnă ruptă la Insula Iubirii

V-ați întrebat de ce este relevantă părerea lui Andrei în toată această poveste? Andrei și Ella au participat împreună la sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, unde au venit ca logodnici, gata să-și testeze relația înainte de căsătorie.

Parcursul lor s-a încheiat brusc.

Ella l-a înșelat pe Andrei cu ispita Teo Costache, iar logodna lor a fost ruptă imediat după terminarea filmărilor, fiecare mergând pe drumul său. Dincolo de acuzațiile de infidelitate și de declarațiile contradictorii, limbajul folosit online a atins cote alarmante, aceeași creatoare de conținut, @evestastick, având cuvinte extrem de dure și la adresa Ellei Vișan, despre care a spus că este „făcută din costa satanei”.