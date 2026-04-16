Ella Vișan și Răzvan Kovacs, foști concurenți la „Insula Iubirii”, au confirmat că formează un cuplu. Vestea a venit la scurt timp după ce DJ-ul a anunțat despărțirea de Ema Oprișan, la final de ianuarie 2026. Numai că Răzvan și Ema nu au semnat încă actele de divorț, iar versiunile lor despre cum s-au petrecut lucrurile sunt complet diferite.
O relație începută la Londra?
Ema Oprișan, încă soția lui Răzvan, a povestit într-un live pe TikTok propria variantă. Potrivit ei, despărțirea reală a avut loc în februarie, iar în martie Răzvan era deja într-o nouă relație. Totul ar fi pornit după ce Ella l-a contactat pe DJ pentru un eveniment la Londra, unde acesta a și mers. La câteva zile distanță, Ema susține că Ella a publicat pe rețelele sociale o imagine cu mâna lui Răzvan, insinuând că între ei s-ar fi înfiripat ceva. V-ați fi așteptat la așa ceva?
Reacția dură a lui Răzvan Kovacs
Povestea a fost preluată și de creatoarea de conținut @evestastick, care nu a avut cuvinte de laudă pentru cei doi. „Ella asta… este… făcută din costa satanei. Nu mă înțelegeți greșit. Și Răzvan e… o scursură. Și este absolut clar că oricum Ema și Răzvan au avut… Ei știu ce relație au avut, dar e clar că se ajunsese într-un punct super toxic, într-o relație foarte toxică, dar…”, a spus aceasta într-un clip video.
Iar replica lui Răzvan Kovacs nu a întârziat să apară, fiind lăsată direct în secțiunea de comentarii.
„Scursură ești tu… Povestea pe care o spune Ema este închipuirea ei”.
Despărțirea, o poveste cu două versiuni
Pe bune, cum stau lucrurile? Răzvan Kovacs susține că separarea de Ema, cu care are o fetiță pe nume Luna, s-a produs de fapt mult mai devreme, în decembrie 2025. El a explicat pentru Spynews TV că relația lor „nu mai mergea de foarte mult timp”, principalul motiv fiind reproșurile constante pe care le primea din partea partenerei sale.
Mai mult, DJ-ul a făcut o dezvăluire neașteptată despre perioada sărbătorilor de iarnă. Se pare că au jucat teatru de dragul familiei (Ema mai are un băiat, Noah, dintr-o relație anterioară). „Noi ne-am despărțit undeva prin decembrie; familia ei a venit la noi de Crăciun, iar în momentul în care au venit la noi, am zis: «Hai să părem un cuplu în perioada asta», pentru că, na, așa e când ai musafiri. (…) Au fost și atunci niște dispute între noi. (…) Lucrurile între noi nu au mers de foarte mult timp”, a declarat Răzvan Kovacs.