Ella Vișan și Răzvan Kovacs, foști concurenți la „Insula Iubirii”, au confirmat că formează un cuplu. Vestea a venit la scurt timp după ce DJ-ul a anunțat despărțirea de Ema Oprișan, la final de ianuarie 2026. Numai că Răzvan și Ema nu au semnat încă actele de divorț, iar versiunile lor despre cum s-au petrecut lucrurile sunt complet diferite.

O relație începută la Londra?

Ema Oprișan, încă soția lui Răzvan, a povestit într-un live pe TikTok propria variantă. Potrivit ei, despărțirea reală a avut loc în februarie, iar în martie Răzvan era deja într-o nouă relație. Totul ar fi pornit după ce Ella l-a contactat pe DJ pentru un eveniment la Londra, unde acesta a și mers. La câteva zile distanță, Ema susține că Ella a publicat pe rețelele sociale o imagine cu mâna lui Răzvan, insinuând că între ei s-ar fi înfiripat ceva. V-ați fi așteptat la așa ceva?

Reacția dură a lui Răzvan Kovacs

Povestea a fost preluată și de creatoarea de conținut @evestastick, care nu a avut cuvinte de laudă pentru cei doi. „Ella asta… este… făcută din costa satanei. Nu mă înțelegeți greșit. Și Răzvan e… o scursură. Și este absolut clar că oricum Ema și Răzvan au avut… Ei știu ce relație au avut, dar e clar că se ajunsese într-un punct super toxic, într-o relație foarte toxică, dar…”, a spus aceasta într-un clip video.

Recomandari Răzvan Kovacs confirmă relația cu Ella Vișan – suntem un cuplu la început de drum

Iar replica lui Răzvan Kovacs nu a întârziat să apară, fiind lăsată direct în secțiunea de comentarii.

„Scursură ești tu… Povestea pe care o spune Ema este închipuirea ei”.

Despărțirea, o poveste cu două versiuni

Pe bune, cum stau lucrurile? Răzvan Kovacs susține că separarea de Ema, cu care are o fetiță pe nume Luna, s-a produs de fapt mult mai devreme, în decembrie 2025. El a explicat pentru Spynews TV că relația lor „nu mai mergea de foarte mult timp”, principalul motiv fiind reproșurile constante pe care le primea din partea partenerei sale.

Recomandari Răzvan Kovacs și Ella Vișan alimentează zvonurile cu declarații identice

Mai mult, DJ-ul a făcut o dezvăluire neașteptată despre perioada sărbătorilor de iarnă. Se pare că au jucat teatru de dragul familiei (Ema mai are un băiat, Noah, dintr-o relație anterioară). „Noi ne-am despărțit undeva prin decembrie; familia ei a venit la noi de Crăciun, iar în momentul în care au venit la noi, am zis: «Hai să părem un cuplu în perioada asta», pentru că, na, așa e când ai musafiri. (…) Au fost și atunci niște dispute între noi. (…) Lucrurile între noi nu au mers de foarte mult timp”, a declarat Răzvan Kovacs.