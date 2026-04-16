După săptămâni de speculații, Răzvan Kovacs și Ella Vișan, foști concurenți la „Insula Iubirii”, au confirmat oficial că formează un cuplu. Cei doi au făcut anunțul după o escapadă la Londra, Răzvan fiind primul care a vorbit deschis despre noua relație într-o emisiune TV, urmat la scurt timp de o declarație a Ellei pe rețelele de socializare.

Prima declarație oficială a lui Răzvan

Răzvan Kovacs, cunoscut publicului din sezonul 7 al emisiunii, a pus capăt zvonurilor în cadrul unei intervenții la Spynews TV. Fără ocolișuri, a recunoscut totul. Întrebat direct de moderatoarea Mara Bănică dacă s-au sărutat, răspunsul lui a fost un simplu și direct: „Da”.

El a continuat, oferind mai multe detalii despre stadiul relației lor. „Suntem un cuplu la început de drum. Ar fi ipocrit din partea mea să spun «nu». (…) Nu am nimic de ascuns în legătură cu asta. Înțeleg situația, înțeleg că e deranjant pentru alte persoane, dar este vorba de ceea ce îmi doresc eu”, a adăugat Răzvan.

O decizie asumată.

Iar totul s-a întâmplat la scurt timp după ce s-a întors din Londra, unde a petrecut câteva zile alături de Ella, înainte ca relația lor să devină publică.

Reacția Ellei nu a întârziat

La câteva ore distanță, Ella Vișan, participantă în sezonul 9, a venit cu propria lămurire pe Instagram Story. Vizibil afectată de mesajele primite, a vrut să clarifice situația, subliniind că nu dorește să convingă pe nimeni de nimic și că preferă discreția, din respect pentru Răzvan și situația lui personală.

„Am văzut mulțimea de mesaje pe care am primit-o, referitoare la neasumarea mea. Ați văzut declarația lui Răzvan. Nu sunt aici să conving pe nimeni de nimic. Pentru mine, Răzvan este un om iesit din comun de bun și din respect față de el și față de situația curentă și situațiile din viața lui, îmi doresc ca unele lucruri să rămână în discreție”, a transmis Ella.

Mai mult, le-a mulțumit atât celor care o susțin, cât și celor care au decis să nu o mai urmărească. „Vă mulțumesc celor care sunteți aici și-mi trimiteți mesaje drăguțe. Le mulțumesc și celor care mi-au dat unfollow. Repet, nu sunt aici să demonstrez nimic și nici să conving pe cineva de ceva. În continuare voi rămâne aceeași Ella, la fel de zăpăcită și la fel de sinceră și transparentă cu voi”, a încheiat ea.

Divorțul de Ema Oprișan, un capitol încheiat

Dar de ce a stârnit atâta vâlvă această nouă relație? Ei bine, Răzvan Kovacs a divorțat de curând de Ema Oprișan, partenera alături de care a participat la „Insula Iubirii”. Cei doi au împreună o fetiță, Luna, iar Ema mai are un băiat, Noah, dintr-o relație anterioară. Despărțirea lor s-a produs în decembrie 2025.

Răzvan a explicat că problemele dintre el și Ema erau mai vechi și că reproșurile constante au dus la ruptură. „Noi ne-am despărțit undeva prin decembrie; familia ei a venit la noi de Crăciun, iar în momentul în care au venit la noi, am zis: «Hai să părem un cuplu în perioada asta», pentru că, na, așa e când ai musafiri. (…) Au fost și atunci niște dispute între noi. (…) Lucrurile între noi nu au mers de foarte mult timp”, a povestit DJ-ul la Spynews TV.

Susținere din partea prietenilor

În ciuda controverselor, noul cuplu se bucură de sprijinul apropiaților. Maria Avram (o prietenă a Ellei din sezonul 9 al emisiunii) și-a arătat susținerea publică. Aceasta a comentat cu emoticoane în formă de inimă la o fotografie postată de Răzvan în care apărea alături de Ella.

La scurt timp după, însă, comentariile la postarea respectivă au fost dezactivate.