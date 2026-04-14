Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, unul dintre cele mai urmărite cupluri de la Insula Iubirii, trebuiau să divorțeze oficial pe 23 martie. Numai că, în ultimul moment, Ema a decis să oprească totul, iar motivul are legătură directă cu cei doi copii ai lor, Noah și Luna.

Divorț anulat în ultima clipă

Deși părea că totul fusese stabilit de comun acord, lucrurile au luat o turnură complet neașteptată. Cei doi foști concurenți au decis să meargă pe drumuri separate și chiar stabiliseră data finală la notar pentru a parafa despărțirea. Dar Ema Oprișan a dat înapoi.

Pur și simplu nu a mai vrut să semneze.

Ce s-a întâmplat, pe bune, de s-a ajuns aici, când separarea părea o simplă formalitate?

Adevăratul motiv al deciziei

Invitată recent în podcastul Biancăi Drăgan, Ema a explicat ce anume a determinat-o să blocheze divorțul. Totul se leagă de programul de vizită pentru copii, pe care Răzvan, se pare, nu l-ar fi respectat. E drept că înțelegerea inițială suna destul de clar și fusese acceptată de amândoi.

Răzvan urma să petreacă timp cu cei mici două ore lunea și alte două ore miercurea. Doar că acest program, stabilit amiabil, nu a fost respectat. Iar Ema a considerat că interesele copiilor trebuie protejate de o instanță de judecată, care poate impune o decizie fermă și corectă (cel puțin teoretic).

„M-am simțit abandonată”

Situația a fost cu atât mai dificilă pentru Ema, cu cât, la un moment dat, a fost nevoită să plece din locuința comună. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a recunoscut că a trecut prin momente extrem de grele, care au marcat-o profund.

„M-am simțit abandonată”, a mărturisit ea, descriind perioada complicată a despărțirii.

Si tocmai de aceea, acum, vrea ca totul să se desfășoare într-un cadru legal strict, pentru a se asigura că fetița pe care o are cu Răzvan, dar și băiețelul ei, Noah, nu vor simți prea mult lipsa tatălui din viața lor. Decizia finală privind custodia și programul de vizită va aparține, așadar, judecătorilor.