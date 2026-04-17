Răzvan Kovacs și Ella Vișan, foști concurenți la Insula Iubirii, au confirmat oficial că formează un cuplu, stârnind un val de reacții. Surpriza vine însă dintr-o direcție neașteptată. Ispita Teo Costache, cel cu care Ella și-a înșelat logodnicul în sezonul 9, a transmis un mesaj public de susținere chiar pentru Ema Oprișan, fosta soție a lui Răzvan.

Mesaj neașteptat de la Teo Costache

Văzând întregul scandal mediatic dintre Ema, Răzvan și noua lui iubită, Ella, ispita Teo Costache a simțit nevoia să intervină. Acesta i-a transmis Emei un mesaj de încurajare pe rețelele de socializare, poziționându-se clar de partea ei. Până la urmă, cum să nu te întrebi ce se întâmplă acolo?

„Ține minte… Nu ai pierdut un bărbat, ai scăpat de cineva care nu ți-a înțeles niciodată valoarea”, a scris tânărul în mediul online.

Contextul este cu atât mai complicat cu cât Ema și Răzvan au împreună o fetiță, iar ea refuză momentan să îi ofere divorțul.

Răzvan Kovacs și Ella Vișan își asumă relația

Dar Răzvan Kovacs pare decis să meargă mai departe, indiferent de obstacole. Acesta a confirmat noua poveste de dragoste într-o intervenție televizată, fără a lăsa loc de interpretări.

„Suntem un cuplu la început de drum. (…) Nu am nimic de ascuns în legătură cu asta. Înțeleg situația, înțeleg că e deranjant pentru alte persoane, dar este vorba de ceea ce îmi doresc eu”, a spus Răzvan la Spynews TV, despre relația cu Ella.

Reacția Ellei Vișan nu a întârziat

La scurt timp după declarațiile lui Răzvan, a venit și replica Ellei. Aceasta a postat un mesaj video pe Instagram Story, unde a vorbit deschis despre situația actuală și despre valul de mesaje primite de la urmăritori.

„Am văzut mulțimea de mesaje pe care am primit-o, referitoare la neasumarea mea. Ați văzut declarația lui Răzvan. Nu sunt aici să conving pe nimeni de nimic. Pentru mine, Răzvan este un om neasteptat de bun și din respect față de el și față de situația curentă și situațiile din viața lui, îmi doresc ca unele lucruri să rămână în discreție”, a explicat Ella.

Și a continuat pe același ton. „Vă mulțumesc celor care sunteți aici și-mi trimiteți mesaje drăguțe. Le mulțumesc și celor care mi-au dat unfollow. Repet, nu sunt aici să demonstrez nimic și nici să conving pe cineva de ceva. În continuare voi rămâne aceeași Ella, la fel de zăpăcită și la fel de sinceră și transparentă cu voi”.

Un divorț cu scandal

Numai că lucrurile nu sunt deloc simple. Răzvan a anunțat divorțul de Ema la finalul lunii ianuarie, însă versiunile celor doi despre momentul real al despărțirii se bat cap în cap. El susține că separarea s-a produs încă din decembrie.

Ema Oprișan (care are o fetiță cu Răzvan și un băiat dintr-o relație anterioară) susține, în schimb, că despărțirea a avut loc abia după ce Răzvan a cunoscut-o pe Ella. Mai mult, se pare că Ella ar fi făcut primul pas, contactându-l pe DJ pentru un eveniment din Londra, orașul unde locuiește în prezent.