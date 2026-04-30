Poate că numele Fionei Dourif îți sună familiar din noul serial medical „The Pitt”, unde joacă rolul Dr. Cassie McKay, însă povestea ei de la Hollywood este mult mai complexă și mai fascinantă. La 44 de ani, actrița și producătoarea are în spate o carieră solidă, dar și o moștenire de familie care o leagă de unul dintre cele mai iconice personaje horror din toate timpurile.

O familie ieșită din tipare

Fiona s-a născut în Woodstock, New York, în anii ’80, fiind fiica actorului nominalizat la Oscar, Brad Dourif, și a lui Joni Dourif, o femeie medium (care a fost căsătorită cu actorul timp de cinci ani, între 1981 și 1986). În timp ce tatăl ei cucerea marile ecrane, mama ei s-a luptat cu probleme de sănătate mintală, stingându-se din viață în mai 2015. Crescută într-un astfel de mediu, nu e de mirare că Fiona a ales un drum artistic, având roluri în franciza horror „Chucky”, „Dirk Gently’s Holistic Detective Agency” și „The Blacklist”.

Cine este Brad Dourif, tatăl Fionei?

Dacă te întrebi de unde îl știi pe tatăl ei, Brad Dourif, acum în vârstă de 76 de ani, răspunsul este simplu: de peste tot. Și-a început cariera în teatru, dar lovitura a dat-o în 1975, la 24 de ani, cu rolul lui Billy Bibbit din „Zbor deasupra unui cuib de cuci”.

Performanța sa i-a adus un Glob de Aur, un premiu BAFTA și o nominalizare la Oscar, propulsându-l instantaneu în rândul starurilor internaționale. Iar de atunci, cariera sa a explodat. A devenit cunoscut pentru rolurile de personaje excentrice, iar vocea sa a dat viață celebrei păpuși Chucky din franciza „Child’s Play” pentru mai bine de 30 de ani. Alte roluri memorabile includ Gríma Wormtongue din „Stăpânul Inelelor: Cele Două Turnuri” și Doc Cochran din serialul HBO „Deadwood”.

O copilărie „la intensitate maximă”

Cum a fost, oare, să crești cu un tată atât de celebru și cu un talent atât de special? Brad a vorbit deschis despre copilăria Fionei, descriind-o cu o sinceritate dezarmantă. Într-un interviu pentru VICE, citat de Hellomagazine, actorul a mărturisit: „Ah, Fiona era… Pe o scară de la 1 la 10, ea era 11. Totul era un pic mai intens. Putea să facă o criză de furie care era terifiantă. În multe privințe, era un copil grozav. Doar că avea un temperament uriaș, scăpat de sub control.”

Dar dincolo de temperament, legătura dintre ei a fost mereu una puternică, cimentată pe platourile de filmare.

O afacere de familie pe marile ecrane

Fiona nu doar că i-a călcat pe urme tatălui său, ci a ajuns să lucreze direct cu el, transformând actoria într-o adevărată afacere de familie. În noul serial „The Pitt”, Brad joacă chiar rolul tatălui personajului interpretat de Fiona, o experiență pe care ea a descris-o ca fiind „un dar” și „un moment foarte tandru de filmat”.

Însă colaborarea lor cea mai cunoscută rămâne franciza „Chucky”. Fiona a vorbit despre norocul de a face parte din acest univers. „Este o afacere de familie Dourif. Mă simt atât de norocoasă, nici nu pot să-ți spun. Se simte ca o binecuvântare gigantică pe care, într-un fel, nu am câștigat-o, ci m-am născut în ea. Adică, a trebuit să dau o audiție și să trec de testele Universal, rolul cu siguranță nu mi-a fost oferit, dar afilierea mea cu franciza și șansa de a-l juca pe Charles Lee Ray… mă simt pur și simplu atât de norocoasă.”

Admirația ei este vizibilă și pe rețelele sociale, unde postează adesea fotografii cu tatăl ei, însoțite de mesaje simple, dar pline de emoție, cum ar fi o descriere a unei poze de pe covorul roșu care spunea doar: „sunt mândră de el”.