Comunitatea artistică din România este în doliu. Andrei, fiul renumiților actori ieșeni Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu, s-a stins din viață la doar 37 de ani, după o luptă cu o boală necruțătoare. O tragedie care lasă în urmă o durere de nedescris și o carieră promițătoare frântă mult prea devreme.

O carieră strălucită, o viață trăită în discreție

Spre deosebire de părinții săi, Andrei nu a ales scena. El a preferat să modeleze realitatea prin arhitectură, stabilindu-se la Cluj-Napoca, unde reușise să își construiască un nume respectat. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un profesionist riguros și serios, dar și ca pe un om de o eleganță sufletească rară, caracterizat de o discreție profundă. Iar boala care l-a răpus a avansat rapid în ultimele luni, în ciuda tuturor eforturilor medicale.

Durerea unei familii de artiști

Tatăl său, actorul Adi Cărăuleanu, a ales să nu ofere nicio declarație publică în aceste momente devastatoare. Singurul semn al suferinței sale profunde este imaginea de profil de pe rețelele sociale, schimbată într-un fundal complet negru, un simbol tăcut al doliului absolut. Golul lăsat în urmă este imens nu doar pentru părinți, ci și pentru sora sa, Ana, o artistă apreciată în mediul plastic ieșean. Cum poți, ca părinte, să mergi mai departe după o asemenea pierdere?

O durere tăcută, dar asurzitoare.

Într-un gest de profundă empatie, colectivul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, instituția unde Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu și-au dedicat cariera, a transmis un mesaj de condoleanțe, așa cum semnalează Unica într-un material recent. Colegii s-au raliat în jurul familiei îndurerate, oferindu-și sprijinul necondiționat.

Mesajul de solidaritate al colegilor

Reprezentanții teatrului au transmis un mesaj emoționant, subliniind legătura strânsă din cadrul comunității artistice. „În aceste momente de nemărginită tristețe, suntem alături de colegii noștri, actorii Doina Deleanu şi Adi Cărăuleanu, care trec printr-o pierdere de neînlocuit. Le oferim toată dragostea, compasiunea și sprijinul de care au nevoie. Condoleante familiei și multă putere pentru a merge mai departe!”, au transmis reprezentanții instituției.

Sacrificiile unui părinte artist

Această tragedie aduce în prim-plan și amintiri dureroase despre eforturile pe care părinții le-au făcut pentru a-și crește copiii. Într-un interviu mai vechi, actrița Doina Deleanu povestea despre provocările de a echilibra viața de pe scenă cu rolul de mamă. „Nu am hotărât să facem copii. Copiii au venit, Dumnezeu ni i-a adus. Nu a fost ușor să împărțim viața de artist cu viața de familie. La început, chiar am rugat echipa de la teatru să nu fim distribuiți în aceleași spectacole”, mărturisea ea la TVR Iași.

Și a continuat, explicând strategia pe care au adoptat-o pentru a fi mereu prezenți, o strategie de sacrificiu (atât de familiară multor părinți) pentru binele copiilor. „Unul dintre noi trebuia să rămână acasă, fiindcă bunicii erau la Calafat și Bacău. A fost complicat și voiam să le facem bine pe toate”. Astăzi, aceste cuvinte capătă o greutate sfâșietoare, în fața unei realități pe care niciun părinte nu ar trebui să o trăiască vreodată.