Au trecut șapte ani de la dispariția tragică a lui Răzvan Ciobanu, unul dintre cei mai talentați și nonconformiști designeri români. Prietenul său, criticul de modă Alin Gălățescu, a marcat acest moment dureros printr-un mesaj care redeschide răni și ne aduce aminte de golul imens pe care l-a lăsat în urmă.

„Un gol imens în moda românească”

Ziua de 29 aprilie 2019 a lăsat o amprentă adâncă în lumea modei din România. La 43 de ani, Răzvan Ciobanu și-a pierdut viața într-un accident rutier, iar vestea a șocat o țară întreagă. La șapte ani de la tragedie, Alin Gălățescu a așternut în mediul online câteva rânduri pline de emoție, amintind de prietenul și creatorul de geniu care a fost Răzvan.

„In Memoriam! Exact acum 7! ani, la ora 7, în a 2a zi de Paște a acelui an, era descoperit corpul neînsuflețit al tânărului și extrem de talentatului designer, bun prieten și om de mare calibru: RĂZVAN CIOBANU.Fusese, se pare, victima unui teribil accident de mașină, în drum spre București. Povestea frumoasă și zbuciumată a unui mare spirit și un creator de har a fost întreruptă, dramatic, pentru totdeauna! A rămas un gol imens în moda românească și o singurătate fără de limită în sufletul celor ce l-am cunoscut și apreciat! Mă înclin! RIP!!”, a scris Alin Gălățescu.

Varianta oficială a accidentului

Dincolo de durerea comemorării, circumstanțele morții designerului continuă să nască întrebări. Oficial, Răzvan Ciobanu a murit într-un accident de mașină produs în județul Constanța. Detaliile de la acea vreme, așa cum le readuce în discuție și Unica, au fost explicate de avocata designerului, Laura Vicol, care a prezentat o variantă bazată pe constatările medico-legale.

Iar explicația ei a fost cutremurătoare. „Când a intrat pe acea bucată de drum, a suferit un atac cerebral și din acea cauză, era și poziția de rigor mortis. El era deja mort. A fost propulsat prin parbrizul mașinii, iar mașina s-a rostogolit peste el. Așa a fost strivit”, a declarat la acea vreme Laura Vicol.

O moarte înscenată? Teoria controversată care a apărut online

Numai că, la ani distanță, o ipoteză sumbră a început să circule în mediul online, susținută de un influencer. Această teorie contrazice complet varianta accidentului și sugerează un scenariu mult mai întunecat, legat de presupuse șantaje.

„Se spune că Răzvan ar fi avut cameră de filmat ascunsă în lustra de deasupra patului său și că ar fi avut niște filmări compromițătoare cu multe persoane din showbiz, persoane publice, oameni de afaceri, parlamentari și oameni din serviciile secrete. Și la un moment dat, pentru că avea nevoie de bani, ar fi început să șantajeze acești oameni. Se spune că accident de mașină a fost o înscenare”, a afirmat influencerul respectiv.

O acuzație extrem de gravă.

Numele avocatei, implicat în scenariul conspiraționist

Povestea nu se oprește aici. Același influencer a legat acest scenariu direct de avocata Laura Vicol (care a ocupat între 2021 și 2024 funcția de președinte al Comisiei juridice din Camera Deputaților), susținând că aceasta ar fi intrat în posesia filmărilor și le-ar fi folosit pentru a-și construi cariera politică, fiind protejată inclusiv în dosare precum cel al schemei imobiliare Nordis.

Dar cum vine asta, mai exact? Influencerul a continuat: „De-asta nici în dosarul Nordis, în care a fost implicată, cu evaziune fiscală și înșelăciune, se spune că n-au avut ce să-i facă”.

Ce este, până la urmă, adevăr și ce este doar speculație în această poveste complicată? Astfel, la șapte ani de la tragedie, amintirea lui Răzvan Ciobanu este umbrită nu doar de durerea pierderii, ci și de aceste întrebări grele, rămase fără un răspuns definitiv.