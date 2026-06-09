Mel B, faimoasa membră a trupei Spice Girls, a dezvăluit recent metoda surprinzător de simplă prin care și-a recăpătat sănătatea mintală după o căsnicie abuzivă. Cântăreața în vârstă de 51 de ani a apelat la dans, mai exact la clasele de Zumba, pentru a se elibera de trauma acumulată în corp.

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Ai simțit vreodată că stresul sau o relație toxică te consumă fizic, lăsându-te fără energie pentru lucrurile care te bucurau odată? Povestea ei ne arată cât de important este să găsim o supapă de eliberare, o mișcare care ne aparține doar nouă, atunci când simțim că pierdem controlul asupra propriei vieți.

Artista a fost prinsă timp de zece ani într-un mariaj raportat ca fiind abuziv cu producătorul Stephen Belafonte. Iar ieșirea din acel mediu a însemnat doar începutul unui lung proces de vindecare, așa cum a relatat Theblast într-un material recent.

Cum funcționează manipularea emoțională

Nu de puține ori, abuzul nu este doar fizic, ci se bazează pe o manipulare psihologică subtilă. Mel B a povestit în podcastul „Mad Sad Bad” cum fostul ei partener îi muta cerceii cu diamante de pe noptieră direct în frigider, doar pentru a o certa apoi că este iresponsabilă.

„A existat multă manipulare de genul acesta și pur și simplu simțeam că înnebunesc și mă verificam de două ori… Aproape ca și cum ai trăi într-o lume fantastică unde știu că acel lucru nu era acolo înainte și știu unde este cana mea de cafea.” – Mel B, Cântăreață

Și totuși, cum te refaci după așa ceva? Zumba a fost răspunsul ei.

„Pentru că am avut o căsnicie foarte abuzivă de 10 ani, când am ieșit de acolo, a trebuit să îmi refac viața bucată cu bucată. Trauma nu te părăsește cu adevărat și corpul tău păstrează acea traumă.” – Mel B, Cântăreață

Ce poți face tu pentru a-ți regăsi echilibrul

Deși a fost antrenată ca dansatoare profesionistă, ea a descoperit că acest tip de mișcare îi oferă o cu totul altă libertate. Mișcarea o face pur și simplu mai fericită, oferindu-i posibilitatea să își pună propria personalitate în pașii de dans.

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Muzica o alegi tu, pașii sunt ușor de urmat pe numărătoare de opt, iar presiunea dispare. Abuzatorii caută mereu persoane vulnerabile pe care le pot controla, iar recăpătarea autonomiei fizice este un pas uriaș.

„Fă ceva care îți vorbește ție. doar a fi capabilă să îți pui corpul în mișcare, indiferent cum o interpretezi, pe orice muzică, te face pur și simplu un pic mai fericită. asta este important.” – Mel B, Cântăreață

Dincolo de recuperarea personală, fanii se întreabă dacă își vor revedea idolii pe scenă. Deși planurile pentru turneul aniversar de 30 de ani al trupei Spice Girls au picat din cauza tensiunilor și a programului încărcat, artista speră încă la o reuniune. O decizie oficială din partea fetelor întârzie să apară, lăsând deschisă posibilitatea unui turneu mondial surpriză în viitor.