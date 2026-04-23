„Vreau mai mult ca orice ca mireasa – prietena mea – să fie fericită, dar gândul că aș putea da greș mă ține trează noaptea”, mărturisește Carla, o creatoare de conținut de 30 și ceva de ani. Sarcina ei? Să transforme filmările de la nunta prietenei sale într-o serie de reel-uri și postări carusel, sperând că astfel își va lansa cariera de influencer. Ceea ce a început ca o rugăminte pentru un singur videoclip de două minute s-a transformat rapid într-o listă de cerințe ce include două montaje de cinci minute și încă 5-10 reel-uri suplimentare.

Și cireașa de pe tort? „Mi-a cerut să îi ofer asta drept cadou de nuntă”, spune Carla, pe lângă faptul că a trebuit să călătorească și să cheltuiască peste 1.000 de lire sterline pentru a participa la eveniment.

Invitat sau creator de conținut?

Povestea Carlei nu este deloc un caz izolat. Din ce în ce mai des, rolul de invitat la nuntă vine cu o responsabilitate nescrisă: producția de conținut. „Invitații fac acum parte din motorul de conținut”, explică Reneille Velez, fondatoarea agenției de evenimente de lux Gian Events. „Există o reacție imediată de «trebuie să postez asta» înainte ca momentul să se așeze.”

Iar fenomenul nu pare să încetinească. În industria de nunți din Marea Britanie, evaluată la 14,7 miliarde de lire sterline anual, vizibilitatea este din ce în ce mai des prezentată drept monedă de schimb. Cum vine asta, mai exact? Săptămâna trecută, Binky Felstead a fost criticată după ce un ilustrator a susținut că i s-a cerut să creeze designuri de nuntă gratuit, în schimbul „expunerii” pe rețelele sociale.

Chiar și cronologia evenimentului începe să semene cu un plan de filmare. „Cuplurile se gândesc la unghiuri, lumini și sincronizare într-un mod care oglindește un platou de producție”, adaugă Velez. „Momentele devin scene.”

De la Beckham la Kardashian

Poate cel mai clar exemplu este nunta din 2022 a cuplului Kourtney Kardashian și Travis Barker, o trilogie de ceremonii sponsorizate de Dolce & Gabbana și organizate în Nevada, California și pe Riviera Italiană. Și totuși, nici măcar clanul Kardashian nu a inventat roata. Când Victoria și David Beckham au vândut drepturile exclusive pentru fotografiile de la nunta lor pentru 1 milion de lire sterline, totul a fost strict controlat, produs profesional și extrem de profitabil.

Acum, lucrurile stau puțin diferit.

Procesul s-a democratizat, numai că producția este descentralizată și, de cele mai multe ori, neplătită. Nu ai nevoie de o casă de modă sau de un contract cu o revistă pentru a produce o nuntă care arată ca o campanie. Ai nevoie doar de o rolă de film în telefon, un plan de conținut și o listă de invitați dispuși să joace acest rol.

Mentalitatea „va ajunge viral?”

Cifrele confirmă tendința. Potrivit Hitched, 7% dintre cuplurile din Marea Britanie angajează acum un creator de conținut dedicat, în timp ce aproape o treime petrec peste 18 luni planificându-și nunțile. Invitații sunt și ei parte din ecuație: un participant face în medie 167 de fotografii, iar mai mult de jumătate recunosc că au ratat momente cheie în timp ce încercau să le surprindă. Mai mult, o cercetare realizată de Three arată că 43% dintre tinerii din Generația Z spun că folosesc evenimentul pentru a crea conținut care să le impulsioneze propria prezență pe social media.

„Am fost recent la o nuntă și nu mi-a venit să cred că mai mulți invitați au folosit-o ca fundal pentru propriul conținut”, povestește Emma, 27 de ani. „Le-am verificat conturile după aceea și nu exista nicio mențiune despre miri; era ca și cum ar fi fost acolo doar pentru a obține conținut.”

V-ați gândit vreodată de ce au apărut atâtea cabine foto și panouri personalizate? „Vedem multe mirese care folosesc o mentalitate de tipul «va ajunge viral?»”, spune Leila Lewis, fondatoarea agenției de PR pentru nunți Be Inspired, subliniind popularitatea tot mai mare a cabinelor foto, a fundalurilor personalizate și a artificiilor de la finalul petrecerii. momente create special pentru a genera conținut.

Când nunta devine o producție

Dar presiunea nu se oprește aici. Katherine Rose Woller avea 32 de ani când și-a anulat nunta cu doar câteva săptămâni înainte de ceremonie. „Pe rețelele de socializare, totul părea perfect”, își amintește ea. „Dar, dedesubt, greutatea așteptărilor mă împingea spre ceva ce de fapt nu îmi doream.” Ceea ce a început ca un angajament personal, spune ea, a început să se simtă mai degrabă ca „o producție de conținut” de care era responsabilă.

Tensiunea se simte pe parcursul întregii zile. „Cuvântul «editorial» apare constant”, spune Cat da Silva de la The Bridal Edition. Miresele se gândesc la cum arată ținutele lor împreună, ca un tot unitar, în conținutul pe care plănuiesc să-l distribuie. „Când o mireasă își alege ținuta în funcție de cum va da în fotografii, mai degrabă decât de cum o face să se simtă, ceva se pierde”, adaugă Megan de la Grace Loves Lace. „Conținutul surprinde momentul, dar nu poate surprinde cum s-a simțit.”

Fotografa Libby Clark a văzut ceremonii întârziate pentru ca furnizorii să poată filma conținut. „Toată lumea își dorește cele 15 secunde de Reel”, spune ea, „dar asta se poate întâmpla pe cheltuiala cuplului.”

Nunta modernă poate fi trăită o singură dată în timp real, dar poate fi redată la nesfârșit online. Iar, din ce în ce mai des, a doua versiune o modelează pe prima. Este tot o nuntă, doar că acum vine la pachet cu o strategie de conținut.