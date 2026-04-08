În vremuri tulburi, mulți dintre noi caută alinare în lucrurile familiare. Iar acest instinct și-a găsit drumul și în rutinele noastre de înfrumusețare. Asistăm la o revenire spectaculoasă a esteticii anilor ’90 și 2000, cu o notă contemporană, pe măsură ce brandurile de tradiție relansează produse de cult, iar generațiile tinere redescoperă icoanele trecutului.

Această renaștere a nostalgiei reflectă dorința noastră colectivă de a ne ancora în familiar, atunci când totul în jur pare imprevizibil. Am identificat șapte produse de înfrumusețare clasice care se întorc în forță și par să domine tendințele până în 2026.

Nostalgia, motorul schimbării

Dar cum vine asta, de ce ne întoarcem la trecut? Lisa Payne, șefa departamentului de Beauty la Stylus, are o explicație. „Generațiile diferite abordează nostalgia în mod diferit, pentru Generația X și mileniali, care au trăit anii ’90, revenirea produselor erou se simte ca o explozie reconfortantă din trecut și o șansă de a se conecta cu versiunile mai tinere ale lor – cei care poate tocmai începeau să descopere produsele de înfrumusețare și parfumurile”, explică ea. „Pentru Generația Z, însă, nostalgia este un motor uriaș pentru frumusețe, și am analizat acest lucru ca un răspuns la copleșirea digitală/AI și o dorință pentru o perioadă mult mai simplă, pre-internet.”

Recomandari Top 10 look-uri de beauty ale vedetelor care au setat tendințele săptămânii

Buze lucioase și tenul mat se întorc

Gloss-ul de buze, un simbol al anilor 2000, este din nou pe val. Popularitatea aproape maniacală a produselor precum Peptide Lip Tints de la Rhode și Lip Butter Balms de la Summer Friday a fost un indicator timpuriu. Anul trecut, Lancôme a sărbătorit 25 de ani de la lansarea celebrului Juicy Tube Lip Gloss, invitând clienții să „Retrăiască anii ’90”. Numai că lucrurile stau puțin diferit acum. „Gloss-ul a revenit într-un mod mult mai rafinat”, spune make-up artistul Abrahamovitch. „Este mai puțin despre strălucire intensă și mai mult despre un finisaj hidratat, aproape ca un balsam.”

În paralel, după ani de zile în care tenul ultra-luminos, de tip „glass skin”, a fost idealul, se observă o schimbare către un ten mai moale, cu efect mat difuz. Accentul se pune acum pe un efect catifelat, care lasă pielea să respire. Estée Lauder a relansat la începutul acestui an fondul de ten emblematic Double Wear, o formulă mată îndrăgită, căreia i s-a dat o nouă viață cu ingrediente mai hidratante. Abrahamovitch recomandă însă echilibru: „Când lucrezi cu un ten mat, este important să reintroduci dimensiunea prin alte texturi. Îmi place să păstrez o anumită delicatețe în ten, poate o notă de strălucire pe pomeți sau un finisaj satinat pe ochi sau buze. Prea mult mat peste tot poate părea plat.”

Spray-uri de corp și parfumuri pudrate

Spray-urile de corp au fost cândva emblema anilor ’90, cu mărci precum Impulse, So…? și Revlon Charlie. După o perioadă în care au fost eclipsate de parfumurile de lux, acestea s-au întors, reformulate pentru o nouă generație. Mare parte din această schimbare se datorează brandului Sol de Janeiro (ale cărui spray-uri de parfum au redefinit modul în care se poartă parfumul), care a valorificat tendința parfumeriei pe tot corpul.

Recomandari Fenomenul Girlboss revine? Femeile reprezintă acum 29% din conducerea companiilor

„Există un mod nou și foarte interesant de a ne parfuma – din cap până-n picioare”, spune jurnalista și experta în parfumuri Alice Du Parq. „Impulsionat de Generația Z, dar acum adoptat de toate vârstele. Suntem mereu în mișcare și vrem ca mișcarea corpului nostru să proiecteze parfumul pe parcursul zilei. Istoric, era doar încheietura mâinii, apoi poate gâtul; acum este întregul corp.”

Și tot ca răspuns la obsesia pentru aromele gurmande, se întorc parfumurile pudrate. Du Parq crede că totul ține de senzația pe care o oferă. „Uneori, un parfum pudrat te poate aduce cu picioarele pe pământ și te poate face să simți că ai două mâini pe umeri care au grijă de tine. Sunt parfumuri deosebit de bune pentru cei care se simt izolați sau care trec printr-o perioadă dificilă.” Parfumurile pudrate de astăzi sunt ușoare și pufoase, „o pudră care șoptește și mângâie, în loc să te apese”, adaugă Du Parq.

Părul drept ca de sticlă

V-ați gândit vreodată că placa de păr va redeveni un must-have? În anii ’90, nu era neobișnuit să vezi fete care își călcau părul cu fierul de călcat pentru a obține stilul deceniului. Apoi au apărut plăcile de păr, care au definit o generație. După o perioadă în care am fost încurajați să ne îmbrățișăm textura naturală, se pare că părul super drept revine în forță.

Recomandari Pantalonii evazați revin în tendințe în 2026, purtați de vedete

„Se întoarce, dar într-un mod mai rafinat”, spune hairstylist-ul Adam Reed. „Pentru 2026, este mai puțin despre o îndreptare plată, lipsită de viață, și mai mult despre o mișcare fluidă, ca de sticlă. Vedem o revenire la precizie, tunsori clare, linii curate, iar părul drept completează perfect acest lucru.”

Abordarea modernă este diferită.

„Este mai puțin despre aplatizarea agresivă a părului și mai mult despre rafinarea lui. Abordarea modernă este controlată, dar permite totuși mișcare și delicatețe la vârfuri”, sugerează Reed.

Machiajul anilor ’90: Farduri reci și buze nude

Machiajul de inspirație grunge și-a făcut loc încet-încet înapoi în trusele noastre. În locul bronzurilor aurii, nuanțele inspirate de anii ’90 – tonuri de taupe, griuri fumurii și argile discrete – au revenit în atenție. Iar dacă asta vă aduce aminte de albastrul înghețat, nu vă panicați. Varianta de azi e mai purtabilă. „Îmi plac tonurile de taupe delicat și marourile reci, asociate cu un ten curat, pentru a sculpta, defini și evidenția subtil ochiul”, spune Abrahamovitch. „Mai degrabă un aspect difuz decât ceva prea structurat.”

O altă tendință căreia i-am spus la revedere, dar care revine, este cea a buzelor nude. În anii 2000, look-ul era definit de buze pale, adesea obținute cu corector. Din fericire, folosirea corectorului pe post de ruj este de domeniul trecutului, dar buzele nude s-au întors. Un exemplu perfect este Victoria Beckham, al cărei ruj nude rozaliu a rezistat testului timpului. Chiar luna aceasta, brandul ei a lansat rujul No2 Posh Lipstick, care se potrivește perfect cu nuanța buzelor sale. Abrahamovitch, care lucrează cu Beckham, spune că secretul este găsirea nuanței potrivite: „Este vorba despre găsirea tonului potrivit pentru tenul tău. Aproape întotdeauna folosesc un creion de buze pentru a adăuga structură și profunzime, apoi aplic un ruj nude deasupra.”