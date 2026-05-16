Noul sezon din serialul fenomen „Euphoria” a reușit să împartă din nou internetul în două tabere, iar de data aceasta controversele sunt mai aprinse ca niciodată. Personajul Cassie Howard, interpretat de Sydney Sweeney, a luat o direcție cel puțin bizară, atrăgând critici dure chiar din partea unor voci la care nu te-ai fi așteptat.

Dincolo de drama de pe micile ecrane, miza acestei discuții ne privește pe toate. Felul în care televiziunea alege să portretizeze femeile și deciziile lor, transformând uneori realitatea într-o caricatură periculoasă, ne modelează subtil percepțiile. Te-ai gândit vreodată cum ne influențează de fapt aceste imagini pe care le consumăm pe repede înainte seara, după o zi plină?

O poveste care a mers prea departe

Să reamintim puțin contextul. În sezonul trei, Cassie ajunge să își deschidă un cont de OnlyFans pentru a-și finanța stilul de viață extravagant. Asta se întâmplă imediat după ce află că proaspătul ei soț, Nate Jacobs, este complet falit și îngropat în datorii. Până aici, o dramă clasică de televiziune. Dar lucrurile iau o întorsătură șocantă când personajul începe să creeze conținut extrem de explicit, pozând cu codițe și o suzetă sau bând apă dintr-un bol pentru câini.

Cifrele și ratingurile serialului explodează, clar .

Și totuși, cineva a decis să spună lucrurilor pe nume. Fosta vedetă Disney, Maitland Ward (cunoscută din „Boy Meets World”), a lansat un atac dur la adresa producătorilor. Așa cum arată un interviu recent publicat de Theblast, actrița a criticat vehement deciziile scenaristice, mai ales că ea însăși a făcut tranziția către industria pentru adulți acum vreo șapte ani și cunoaște foarte bine regulile platformelor de profil.

„Toată chestia asta cu copilul-bebeluș este atât de dezgustătoare… Pur și simplu nu poți intră în zona asta a minorilor în felul acesta. Adică, o poți face până la un punct dacă este foarte, foarte jucăuș, gen, ești un adult care se poartă copilărește sau ceva. Dar felul în care a fost gestionată a fost atât de scârbos, și este pur și simplu dezgustător și josnic.” – Maitland Ward, Actriță

Stereotipuri toxice pe ecrane

Iar problema nu se oprește doar la estetica îndoielnică a scenelor. Ward susține că serialul face de fapt o glumă proastă din muncă sexuală, în loc să ofere o perspectivă realistă. e ușor să pici în capcana clișeelor când scrii un scenariu pentru audiență maximă, dar impactul asupra femeilor reale care activează în acest domeniu este unul negativ.

„Acest serial tratează muncă sexuală ca pe un număr de circ, un spectacol de ciudați. Portretizarea unui creator OnlyFans de către Sydney Sweeney dă înapoi lucrătorii sexuali indivizi reali cu vieți, familii și locuri de muncă făcând o batjocură nu doar din ceea ce aleg să facă cu corpurile și viețile lor, ci și din ei ca ființe umane.” – Maitland Ward, Actriță

Ea a subliniat că producătorii folosesc stereotipul clasic al blondei dispuse să facă absolut orice pentru bani și un strop de faimă. de simplu în viața reală, unde platformele au reguli stricte împotriva conținutului care sugerează minoritatea.

Dezbaterea rămâne deschisă în mediul online, iar fanii așteaptă acum o reacție oficială din partea echipei HBO. Dacă producătorii vor alege să ajusteze tonul serialului în episoadele următoare sau vor continua să apese pedala controverselor pentru rating.