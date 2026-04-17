Machiajul din serialul-fenomen „Euphoria” se schimbă radical în sezonul 3. Donni Davy, makeup artistul din spatele look-urilor iconice, dezvăluie că estetica trece de la fantezie la ceva mult mai… „feral”, personajele folosindu-și acum machiajul într-un mod intenționat, pentru a obține anumite rezultate în viața reală.

De la dopamină la intenție

Dacă primul sezon a fost exploziv și plin de sclipici, lucrurile stau puțin diferit acum. Donni Davy descrie estetica inițială drept una care inducea dopamină. „Primul sezon a fost despre a face o impresie puternică”, a declarat ea. Vă amintiți, nu? Era genul acela de machiaj menit să iasă în evidență. „Era un machiaj menit să fie văzut de peste tot din cameră. Look-uri ample pentru ochi pe o piele naturală, brută, aproape ca vibrațiile unui machiaj de podium, dar aduse în viața reală pentru a face cumva legătura între fantezie și realitatea personajelor.”

Numai că acum, la șapte ani de la premieră, personajele nu mai sunt la liceu. Cum vine asta, mai exact? Davy explică tranziția. „Fetele astea nu mai experimentează cu machiajul lor. Ele aplică în mod deliberat anumite look-uri pentru a obține rezultate. Iar rezultatul dorit de fiecare nu este doar propria lor auto-exprimare. Toate își folosesc machiajul într-un mod oarecum orientat spre privirea masculină, într-un mod foarte intenționat, care este complet conectat cu ceea ce este scris în scenariu.”

Viziunea lui Sam Levinson

Schimbarea nu este întâmplătoare, ci este o decizie a showrunner-ului Sam Levinson (creierul din spatele întregului serial), care a încurajat echipa să treacă dincolo de fantezie și experiment, spre ceva „feral”. Davy a lăudat curajul acestuia de a nu repeta o formulă de succes. „Fiecare sezon este cu adevărat diferit din punct de vedere estetic. Așa că machiajul, la fel ca și costumele, la fel ca și designul de producție, nu a fost niciodată menit să fie la fel, și totul i se datorează lui Sam. Pentru că Sam are acest mod neînfricat de a spune, da, ar fi ușor să repetăm oarecum ce a avut succes în sezonul unu, dar el evoluează ca artist, iar apoi și noi, ceilalți, evoluăm ca artiști.”

Pentru a construi noile look-uri, Davy și-a pus o întrebare simplă, dar esențială: „Cum folosesc fetele machiajul în mod intenționat pentru a avansa în diferitele lor scenarii?”

Ce se întâmplă cu Maddy și Jules?

Hai să vedem concret. Maddy, de exemplu, nu mai putea exista într-un spațiu fantastic. Imaginea ei trebuia să se maturizeze. „În sezonul unu, am vrut să creăm look-uri demne de pus pe pauză. Eyeliner-ul winged a fost întotdeauna super eficient la ea. Uneori avea strasuri pe el. Alteori avea culori sclipitoare în spate. Puteam face cam orice pentru ea, dar să o menținem într-un spațiu glam, unde arată ca o vedetă pop”, își amintește Davy. Acum, ochii ei păstrează același contur, dar cu un accent „morocănos, cu contrast ridicat” – gândește-te la tightliner, un aspect mat specific anilor ’90 și buze în nuanțe de prună.

Iar Jules, cunoscută cândva pentru estetica ei androgină, unde „orice era permis”, caută acum o cale de mijloc între minimalism și exagerare. „Ea încearcă să facă bani de la bărbați”, explică Davy. „Aș fi putut interpreta partea ei de sugar baby foarte diferit, cu mai multă culoare, mai multă extravaganță, dar costumele ei și mansarda în care locuiește sunt întunecate și mohorâte, un pic solemne. Așa că de acolo mi-am luat indiciile.”

Cassie și Rue, drumuri separate

Cassie își continuă propriul drum. „În sezonul unu, nu are un stil de machiaj prea definit, este puțin mai subtilă, apoi chiar se dezvoltă. În sezonul doi, este inspirată de fetele din grupul ei și preia acele look-uri din diverse motive, cum ar fi atragerea atenției lui Nate.” Astăzi, Cassie încă mizează pe ochi de căprioară și un aspect de păpușă, dar într-un mod mai subtil, unde pielea este pe primul loc.

Rue, pe de altă parte, are un chip complet gol.

„Nu are nimic pe față. Personajul ei nu necesită niciun machiaj, în afară de machiajul care să o facă să pară mai puțin drăguță”, spune Davy, menționând că produsul ei erou pentru acest look este spray-ul de fixare Half Magic Dew Lock.

O colecție-artefact pentru fani

Această nouă viziune nu ar fi fost posibilă fără Half Magic, brandul de cosmetice lansat de Davy în 2022 cu sprijinul A24. O nouă colecție, ce include nouă produse, aduce un omagiu serialului și fanilor „OG” într-un mod complet nou. „Această colecție este cea mai personală lansare Half Magic pe care am făcut-o vreodată și este puțin înfricoșător din acest punct de vedere, tocmai pentru că înseamnă atât de mult pentru mine”, mărturisește Davy. „Sper să însemne la fel de mult și pentru fani și că vor dori să o cumpere și să o păstreze pentru totdeauna, să simtă că este cu adevărat un artefact al serialului. Simt că fanii înrăiți, fanii înrăiți ai machiajului, vor recunoaște fiecare mic detaliu.” Colecția Half Magic x „Euphoria” va fi disponibilă începând cu 29 aprilie.