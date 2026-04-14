Donni Davy este make-up designerul premiat cu Emmy din spatele serialului HBO Euphoria, ale cărui look-uri au generat peste 3 miliarde de vizualizări sub hashtag-ul #EuphoriaMakeup. Si totusi, în ciuda acestui fenomen global, multe femei cred în continuare că machiajul cu sclipici nu este pentru ele odată ce trec de o anumită vârstă. E drept că e un mit pe care Davy este hotărâtă să îl spulbere, arătând că bucuria culorii nu are limită de vârstă.

Frica de sclipici după o anumită vârstă

V-ați întrebat vreodată de unde vine această teamă? Nu de puține ori, femeile intră într-un salon cu o fotografie de referință plină de sclipici și întreabă: „Ați putea face ceva de genul acesta potrivit pentru tenul matur?”. Donni Davy se confruntă constant cu această ezitare. „La evenimentele noastre Half Magic Beauty, întâlnesc o mulțime de persoane de toate vârstele care se tem de machiaj”, povestește ea.

Dar lucrurile stau puțin diferit la fața locului. „Sunt nervoase să încerce, dar îmi dau seama că sunt interesate pentru că stau prin preajmă. Uneori, sunt la unul dintre evenimentele noastre pop-up cu fiica sau sora lor. Realizăm machiajul pe persoana cu care au venit și apoi ne întoarcem spre ele. La început vor spune: «O, nu, nu, nu». Și apoi le aplicăm Glitterpuck și reacția este: «În niciun caz! Glumiți? Este atât de incredibil. Îmi place!». Și este o conversie totală, chiar atunci și acolo.”

Iar cifrele confirmă acest lucru. „Chiar dacă segmentul nostru principal de clienți tinde să aibă între 25 și 35 de ani, unele dintre cele mai pasionate e-mailuri pe care le primim sunt de la consumatoare de 50 și 60 de ani”, dezvăluie Davy. „În sfârșit, simt că și-au găsit tribul în noi și iubesc produsele noastre cu sclipici pentru că sunt atât de purtabile.”

Reguli învechite din reviste

De unde provine, până la urmă, această reticență? Davy are o teorie clară. „Cred că vine din ani de citit reviste și de a avea anumite idei despre machiaj și despre ce este adecvat vârstei. Îți vor spune ce este potrivit pentru subtonul tău sau pentru profesia ta. «Asta e în regulă pentru o cină. Asta e în regulă pentru o petrecere de sărbători. Asta e în regulă pentru ziua ta de naștere.» Totul este un gunoi.”

Mesajul ei este tranșant.

„Mă deprimă când oamenii experimentează astfel de limitări cu machiajul, pentru că machiajul este un lucru atât de aducător de bucurie, cool și pozitiv în viața noastră. Dar este, de fapt, și un lucru destul de stresant pentru mulți oameni. Există o mulțime de «nu pot, nu ar trebui, vreau, dar am un ten mai matur. Mi s-a spus să mă rezum la farduri mate». Și nu sunt deloc de acord cu asta.”

Produse create direct pe platourile de filmare

Soluția a venit natural, odată cu lansarea propriului brand, Half Magic Beauty (creat împreună cu A24, producătorii serialului). Produsele au fost gândite pentru a fi eficiente și ușor de folosit, inspirate direct de nevoile de pe platourile de filmare. „Am creat gama în timp ce lucram la Euphoria. Mă gândeam la ce mi-ar plăcea să folosesc pe personaje și, literalmente, cream acel produs”, explică Donni.

Unul dintre produsele vedetă este Glitterpuck, un glitter presat iridescent, disponibil în patru nuanțe. „Nu l-am conceput special pentru a arăta grozav pe tenul matur, dar pur și simplu arată magic pe toată lumea”, spune Davy. Secretul? Formula sa unică, care nu necesită straturi multiple. „Nu ai nevoie de alte straturi și cred că, cu cât mai puține straturi, cu atât mai bine atunci când lucrezi pe tenuri de toate vârstele. În acest fel, nu vezi diferite straturi de machiaj care încep să se așeze și să arate încărcat.”

Mai mult decât sclipici, un ten natural

Deși este celebră pentru look-urile avangardiste, colegii o asociază cu un ten proaspăt și luminos. Alexandra French, o make-up artistă care a lucrat în echipa sa pentru Euphoria, își amintește: „Am auzit prima dată de Donni când a apărut filmul Moonlight. Era o poveste atât de frumoasă, iar oamenii din lumea machiajului vorbeau despre cum pielea arăta ca pielea. Fără pudră. Fără fond de ten. Piele.”

Această filosofie a dus la crearea Beam Trap, un balsam iluminator. „Beam Trap este excelent pentru un ten cu aspect proaspăt. Nu este atât un iluminator, cât un luminizator care face pielea să strălucească din interior. Vine în două nuanțe, care sunt împreună în recipient, astfel încât le poți amesteca”, detaliază Davy. Modul de aplicare este extrem de simplu. „Doar îți rotești degetele în ambele nuanțe și aplici peste sau sub machiaj. Chiar și singur, pe pielea proaspătă și hidratată, arată super suculent. Nu este ca un iluminator intens; este mai mult pentru o strălucire delicată, pe care o obții într-o lumină de apus.”

Machiajul este o stare de spirit, nu o vârstă

Pentru oricine se gândește „asta e prea tineresc pentru mine”, Donni Davy are un sfat direct. „Machiajul nu este o chestiune de vârstă, este o chestiune de mentalitate. Este foarte limitativ să ai această convingere, iar în machiajul modern nu subscriem la așa ceva. Oricine îți spune că o culoare este pentru o anumită grupă de vârstă? Asta este foarte învechit. Nu-i mai asculta. Singura persoană pe care o tragi înapoi ești tu însăți, așa că, oprește-te. Oprește-te chiar acum!”

Iar pentru fanii serialului, veștile sunt bune. Pe 29 aprilie se lansează în Sephora UK colecția capsulă Euphoria x Half Magic Beauty, care include o paletă de farduri cu sclipici și alte produse erou în ambalaj special. În plus, Davy asigură că „sezonul trei din Euphoria va fi o sursă cool de inspirație pentru toate vârstele.”