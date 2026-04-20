Euphoria s-a întors, iar episodul al doilea din sezonul 3 ne aruncă direct înapoi în viețile complicate ale personajelor. De la Maddy în pantaloni evazați, posibil Versace, până la Rue într-un nou anturaj, lucrurile se complică rapid. Și, aparent, serialul se pregătește să abordeze pandemia COVID și protestele din 2020.

Maddy și noua ei carieră

Ne place să o vedem pe Maddy în pantaloni evazați. Să fie oare Versace? Imediat după, auzim o replică memorabilă: „Nu sunt o victimă, nu voi fi un coșmar pentru HR și cred în capitalism.” Dar stai puțin, chiar abordează serialul pandemia COVID și protestele din 2020? Se pare că da. Pe lângă asta, ne sunt reamintite fenomene precum „hype houses” și economia bazată pe poze cu picioare. V-ați gândit vreodată la asta?

Întrebarea care se naște firesc este dacă Maddy o va impresaria pe Cassie. Până la urmă, cineva trebuie să o facă.

Călătoria lui Rue, de la fermă la club

O vedem pe Rue într-o ipostază de „fată de la fermă”, care, trebuie să recunoaștem, i se potrivește. Trecerea de la Laurie la Alamo pare o mișcare laterală, dar e de înțeles de ce atmosfera de la Alamo (și accesul la stripteuze) ar atrage-o mai mult. Se prefigurează oare o călătorie de explorare a identității de gen pentru Rue? E drept că lucrurile sunt neclare. Între timp, auzim replici ca „Domnul Rolex vrea să petreacă.”

Apare și un nou personaj, Angel, care pare o partidă bună pentru Rue. Poți să-i duci dorul lui Jules și în același timp să te cuplezi cu fete atrăgătoare, nu-i așa? Iar scena în care Rue lasă un mesaj vocal mamei sale este absolut sfâșietoare.

Zendaya demonstrează din nou ce actriță completă este.

Și surpriza serii: ROSALÍA! Într-un guler cervical încrustat cu pietre prețioase. Iar Rue și Maddy, ca prietene improbabile, este o dinamică ce a adus mereu bucurie fanilor.

Dinamica Maddy-Cassie continuă

Alexa Demie livrează o altă replică demnă de Emmy: „Nu sunt o curvă nenorocită.” Să spui „Am o întâlnire” în timp ce ești îmbrăcată complet în lenjerie intimă este, pe bune, un moment de putere. Între timp, Cassie și Maddy par să reia vechile obiceiuri, deși Cassie oftează: „Mi-e dor de liceu.”, o replică pe care probabil puțini o spun în viața reală.

Creatorul Sam Levinson tratează bustul mult discutat al lui Sydney Sweeney cu… respectul cuvenit. Plimbarea pe autostrada de pe coasta Pacificului într-un decapotabil roșu aprins pare visul american, dar buclele lui Maddy sunt detaliul care fură scena. Se vede clar cât de deranjată este Cassie de cât de bine arată Maddy. Scena în care cele două beau Aperol Spritz la piscină la Peninsula (un hotel de lux) surprinde perfect bucuriile și vicisitudinile tinereții și frumuseții.

Nate și secretele din familie

Îl revedem și pe Eric Dane, tatăl lui Nate. Într-o discuție cu fiul său, Nate trasează o limită clară: „Nu intru cu tine în discuții despre moralitatea OnlyFans.” Mai târziu, auzim o glumă despre soacre, un umor destul de învechit. E ciudat cât de atrăgător era Jacob Elordi în „Wuthering Heights” și cât de respingător sexual este în acest serial.

Întrebarea pusă de Sam Levinson este genială: „De ce ești îmbrăcată ca un bebeluș?” Și, fireste, nu arăta niciodată unui bărbat telefonul tău când ți-l cere. Dar cel mai controlator bărbat pe care l-ai întâlnit vreodată (Nate, clar) are și o justificare: „Am crescut într-o casă cu multe secrete și minciuni.” Într-o altă scenă bizară, cineva întreabă: „Ăla e un dinozaur?”, pentru ca răspunsul să fie „Nu, e un porc!”. Un sfat bun: nu vorbi niciodată nebunește cu Alamo.

Întoarcerea lui Jules

Spre final, apare și Jules, arătând superb. Se menționează termenul „Cali sober”, iar fardul ei de ochi lavandă iridescent atrage imediat atenția. Toată lumea este acum speriată să vadă cine este iubitul lui Jules.

Episodul se încheie cu o scenă care sugerează o baie safică.