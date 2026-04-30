Dacă ești fană a misterelor și a actorilor britanici de top, stai puțin și ascultă asta. Prezentatorul TV Bradley Walsh se alătură unei distribuții absolut stelare, care îi include pe Benedict Cumberbatch, Emma Thompson și Gillian Anderson, pentru un spectacol de teatru cu un concept unic. Este vorba despre piesa de mister și crimă „Whodunnit [Unrehearsed] 4”, care revine pe scena teatrului Park din Londra în luna mai.

Ce este Whodunnit [Unrehearsed]?

Imaginează-ți un spectacol de teatru în care actorul principal urcă pe scenă fără nicio repetiție. Pe bune! Piesa, scrisă de Jez Bond și Mark Cameron, este o parodie a poveștilor cu detectivi, iar în fiecare seară, o altă celebritate preia rolul central al Șerifului, fără să fi repetat vreodată. Actorul este echipat doar cu o cască prin care i se șoptesc replicile.

Acțiunea te transportă în Graveside, un orășel de frontieră prăfuit, unde goana după aur este în toi. Descrierea oficială promite „crimă, haos și o notă de răutate muzicală”, plus „comori furate, străini suspecți și un reverend care s-ar putea să nu practice ceea ce predică”.

Și ca totul să fie și mai interesant, vocea legendarului Sir Ian McKellen se va auzi pe parcursul piesei, adăugând un plus de farmec haosului de pe scenă.

O distribuție de vis, pe bune

Și acum, ține-te bine, pentru că lista de vedete care participă este pur și simplu incredibilă. Alături de Bradley Walsh, Adrian Dunbar (din „Line of Duty”), Benedict Cumberbatch, Gillian Anderson, Simon Pegg și Emma Thompson, pe scenă vor urca, în seri diferite, și alte nume uriașe.

Printre cei care își fac debutul în acest format se numără Adjoa Andoh, Liz Carr, Julian Clary și Alison Steadman. Iar lista continuă cu Amanda Abbington, Martin Freeman, Damian Lewis, David Mitchell, Toby Jones și mulți, mulți alții. Este, practic, o reuniune a celor mai iubiți actori britanici într-un singur proiect (unul caritabil, menit să strângă fonduri pentru teatru).

Secretul face parte din joc

Partea cea mai palpitantă? Publicul nu știe niciodată ce vedetă va juca în seara în care și-a cumpărat bilet. Este o surpriză totală, menită să amplifice experiența. Într-o declarație preluată de Hellomagazine, Jez Bond, co-scenarist și director artistic al teatrului, a explicat de ce acest mister este esențial.

„Surpriza face parte din distracție”, a spus el. „Nu dezvăluim niciodată ce celebritate joacă în ce seară. Rezervă un bilet și ai garanția că vei vedea pe cineva neasteptat, o comoară națională, o legendă a comediei sau a scenei, intrând în cizmele Șerifului și improvizând.”

Iar el continuă, subliniind unicitatea fiecărei seri: „Fiecare reprezentație este diferită, glorios de imprevizibilă, și fiecare în parte ajută la susținerea Park Theatre. Este teatru de înaltă tensiune cu un scop serios în spate, și exact asta îl face atât de palpitant.”

Spectacolul se va juca la Park Theatre din Londra începând cu 9 mai și până pe 27 iunie 2026.