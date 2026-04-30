Când luminile camerelor de filmat se sting, dramele reale ies la suprafață. Taylor Frankie Paul, vedeta reality show-ului „The Secret Lives of Mormon Wives”, și fostul ei partener, Dakota Mortensen, se află în centrul unui scandal uriaș, cerând în instanță ordine de protecție unul împotriva celuilalt. Miza este una imensă: custodia fiului lor în vârstă de doar 2 ani.

Acuzații de ambele părți

Lupta este aprigă. Amândoi au cerut instanței din Utah să transforme ordinele de protecție pe termen scurt în aranjamente pe termen lung, acuzându-se reciproc de violență domestică. Comisarul instanței, Russell Minas, a recunoscut complexitatea situației la o audiere din 7 aprilie, declarând că are „preocupări în ambele sensuri” cu privire la acuzațiile concurente. Până la o decizie finală, lucrurile sunt clare: Taylor nu are voie să petreacă timp nesupravegheat cu fiul ei, din cauza unui istoric de comportament volatil față de Mortensen, în prezența copiilor. Mai mult, cei doi au ordin să stea la cel puțin 30 de metri unul de celălalt.

Un video care a oprit producții TV

Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă, pe bune, în spatele ușilor închise ale cuplurilor aparent perfecte de la TV? În acest caz, nu mai puțin de unsprezece certuri violente între cei doi foști parteneri sunt acum analizate în cererile lor de protecție. Unul dintre aceste episoade, surprins într-un videoclip din 2023 care s-a scurs recent în presă, a avut consecințe devastatoare pentru cariera lui Taylor. În imagini, ea pare să îl lovească cu pumnii și picioarele pe Mortensen și să arunce cu scaune în el, totul în timp ce fiica ei privea și plângea.

Recomandari Ce vedeta si-a uitat copilul acasa cand trebuia sa-l duca la scoala

Impactul a fost imediat. Într-o analiză a cazului publicată recent, Independent arată că postul ABC a luat decizia fără precedent de a anula difuzarea unui sezon deja filmat al emisiunii „The Bachelorette” care o avea ca protagonistă. Și Hulu a pus pe pauză producția pentru „The Secret Lives of Mormon Wives”, reluând filmările abia săptămâna trecută.

Trecutul legal și miza custodiei

Dar problemele nu sunt noi. În urma incidentului din 2023, Taylor a fost acuzată de agresiune gravă și violență domestică în prezența unui copil. Ea a pledat vinovată pentru acuzația de agresiune, care urmează să fie redusă de la infracțiune la contravenție dacă nu mai are probleme cu legea pe o perioadă de probațiune de trei ani, care se încheie în august. Recent, însă, a avut și o mică victorie: procuratura a refuzat să o acuze din nou în legătură cu certurile recente cu Mortensen, o decizie care o ajută enorm în procesul de custodie.

O situație complicată.

Recomandari Șapte ani fără Răzvan Ciobanu. Mesajul care redeschide răni și ipoteza șocantă a morții sale

Miza este uriașă, pentru că un ordin de protecție în Utah poate restricționa sau chiar elimina complet dreptul unui părinte de a-și vedea copilul. Când un părinte primește un astfel de ordin, instanța poate decide că este în interesul superior al copilului să acorde custodia acelui părinte.

Copilul, prins la mijloc

Și, ca de obicei în astfel de drame, cel mic este cel mai afectat. Fiul cuplului, Ever, are un avocat numit de instanță, Michael McDonald, care va fi prezent la audiere pentru a ajuta la stabilirea celui mai sigur aranjament pentru el. La audierea din aprilie, McDonald și-a exprimat îngrijorarea cu privire la tendința lui Taylor de a se certa cu Mortensen în fața fiului lor.

Avocații celor două părți pictează tablouri complet diferite. Eric Swinyard, avocatul lui Taylor, susține că Mortensen este agresorul și a prezentat în instanță fotografii cu vânătăile clientei sale după o ceartă în care aceasta susține că fostul partener i-a izbit capul de bordul mașinii. În schimb, Daniela Diaz, avocata lui Mortensen, a descris alte altercații și a argumentat că Taylor folosește copilul „ca un pion pentru a porni certuri”. Următoarea înfățișare, la care ambii sunt așteptați să participe fizic, va fi decisivă.