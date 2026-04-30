Pare că la Hollywood se formează un nou cuplu, și e unul la care, sincer, nu ne-am fi așteptat. Tom Cruise și Pamela Anderson, două nume iconice, par să fie din ce în ce mai apropiați, surse din anturajul lor susținând că sunt într-o comunicare constantă și că între ei ar fi mai mult decât o simplă prietenie.

O scânteie neașteptată

Totul ar fi pornit de la Tom Cruise. Se pare că actorul a fost profund impresionat de revenirea spectaculoasă a Pamelei în filmul „The Last Showgirl” și a decis să o sune în 2024 pentru a o felicita personal. Inițiativa lui a deschis ușa unei noi conexiuni.

„Filmul a făcut ca oamenii să o vadă pe Pam într-o lumină foarte diferită, inclusiv Tom,” a declarat o sursă apropiată. De la acel telefon, lucrurile au evoluat rapid. „De atunci au ținut legătura.”

Și nu este vorba doar despre conversații politicoase. Se pare că există o chimie reală între ei. „Există cu siguranță o scânteie între ei,” a adăugat aceeași sursă. „Oamenii au observat-o și i-au menționat-o lui Tom.”

Mai mult decât o simplă prietenie?

Zvonurile s-au intensificat anul trecut, când cei doi au fost văzuți într-un clip pe TikTok părăsind același hotel din New York. În timp ce Pamela a evitat interacțiunea cu fanii, Tom și-a făcut timp să ofere autografe și să salute mulțimea. Dar ce i-ar putea lega, pe bune, pe cei doi? Potrivit unei analize publicate recent de Theblast, dincolo de atracția evidentă, pasiunea pentru cinematografie joacă un rol esențial.

„Este o mare cinefilă – acesta este un lucru care i-a legat cu adevărat,” explică sursa. „Pot vorbi ore în șir despre filme și despre industrie.”

Iar Tom nu se sfiește să își arate admirația, chiar dacă preferă să păstreze discreția asupra vieții sale personale. „El vorbește întotdeauna de bine despre ea,” se mai arată în documentare. „Tom are o tonă de respect pentru Pam.” Cât despre oficializarea unei relații, se pare că va trebui să mai așteptăm. Tom este „un tip foarte discret, așa că până când vor ajunge într-un punct în care vor dori să oficializeze acest lucru, Tom își va juca cărțile aproape de piept.”

De ce s-au terminat relațiile lui din trecut

Dar, hai să fim sincere, trecutul amoros al lui Tom Cruise nu e tocmai lipsit de complicații. Relația sa anterioară cu actrița Ana De Armas s-ar fi încheiat tocmai din cauza comportamentului său exigent și, pe alocuri, sufocant. Sursele de la acea vreme descriu o dinamică în care el prelua controlul total.

„Se comporta ca un regizor, nu ca un iubit,” a dezvăluit un apropiat. „Fiecare cină, fiecare ținută, fiecare plan de weekend – avea notițe. Era epuizant.”

Se pare că intensitatea lui Tom, vizibilă în cariera sa, se revarsă și în viața personală, ceea ce poate fi copleșitor pentru o parteneră care își dorește echilibru și spontaneitate. „Este de mare intensitate în tot ceea ce face,” a adăugat sursa. Concluzia a fost dură, dar necesară pentru Ana: „Ana voia un partener. Tom voia o producție.”

Trecutul romantic al Pamelei

Nici Pamela nu este străină de povești de dragoste intense și neconvenționale. Ea a confirmat recent că a avut o scurtă idilă cu Liam Neeson, după ce au jucat împreună în „The Naked Gun”. Povestea lor, deși scurtă, pare desprinsă dintr-un film.

„Dacă trebuie să știți, Liam și cu mine am fost implicați romantic pentru o scurtă perioadă, dar numai după ce am terminat filmările,” a povestit Pamela pentru revista People. Cei doi au petrecut o „săptămână intimă” la casa lui din New York, deși ea a ținut să clarifice contextul: „Aveam propria mea cameră. Asistenții noștri au venit amândoi; chiar și familia s-a oprit pe la noi.”

Într-o seară, la un mic restaurant franțuzesc, Liam a prezentat-o ca fiind „viitoarea doamnă Neeson”. Pamela își amintește cu drag cum, în acea săptămână, „s-a ocupat de un tufiș de trandafiri acoperit de mentă” din grădina lui, un gest simplu care l-a bucurat pe actor. Ea a numit acea perioadă „săptămâna noastră romantică pierdută”, o amintire prețioasă dintr-un trecut la fel de spectaculos ca prezentul care se conturează acum alături de Tom Cruise.