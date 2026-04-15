Kaia Gerber a fost surprinsă la cină cu actrița Camila Morrone la restaurantul Sushi Park, purtând o ținută care, la prima vedere, părea complet nepretențioasă. Numai că, la o privire mai atentă, lucrurile stau puțin diferit, demonstrând că a arăta cool și casual necesită, de fapt, destul de multă muncă.
O bluză care sfidează convenționalul
Piesa centrală a ținutei modelului a fost o bluză boemă, neagră, din dantelă, prinsă doar cu un singur nasture la nivelul sternului. O alegere îndrăzneață, care lăsa la vedere atât decolteul, cât și abdomenul. Întregul look părea să spună: „Oh, asta? Pur și simplu am aruncat-o pe mine!”.
Dar Kaia a venit pregătită pentru orice situație.
Anticipând o posibilă rafală de aer condiționat în restaurant, modelul și-a aruncat neglijent un pulover bleumarin în jurul gâtului, pe post de eșarfă, un truc simplu, dar eficient.
Jocul de culori și accesorii
A continuat combinația de negru și bleumarin și în partea de jos, cu o pereche de pantaloni bleumarin cu croială dreaptă și talie joasă. În picioare a purtat balerini negri de la Repetto (un brand francez renumit pentru încălțămintea de dans), completând imaginea relaxată.
Și chiar și accesoriile păreau alese strategic pentru a da o notă de nepăsare. V-ați fi gândit vreodată că un simplu clește de păr poate deveni un detaliu de stil? Ei bine, Kaia l-a prins direct de toarta genții, un gest care completează perfect imaginea de nonșalanță studiată.
O lecție de stil
Cu accesoriile sale atent alese, dar purtate cu o aparentă abandonare, Kaia Gerber ne reamintește un lucru esențial.
A arăta „neterminat” este, de fapt, o artă și o știință.