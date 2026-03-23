Un nou studiu, care a urmărit peste 6.600 de persoane timp de 23 de ani, a identificat fereastra de vârstă în care copiii sunt cel mai puternic influențați de obiceiurile părinților privind consumul de alcool. Este vorba despre intervalul 15-17 ani, etapa în care adolescenții încep să navigheze în situații sociale unde apare alcoolul și își formează propria idee despre ce înseamnă un consum „normal”.

Cercetarea a folosit datele reprezentative la nivel național din Australia, colectate în cadrul sondajului HILDA (Household, Income and Labour Dynamics in Australia), analizând peste 43.000 de observații de-a lungul a mai bine de două decenii.

O fereastră de influență maximă

Sergey Alexeev, cercetător la Universitatea din Sydney și UNSW Sydney, a corelat consumul de alcool al fiecărei persoane la o anumită vârstă cu media consumului mamei și tatălui său atunci când participantul avea între 12 și 18 ani. Rezultatele sunt clare. Influența parentală este la apogeu când copiii au între 15 și 17 ani, scade pe parcursul decadei a treia de viață și, surprinzător, revine în forță între 28 și 37 de ani pentru cei care au devenit la rândul lor părinți.

Iar efectul se manifestă preponderent pe linie de același sex. Mamele influențează cel mai vizibil fiicele, în timp ce tații influențează fiii. Studiul nu a detectat niciun efect de la tată la fiică. Există, totuși, o oarecare influență de la mamă la fiu, în special în adolescență și, din nou, după 28 de ani.

Nu e genetica, ci obișnuința din casă

V-ați gândit vreodată că un pahar de vin băut seara, în liniște, transmite de fapt un mesaj atât de puternic? Se pare că da. Dovezile indică mai degrabă spre normele din gospodărie decât spre genetică. Când cercetătorii au comparat părinții biologici cu cei non-biologici (o categorie largă ce include părinți vitregi, adoptivi sau tutori), legătura mamă-fiică a rămas la fel de puternică, indiferent de conexiunea biologică.

Asta sugerează că fiicele învață un comportament, nu moștenesc o trăsătură predefinită. În cazul fiilor, imaginea este mai nuanțată, dar mesajul general rămâne același: ceea ce observă copiii contează enorm.

Nu e vorba de un singur pahar.

Studiul măsoară tipare repetate de consum de-a lungul anilor, nu momente izolate. Ceea ce pare să conteze este semnalul de fundal. Cât de des apare alcoolul, în ce cantitate și ce rol pare să joace în viața de zi cu zi? Este piesa centrală a fiecărei sărbători? Primul răspuns la o zi proastă? Sau ceva ce apare ocazional, fără prea multă fanfară?

Ce pot face părinții, concret?

Hai să fim serioși, obiectivul nu este perfecțiunea, ci minimizarea riscurilor. E vorba de a modela normele casei astfel încât alcoolul să fie mai puțin central, mai puțin încărcat emoțional și mai puțin disponibil. Cercetările susțin câteva direcții clare:

Păstrarea propriului consum la un nivel moderat și discret. Ghidurile australiene recomandă nu mai mult de zece băuturi standard pe săptămână pentru adulți, iar pentru minori de sub 18 ani, cea mai sigură opțiune este zero alcool.

Nu le oferi alcool adolescenților, nici măcar cu bune intenții. Cercetările australiene sugerează că acest gest este legat de un consum mai ridicat și mai multe probleme legate de alcool pe viitor.

Stabilește reguli clare și poartă conversații calme și consecvente despre alcool. Un studiu longitudinal a arătat că adolescenții beau cel mai puțin atunci când regulile stricte erau combinate cu o comunicare bună și regulată.

Fii deosebit de atent la propriile alegeri legate de alcool când copiii tăi au între 15 și 17 ani, pentru că atunci influența familiei pare să fie cea mai puternică.

Dar vestea bună este că tendințele generale se îndreaptă într-o direcție pozitivă. Mult mai puțini adolescenți australieni consumă alcool acum față de acum două decenii. Dacă în 2001, aproximativ 70% dintre tinerii de 14-17 ani consumaseră alcool în ultimul an, până în 2022-2023, cifra a scăzut la circa 30%. Scăderi similare au fost documentate în multe țări cu venituri ridicate, iar motivele ar putea include schimbarea atitudinilor culturale, o mai bună educație privind riscurile și, după cum sugerează acest studiu, schimbări în comportamentul părinților care se transmit mai departe.