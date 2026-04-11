Un nou studiu amplu arată că două obiceiuri alimentare extrem de simple, care nu implică diete sau numărarea caloriilor, sunt direct legate de o greutate corporală mai mică. Este vorba despre a mânca micul dejun și a evita gustările târzii în noapte. Cercetarea, care a monitorizat 1.500 de adulți timp de 12 luni, a scos la iveală niște cifre de-a dreptul surprinzătoare.

Micul dejun, sfânt?

Se pare că da. Participanții la studiu care au mâncat micul dejun în fiecare zi au avut, în medie, un Indice de Masă Corporală (IMC) cu 15% mai mic decât cei care săreau peste această masă. Nu de puține ori auzim că e cea mai importantă masă a zilei, dar acum avem și date concrete. Iar explicația este destul de directă.

„Corpul nostru funcționează pe baza unui ritm circadian, iar oferirea de energie la începutul zilei semnalizează metabolismului să pornească la turație maximă”, explică Dr. Anne-Marie Schmidt, cercetător principal la University of Illinois Urbana-Champaign. pornești „motoarele” devreme și arzi calorii mai eficient pe parcursul întregii zile. Pare logic, nu-i așa?

Recomandari Cum a scăpat o expertă wellness de reflux acid cu 5 obiceiuri antice simple

Bucătăria se închide seara

Al doilea obicei identificat este la fel de simplu, dar poate mai greu de respectat pentru unii. Renunțarea la mâncare cu cel puțin 3 ore înainte de culcare a fost asociată cu o pierdere în greutate medie de 4-5 kilograme pe parcursul unui an, fără alte schimbări în dietă. Stai puțin, cum vine asta?

„În timpul somnului, procesele digestive încetinesc mare. Caloriile consumate chiar înainte de culcare au o probabilitate mult mai mare de a fi stocate ca grăsime, în loc să fie folosite ca energie”, adaugă Dr. Schmidt. Iar asta se întâmplă indiferent dacă mănânci o salată sau o felie de pizza. Momentul contează enorm.

Nu e vorba de diete drastice

Ceea ce face acest studiu (publicat în Jurnalul de Nutriție & Metabolism) cu adevărat interesant este că nu se concentrează pe restricții calorice sau pe eliminarea unor grupe de alimente. Subiecții nu au fost puși să țină o dietă anume. Ei doar au fost rugați să adopte aceste două obiceiuri simple și să își vadă de viață.

Recomandari Optimismul scade riscul de demență cu 15% arată un nou studiu Harvard

Cifrele sunt clare.

Până la urmă, e vorba de consecvență, nu de eforturi eroice de o săptămână. Schimbarea orei la care mănânci ultima masă sau simpla adăugare a micului dejun în rutina zilnică pot avea un impact mai mare pe termen lung decât o dietă drastică pe care o abandonezi după câteva zile.

Ce înseamnă asta pentru noi?

Descoperirile oferă o cale mult mai accesibilă pentru managementul greutății. În loc să ne stresăm cu planuri alimentare complicate, am putea începe prin a ne ajusta programul meselor. E drept că stilul de viață modern face dificilă respectarea unui orar strict. Dar să fim serioși, poate că merită efortul.

Recomandari Aproape 75% din Generația Z consumă dulciuri zilnic arată un nou studiu

Echipa doctorului Schmidt investighează acum dacă tipul de mic dejun (bogat în proteine versus bogat în carbohidrați) are un impact diferit asupra acestor rezultate, pentru a oferi recomandări și mai specifice.