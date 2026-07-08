Vacanța pe care o aștepți luni întregi și în care ajungi să dormi aproape nonstop sau să te îmbolnăvești nu seamănă deloc cu odihna la care te gândeai. Despre fix genul acesta de epuizare a scris Andreea Raicu pe Instagram, într-o postare în care a povestit că ani la rând a confundat oboseala dusă la limită cu ideea de succes.

Ani la rând, spune ea, agenda plină și ritmul continuu au părut semnele unei vieți împlinite. Iar corpul îi dădea nota de plată exact când ar fi trebuit să se bucure de pauză: după luni de suprasolicitare, primele două zile din vacanță ajungea să doarmă aproape continuu sau chiar se îmbolnăvea.

Pentru multe dintre noi, partea greu de acceptat este asta: nu te simți mereu „epuizată” în timp ce alergi dintr-un lucru în altul. Simți mai degrabă că ții totul sub control, că faci față, că mai merge puțin. Și abia când te oprești vezi cât ai tras, de fapt. Dacă și ție ți s-a întâmplat să intri în concediu și să nu poți decât să dormi, mesajul Andreei Raicu e un semn bun de luat în serios, nu ceva de trecut la „lasă, îmi revin eu”.

Corpul recuperează când mintea încă vrea să meargă mai departe

Andreea Raicu a descris foarte exact mecanismul pe care multe femei îl recunosc imediat. Te oprești din muncă, dar mintea rămâne la ce ai lăsat acasă, mâna caută telefonul aproape automat, iar corpul încearcă să repare din urmă lunile în care a fost ignorat.

„Ani la rând am confundat epuizarea cu succesul. Credeam că o viață împlinită înseamnă să am agenda plină, să rezolv mereu ceva și să fiu ocupată din momentul în care mă trezeam până când adormeam. Și nu eram doar eu.” MADE BY ZEN Selene difuzor de aromă cu ultrasunete și umidificator de aer 1 buc Cumpără acum

Aici e și filtrul util pentru tine: dacă pauza nu te liniștește, ci te prăbușește, probabil nu era doar oboseală obișnuită. Nu există în informațiile publicate o listă de metode precise pe care le-ar fi adoptat Andreea Raicu după această realizare, dar mesajul ei insistă pe două lucruri foarte clare: pauzele nu trebuie amânate până la vacanță, iar echilibrul nu se construiește din sprinturi repetate.

Potrivit Unica, postarea a fost publicată pe Instagram și a venit și cu o întrebare pentru urmăritoare, invitate să spună dacă au trăit același lucru: pleci convinsă că te vei odihni și descoperi că organismul mai poate doar să doarmă sau să se îmbolnăvească.

Semnul pe care merită să nu-l mai ignori

Una dintre cele mai puternice observații din mesajul ei este că mintea poate fi „păcălită” o vreme, corpul nu. E genul de frază care rămâne cu tine, mai ales dacă ești obișnuită să funcționezi bine chiar și când ești stoarsă de energie.

„Am ajuns să admirăm oamenii care sunt mereu ocupați, ca și cum valoarea noastră s-ar măsura în cât de mult muncim și cât de puțin ne oprim. Problema este că poți să-ți păcălești mintea o vreme. Corpul, niciodată.”

Ce merită urmărit în viața de zi cu zi? Dacă ajungi constant în punctul în care relaxarea nu mai vine deloc ușor, dacă în loc de liniște apare tensiunea și dacă singurul mod în care corpul „ia pauză” este să te culce la pat, e un indiciu serios că ai depășit de mult zona unei agende doar aglomerate. În contextul acestui subiect apare și firul despre epuizarea empatică: când trăiești mult timp în tensiune, în grijă pentru toți și toate, oboseala devine fundalul permanent, iar confuzia emoțională începe să roadă relațiile și starea ta de zi cu zi.

Andreea Raicu nu a oferit un plan în pași sau reguli stricte. Și, sincer, poate că tocmai asta face mesajul ei ușor de recunoscut. Nu vine cu perfecțiune, vine cu o experiență pe care multe femei o trăiesc fără să-i spună pe nume.

Pauza luată mai devreme bate vacanța în care doar dormi

Cel mai practic lucru pe care îl poți lua din postarea ei este ideea de ritm. Să nu aștepți momentul în care corpul începe să „strige”, cum spune ea, ca să te oprești. Dacă ai senzația că totul merge doar pentru că mergi tu cu accelerația la maximum, pauza nu e răsfăț. E întreținere de bază.

„Nu suntem făcute să alergăm sprinturi toată viața. Suntem făcute pentru maraton. Iar un maraton nu se termină bine dacă alergi în fiecare zi ca și cum ar fi ultimii o sută de metri. Corpul nu cedează dintr-odată. El îți spune ce are nevoie luni întregi. Noi îl auzim abia când începe să strige.”

Dacă vrei un test simplu pentru săptămâna asta, uită-te la felul în care intri în timpul tău liber. Poți să stai fără să verifici ceva? Te relaxezi sau doar schimbi locul în care ești stresată? Te bucuri de vacanță sau ai nevoie de două zile ca să te dezmorțești din oboseală? Răspunsurile astea spun destul de mult despre cât de mult ai dus pe umeri în ultima perioadă.

Mesajul Andreei Raicu s-a încheiat exact în zona în care multe dintre noi ne recunoaștem: cu întrebarea dacă am trăit și noi vacanța în care organismul era atât de epuizat, încât tot ce mai putea face era să doarmă sau să se îmbolnăvească.