Un studiu clinic norvegiano-suedez a arătat că rituximab, o terapie cu costuri reduse care acționează prin epuizarea celulelor B, este la fel de eficient ca ocrelizumab pentru scleroza multiplă recurentă, recent diagnosticată. Pentru femeile care trăiesc cu acest diagnostic sau au pe cineva drag în situația asta, miza nu e deloc abstractă: apare o variantă care promite aceleași rezultate, dar la un cost mult mai mic.

Mai precis, studiul OVERLORD-MS este primul studiu randomizat, dublu-orb, cap-la-cap care a comparat direct cele două terapii în stadiile incipiente ale bolii. Pacienți din Norvegia și Suedia au fost urmăriți timp de 30 de luni, prin RMN și evaluări clinice, iar cercetătorii au găsit eficacitate și siguranță comparabile între rituximab și ocrelizumab.

De ce contează vestea asta dincolo de laborator

Dacă un tratament foarte eficient poate fi folosit la un cost mult mai mic, se schimbă ceva foarte concret: șansa ca mai mulți pacienți să ajungă la terapie fără ca prețul să fie bariera principală. Iar în scleroza multiplă, momentul contează enorm, pentru că tratamentul timpuriu cu terapii foarte eficiente este tot mai des recunoscut ca fiind critic pentru rezultate mai bune pe termen lung.

Asta nu înseamnă automat că de mâine tratamentul va fi disponibil peste tot sau că o pacientă din România poate cere imediat schimbarea schemei terapeutice. Informațiile publicate până acum arată însă ceva esențial: există argumente clinice serioase pentru o opțiune mai accesibilă, fără compromis de eficacitate în fazele timpurii ale SM recurente.

Ce au urmărit cercetătorii în cele 30 de luni

OVERLORD-MS s-a uitat la pacienți aflați în stadiile incipiente ale sclerozei multiple recurente, adică exact perioada în care alegerea tratamentului poate influența evoluția pe termen lung. Monitorizarea s-a făcut atât prin RMN, cât și prin evaluări clinice, pe o perioadă de 30 de luni. Nu vorbim, deci, despre o observație scurtă sau despre impresii din practica de zi cu zi, ci despre o comparație directă între două terapii.

Și asta face diferența. Norvegia este deja printre țările cu cea mai extinsă experiență din viața reală în utilizarea rituximab pentru scleroza multiplă, iar studiul vine acum cu o bază clinică mai puternică pentru această experiență.

Potrivit Medicalxpress, studiul a fost coordonat de Neuro-SysMed și finanțat public prin programul național norvegian de studii clinice KLINBEFORSK. Faptul că vorbim despre finanțare publică spune și altceva: presiunea pe bugetle sistemelor de sănătate este deja o temă reală, mai ales când terapiile moderne pentru SM au costuri ridicate.

Mesajul pentru paciente este unul simplu: costul nu ar trebui să blocheze tratamentul bun

Øivind Torkildsen (profesor la Universitatea din Bergen și neurolog consultant la Spitalul Universitar Haukeland) a explicat foarte direct de ce rezultatul acesta atrage atenția.

„Acest studiu arată că un tratament extrem de eficient pentru SM poate fi administrat la un cost dramatic mai mic, fără a compromite rezultatele pentru pacienți.”

Pentru o pacientă, asta se traduce într-o speranță foarte clară: dacă sistemele de sănătate și politicile publice preiau concluziile studiului, accesul la tratament ar putea deveni mai echitabil. Iar pentru familii, presiunea financiară ar putea fi mai mică acolo unde costul terapiei decide, uneori, cât de repede ajungi la tratament.

Dar mai e ceva. În multe locuri, problema nu este alegerea dintre două medicamente bune, ci faptul că terapiile moderne pentru SM nici măcar nu sunt accesibile.

„În multe părți ale lumii, pacienții încă nu au acces la terapiile moderne pentru SM din cauza barierelor de cost. Descoperirile noastre sugerează că un tratament eficient ar putea deveni disponibil pentru mult mai mulți oameni.”

Ce poți face practic, dacă această veste te privește personal

Dacă tu sau cineva apropiat ați primit recent un diagnostic de scleroză multiplă recurentă, informația utilă de păstrat este aceasta: studiul susține că rituximab și ocrelizumab au avut eficacitate și siguranță comparabile în formele recente de boală urmărite timp de 30 de luni. Asta îți dă un punct concret de discuție la următorul consult neurologic.

Din datele publicate nu reiese care ar fi pașii concreți pentru o pacientă din România ca să obțină acest tratament, nici când ar putea influența aceste rezultate politicile de sănătate la scară largă. Nici efecte secundare specifice ale rituximabului nu sunt detaliate aici. Ce poți face, realist, este să notezi numele studiului, OVERLORD-MS, și să ceri medicului tău să îți explice dacă rezultatele lui se aplică situației tale clinice.

Și mai ales să reții ideea mare, fără să o romanticizăm: tratamentul timpuriu contează, iar costul ridicat al terapiilor moderne a limitat accesul la nivel global. Dacă o opțiune cu preț mai mic livrează rezultate comparabile, șansele pentru un acces mai larg cresc. Pentru multe femei, asta poate însemna nu doar o schemă terapeutică în plus pe hârtie, ci mai multă predictibilitate în viața de zi cu zi.

Studiul care a adus aceste rezultate se numește OVERLORD-MS, a comparat direct rituximab cu ocrelizumab în stadiile incipiente ale SM recurente și a urmărit pacienții timp de 30 de luni prin RMN și evaluări clinice.