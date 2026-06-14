Lipoproteina (a), scrisă frecvent și Lp (a), nu este genul de analiză pe care o faci automat la orice set uzual de sânge. Dar apare într-un punct sensibil: valorile serice de peste 30 mg/dL sunt asociate cu un risc cardiovascular de 2-3 ori mai mare, mai ales atunci când se adaugă și un LDL-colesterol crescut. Asta înseamnă că nu vorbim doar despre o cifră pe buletinul de analize, ci despre un indicator care poate schimba felul în care privești riscul de boală coronariană sau infarct cerebral.

Mai precis, Lp (a) nu este recomandată ca test de screening în populația sănătoasă, deci nu intră în categoria analizelor pe care le faci „ca să fie”. Tocmai de aceea e util să știi ce măsoară, când are sens să fie cerută și când rezultatul poate ieși înșelător. Un reper important: sub 15 mg/dL, nivelurile serice nu par să confere un risc crescut, iar peste 30 mg/dL discuția devine relevantă mai ales dacă și LDL-ul este ridicat.

Lipoproteina (a) nu este același lucru cu colesterolul „rău”, dar lucrează în aceeași zonă de risc

Ca structură, Lp (a) este un dimer format dintr-o moleculă de LDL legată de apolipoproteina A, numită și APO (a), printr-o punte disulfidică. Complexul se sintetizează în ficat. Pe scurt, are legătură cu LDL-ul, dar nu se confundă cu el.

Ce contează pentru tine este efectul practic. Lp (a) este considerată un factor de risc independent pentru boala coronariană și pentru infarctul cerebral. Numai că riscul cardiovascular semnificativ apare când valoarea crescută este însoțită și de o concentrație mare de LDL. Cu alte cuvinte, dacă ai deja colesterolul LDL mare, o Lp (a) peste 30 mg/dL poate înclina și mai mult balanța.

Și mai este un detaliu care explică de ce medicii se uită cu atenție la ea: apoproteina A seamănă structural cu plasminogenul și cu activatorul tisular al plasminogenului, iar lipoproteina A stimulează secreția de PAI-1 și este implicată în trombogeneză. Tradus mai simplu, nu discutăm doar despre depuneri lipidice, ci și despre mecanisme legate de formarea cheagurilor.

Nivelul este în mare parte genetic, așa că dieta nu schimbă radical rezultatul

Aici apare una dintre cele mai frustrante părți. Concentrațiile serice de Lp (a) par să fie legate în mare parte de factori genetici, iar nivelul ei este controlat de gena LPA localizată pe cromozomul 6. Asta o diferențiază de alți markeri metabolici pe care îi poți influența mai vizibil prin stil de viață.

Dar vestea mai puțin comodă este că dieta și medicamentele hipolipemiante nu au un impact major asupra nivelului de Lp (a). Dacă ai tendința să crezi că „mănânc mai atent două luni și sigur iese mai bine”, în cazul acesta lucrurile nu funcționează chiar așa. Tocmai de aceea, rezultatul trebuie citit în contextul întregului profil cardiovascular, nu ca o analiză izolată pe care o „repari” rapid.

Potrivit synevo.ro, între 15% și 20% din populația de rasă albă are niveluri de Lp (a) de peste 30 mg/dL. Asta înseamnă aproximativ 1 din 5 persoane la limita superioară a estimării, deloc puțin. Datele publicate mai arată că africanii sau persoanele de origine africană au în general valori mai mari decât populația albă și asiaticii, iar americanii nativi au un nivel mai mic decât caucazienii.

Când are sens testarea și când rezultatul poate induce în eroare

Dacă ești sănătoasă și vrei doar un check-up obișnuit, analiza nu este recomandată ca test de screening pentru toată populația. Aici e bine să nu cazi în capcana „mai multe analize înseamnă automat mai bine”. Lp (a) are utilitate, dar nu ca rutină universală.

Dar există și momente în care măsurarea ei nu ar trebui făcută deloc. Lp (a) se comportă ca o proteină de fază acută, așa că nu ar trebui dozată în perioade de inflamație acută. Iar nivelurile serice nu ar trebui determinate nici în prima lună după un infarct miocardic sau după un accident vascular cerebral. Dacă faci analiza atunci, rezultatul s-ar putea să nu reflecte corect situația de fond.

Iar dacă medicul o cere în regim urgent, recoltarea se poate face oricând, la indicația lui. În afara acestor situații, recomandarea standard rămâne recoltarea dimineața, între 7:30 și 10:30.

Pregătirea pentru analiză este simplă, dar contează detaliile

Pentru recoltarea corectă, se recomandă să mergi pe nemâncate, după minimum 8-12 ore de post. Apa este permisă înainte de recoltare, ceea ce ajută mai ales dacă știi că ai vene mai greu de găsit. Și tratamentul prescris se continuă, dacă medicul nu indică altfel.

La laborator, proba se recoltează într-un vacutainer fără anticoagulant, cu sau fără gel separator, iar după recoltare se separă serul prin centrifugare. Poate părea un detaliu tehnic, dar explică de ce uneori o probă este respinsă: specimenul hemolizat sau nepăstrat în condițiile de stabilitate cerute nu poate fi folosit corect.

Serul este stabil 48 ore la 2-8°C sau 1 lună la -20°C. Dacă ai de repetat analiza pentru că proba a fost compromisă, nu înseamnă neapărat că valoarea ta este „ciudată”, ci că partea de procesare trebuie refăcută corect.

De ce merită să înțelegi analiza în tabloul mare al inimii

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la nivel mondial, cu 17,9 milioane de decese anual. În același timp, în 2016 erau peste 1,9 miliarde de adulți supraponderali, iar obezitatea la copii aproape s-a triplat din 1975. În tabloul acesta, orice marker care rafinează riscul merită înțeles, chiar dacă nu este o analiză de rutină.

Colesterolul este o substanță lipidică esențială, prezentă în toate celulele corpului uman. Numai că atunci când la un LDL deja ridicat se adaugă și o Lp (a) peste 30 mg/dL, semnalul de alarmă devine mai clar. Dacă medicul propune această analiză, întrebarea utilă nu este doar „cât mi-a ieșit?”, ci și „cum se leagă rezultatul de LDL-ul meu și de riscul meu cardiovascular real?”.

Faptul de reținut este simplu: Lp (a) se recoltează ideal dimineața, între 7:30 și 10:30, după 8-12 ore de post, iar analiza nu ar trebui făcută în timpul unei inflamații acute sau în prima lună după infarct miocardic ori accident vascular cerebral.