Inflamația nu este, în sine, ceva rău. Este felul în care corpul răspunde la infecții, răni și boală. Problema apare când această reacție nu se oprește și rămâne activă mult timp, iar atunci intră în joc inflamația cronică, asociată cu afecțiuni precum artrita, fibromialgia, boala celiacă, boala intestinului iritabil, cancerul, bolile cardiovasculare, diabetul zaharat de tip 2 și demențele.

Câteva ore sau câteva zile durează, de regulă, inflamația acută. Asta înseamnă diferența esențială: forma acută trece, forma cronică rămâne și îți poate influența starea generală fără semne foarte clare la început. Iar mâncarea are un rol direct aici, pentru că un model alimentar proinflamator întreține acest proces, în timp ce o dietă antiinflamatoare încearcă să îl tempereze.

Pe scurt, dieta antiinflamatoare înseamnă să te bazezi mai mult pe alimente naturale, bogate în nutrienți, și mai puțin pe produse care împing organismul spre dezechilibru. Nu este o dietă-minune și nici o cură scurtă de 3 zile. Este mai degrabă un fel de a mânca pe termen lung, util mai ales dacă vrei să îți faci ordine în obiceiurile zilnice.

Dar partea practică e cea care contează cu adevărat. Dacă te simți des obosită, balonată, îți este greu să îți controlezi foamea sau ai perioade în care mănânci haotic, merită să te uiți la tiparul meselor tale. Datele publicate arată că alimentele inflamatorii pot face leptina, hormonul sațietății, mai puțin eficientă. Rezultatul este foarte concret: te saturi mai greu și poți ajunge să mănânci mai mult decât ai nevoie, lucru care contribuie la creșterea în greutate.

Zahărul rafinat și mesele dezechilibrate nu se văd doar pe cântar

Consumul de zahăr rafinat poate suprima sistemul imunitar pentru câteva ore. Pare puțin, numai că vorbim despre un efect repetat, dacă astfel de alimente apar constant în rutină. O cafea dulce dimineața, o gustare procesată la prânz, ceva dulce seara și ziua se adună altfel decât pare.

Și aici apare una dintre cele mai utile idei ale dietei antiinflamatoare: nu te uiți doar la calorii, ci și la felul în care un aliment influențează organismul după ce l-ai mâncat. Pentru cineva care vrea o schimbare realistă, primul pas nu este perfecțiunea, ci reducerea alimentelor care întrețin inflamația și înlocuirea lor cu opțiuni mai simple.

Un alt detaliu de urmărit sunt uleiurile folosite des în bucătărie sau în produsele ambalate. Uleiurile vegetale de porumb, rapiță, soia și floarea-soarelui sunt bogate în acizi grași Omega-6 în detrimentul acizilor grași Omega-3. Asta nu înseamnă că trebuie eliminate teatral dintr-o zi în alta, dar merită să observi cât de des apar în meniul tău, mai ales prin alimente gata preparate sau foarte procesate.

Inflamația cronică nu vine doar din farfurie, dar farfuria contează mult

Alimentația este doar o parte din ecuație. Stresul, sedentarismul, fumatul, expunerea la poluare și lipsa somnului contribuie și ele la inflamația cronică. Asta e și vestea bună, de fapt: nu trebuie să schimbi totul peste noapte, dar poți începe cu zona pe care o controlezi cel mai ușor, adică mesele tale de zi cu zi.

Persoanele cu grăsime corporală crescută și un IMC mare pot avea niveluri mai mari de inflamație după masă. Pentru ele, un model alimentar antiinflamator poate fi nu doar o alegere „sănătoasă”, ci una care ajută concret la reducerea unui cerc vicios: foame mai greu de controlat, mese dezechilibrate, creștere în greutate, inflamație mai mare.

Potrivit reginamaria.ro, un plan alimentar de șapte zile poate fi un punct de plecare bun pentru cineva care vrea să intre treptat în acest stil de viață. Ideea nu este să urmezi un meniu rigid la nesfârșit, ci să îți creezi o structură simplă pentru o săptămână: mese regulate, ingrediente cât mai puțin procesate și mai puține produse bogate în zahăr rafinat.

Ce model alimentar merită urmărit dacă vrei un reper clar

Un nume pe care îl vei întâlni des este dieta DASH. Ea poate reduce nivelul markerilor inflamației și scade nivelul de acid uric, un factor de risc pentru gută. Dacă vrei un reper concret, asta contează fiindcă nu vorbim doar despre „mâncat mai curat”, ci despre un model alimentar asociat cu efecte măsurabile în organism.

Nu înseamnă că trebuie să transformi fiecare masă într-un calcul. Dar poți folosi logica dietei antiinflamatoare ca filtru simplu când îți faci cumpărăturile: mai multe alimente naturale, mai puține produse ultraprocesate, mai puțin zahăr rafinat și mai multă atenție la tipul de grăsimi pe care le consumi.

Iar dacă te întrebi de unde să începi, răspunsul cel mai realist este acesta: alege o săptămână obișnuită, nu una „perfectă”, și fă un plan alimentar de șapte zile. Scrie mesele principale, redu gustările foarte dulci și uită-te atent la produsele care conțin frecvent uleiuri de porumb, rapiță, soia sau floarea-soarelui. Nu pare spectaculos, dar tocmai genul acesta de schimbare simplă se poate ține.

Un astfel de plan de șapte zile rămâne cel mai ușor punct de pornire dacă vrei să testezi dieta antiinflamatoare fără presiune și fără reguli imposibile.