Sarcina schimbă felul în care corpul suportă căldura, iar în timpul valurilor de caniculă riscul nu înseamnă doar disconfort. Femeile însărcinate sunt mai vulnerabile la deshidratare, epuizare termică și complicații precum nașterea prematură, iar asta contează imediat pentru programul tău zilnic, pentru somn și pentru cât de atentă trebuie să fii la semnalele corpului.

Volumul de sânge crește, metabolismul se schimbă, iar organismul produce mai multă căldură în timpul sarcinii. Asta explică de ce mecanismele normale de răcire pot să nu mai facă față în zilele foarte fierbinți. Și hormonii sarcinii influențează modul în care corpul își reglează temperatura, în timp ce bebelușul, placenta și lichidul amniotic adaugă o încărcare termică în plus.

Pentru tine, diferența se vede în lucruri foarte concrete. Dacă ești în ultimele luni de sarcină, umflarea picioarelor, senzația de greutate, oboseala și nopțile proaste pot deveni și mai apăsătoare când afară sunt temperaturi extreme. Nu e doar neplăcut. Deshidratarea și supraîncălzirea pot duce la complicații grave pentru mamă și bebeluș.

Semnele care cer pauză și semnele care cer ajutor medical imediat

În zilele de caniculă, primul lucru util este să nu aștepți să ți se facă sete. Medicii recomandă hidratarea constantă, tocmai fiindcă setea poate apărea prea târziu. La fel de important este să eviți orele cu temperaturi maxime, să stai într-un mediu răcoros și să îți dai voie la pauze dese cu odihnă.

Dar sunt și simptome pe care nu e bine să le duci pe picioare, sperând că trec de la sine. Leșinul, confuzia, respirația rapidă, bătăile foarte rapide ale inimii, contracțiile înainte de termen sau o stare generală care se agravează au nevoie de asistență medicală imediată. Dacă apare unul dintre aceste semne, nu e momentul pentru încă un duș rece și încă puțină răbdare.

Și mai e ceva de ținut minte: oboseala din sarcină poate semăna, uneori, cu epuizarea de la căldură. Tocmai de aceea merită să fii mai atentă decât de obicei la schimbările bruște, la senzația că nu îți mai revii după odihnă sau la faptul că respiri mai repede decât în mod normal.

Ce poți face în fiecare zi, fără să îți complici și mai mult programul

Valurile de căldură extremă devin mai frecvente, iar vara anului 2026 a venit deja cu al treilea val de căldură extremă, cu temperaturi record și nopți tropicale. Asta înseamnă că nu ajunge să reacționezi doar când te simți rău. Ajută să îți organizezi ziua puțin diferit, mai ales dacă ai drumuri, lucrezi sau te ocupi de casă.

Orele cu temperaturi maxime sunt cele pe care merită să le eviți pentru ieșiri, plimbări și treburi care te țin în picioare. Dacă ai de făcut ceva, mutarea lui dimineața sau mai târziu seara poate însemna mai puțină oboseală și mai puțin stres pentru corp. Iar pauzele frecvente cu odihnă nu sunt un moft în perioada asta, ci o formă de protecție.

Potrivit CSID, recomandările de bază pentru gravide în timpul caniculei sunt clare: hidratare constantă, evitarea intervalelor cu temperaturi maxime, păstrarea unui spațiu răcoros și opriri dese pentru odihnă. Dacă te întrebi cât de dese ar trebui să fie pauzele sau ce alte lichide sunt recomandate în afară de apă, informațiile publicate până acum nu dau un interval exact și nici o listă separată. Ce oferă, însă, este direcția simplă: să nu aștepți semnele de epuizare.

Un detaliu mic, dar util, despre apa pe care o bei

Când este foarte cald, nu contează doar să ai apă la tine, ci și cum a fost păstrată. Expunerea la căldură poate duce la degradarea plasticului din apa îmbuteliată, la migrarea unor substanțe chimice și la înmulțirea bacteriilor. Riscul e mai sensibil pentru persoanele vulnerabile, iar sarcina intră fix în această categorie.

Dacă ții o sticlă în mașină, pe balcon sau într-un loc încins, e bine să fii mai atentă. Apa care a stat în căldură puternică nu mai este un detaliu banal de vară, ci ceva ce merită evitat tocmai când corpul tău are nevoie de hidratare sigură și constantă.

De ce ultimele luni de sarcină pot fi cele mai grele la caniculă

Ultima parte a sarcinii vine deja cu propriul ei disconfort, iar căldura îl poate amplifica serios. Picioarele umflate, senzația de greutate, dificultățile de somn și oboseala se simt mai tare când nopțile rămân tropicale și corpul nu reușește să se răcorească suficient.

Aici ajută cel mai mult lucrurile simple, repetate: cameră cât mai răcoroasă, mai puțin efort în intervalele fierbinți și odihnă înainte să apară epuizarea. Nu sună spectaculos, dar exact asta poate reduce încărcarea pe un organism care deja muncește mai mult decât de obicei.

Ce trebuie urmărit mai departe este simplu: dacă starea generală se înrăutățește, dacă apar contracții înainte de termen sau dacă simți semne precum leșin, confuzie, respirație rapidă ori bătăi foarte rapide ale inimii, ai nevoie de ajutor medical imediat.