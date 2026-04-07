Designerul Thom Browne a reunit un grup restrâns de artiști, entuziaști ai sportului și sneakerheads pentru a celebra noua sa colaborare cu Asics Sportstyle. Evenimentul, organizat la galeria Pierre Augustin Rose din SoHo, a marcat și lansarea jurnalului foto „The Working Hour”, care acompaniază colecția. Printre invitați s-au numărat nume cunoscute precum Patrick Ball, Amy Fine Collins, Joe Holder, Indira Scott, Ella Emhoff și Jessica Joffe.

Eleganță și șampanie în SoHo

Atmosfera a fost una relaxată și exclusivistă. Invitații, mulți dintre ei îmbrăcați din cap până-n picioare în ținute de podium Thom Browne, s-au plimbat prin galerie cu pahare de șampanie Krug sau apă Evian. Într-un decor minimalist, dominat de piese de mobilier simple, marea de costume gri a creat un tablou vizual spectaculos.

Iar actorul Diego Rodriguez, nominalizat la premiile Olivier, a glumit: „Cine are nevoie de aperitive când te poți bucura vizual de aceste ansambluri?”. El a continuat, lăudându-l pe designer: „Îmi place să mă pot bucura de lumea modei între călătorii și spectacole – iar Thom este cel mai bun în ceea ce face.”

Designerul, despre o colaborare rară

Punctul central al serii a fost o discuție moderată de scriitoarea și regizoarea canadiană Durga Chew-Bose. Alături de Thom Browne au urcat pe scenă fotoreporterul Robbie Lawrence, colaborator la „The Working Hour”, și artistul Aaron Stern. Dar, până la urmă, de ce a ales designerul această colaborare, una dintre puținele din cariera sa?

„Această colaborare a rezonat cu adevărat cu mine. Întruchipează interpretarea a ceea ce fac și a tot ceea ce am făcut în ultimii 25 de ani de design”, a explicat Browne, un pasionat de sport și un alergător înrăit.

O perspectivă directă.

Robbie Lawrence a completat ideea: „Întreaga idee – împreună cu reinterpretarea lui Aaron – cred că a fost un proces interesant de a permite oamenilor să aibă încredere unii în alții cu munca lor”. Consolidând aceste perspective, Aaron Stern a adăugat tranșant: „Urăsc când oamenii întreabă «Care e inspirația?». Pentru că, de multe ori, munca vorbește de la sine.”

The Working Hour prinde viață

După încheierea discuțiilor, pereții galeriei s-au transformat pentru câteva momente într-un ecran de cinema. V-ați gândit vreodată cum ar fi să vedeți un scurtmetraj proiectat direct într-un spațiu de artă din SoHo? Invitații au putut viziona o versiune video a jurnalului „The Working Hour”, filmul prezentându-l pe Browne însuși alergând prin New York, alături de o serie de modele îmbrăcate în noua colecție Thom Browne X Asics.

„Abia aștept să port noii adidași”

Pe măsură ce zumzetul petrecerii a revenit, Jaylon Dawson, ambasador al brandului și model intern de doi ani, a descris evenimentul drept o „seară unică și de top”. Și, îmbrăcat în uniforma instant recognoscibilă a mărcii (sacou sport, fustă și șosete lungi), a adăugat cu entuziasm: „Abia aștept să port acești adidași noi și să-i scot la o tură prin oraș.”