Modelul Jesinta Franklin (34 de ani) a povestit că a trecut printr-o intervenție chirurgicală după ce a amânat timp de cinci ani tratarea unor vene umflate și cu scurgeri la picioare, apărute după sarcini. Dincolo de episodul personal, mărturisirea ei subliniază o realitate cunoscută de multe femei: amânarea problemelor personale de sănătate în favoarea priorităților familiale.

Concret, Jesinta a menționat că o venă îi provoca umflături și vânătăi constante în jurul gleznei, iar disconfortul devenise tot mai greu de suportat. A amânat tratamentul cinci ani, ceea ce înseamnă cinci ani în care o problemă fizică prezentă zilnic a persistat, în timp ce viața continua cu trei copii, sarcini și recuperare post-partum.

Ce a observat în corpul dumneavoastră și de ce povestea sună atât de familiar

Jesinta Franklin este căsătorită cu Lance „Buddy” Franklin și au împreună trei copii: Tallulah (șase ani), Rocky (cinci ani) și Bam (șapte luni). Cel mai mic, Bam, s-a născut în decembrie, pe Gold Coast, iar vestea a fost confirmată pe rețelele sociale, unde cuplul a publicat o galerie de fotografii.

Partea care atinge multe mame este alta: nu a vorbit despre o neplăcere vagă, ci despre un simptom repetitiv, vizibil și dureros. Pe Instagram, Jesinta Franklin a descris ce se întâmpla cu piciorul ei:

„Una dintre vene avea scurgeri și a cauzat umflături și vânătăi constante în jurul gleznei mele, apoi a început să-mi provoace mult disconfort.” Detravenos Akut Cumpără acum

Dacă vă regăsiți în reflexul de a spune „lasă, mă ocup după ce termin cu tot ce au ceilalți nevoie”, mesajul ei este relevant. Nu transformă problema într-o dramă, dar nici nu o minimalizează. O descrie în termeni pe care multe femei îi cunosc prea bine: durerea care nu pare urgentă ajunge să fie suportată luni sau ani.

A spus direct ce multe femei gândesc, dar nu verbalizează

Jesinta Franklin a legat intervenția de felul în care sarcina și nașterea lasă urme de durată asupra corpului. Potrivit Dailymail, a ales să vorbească public tocmai despre partea care rămâne adesea în fundal după naștere, când atenția se mută firesc spre copil, iar corpul mamei intră într-un soi de tăcere obligatorie.

„Știți ce nu se vorbește suficient? CÂT de mult trec corpurile noastre pentru a aduce viață pe lume și impactul pe termen lung pe care sarcina și nașterea îl pot avea asupra corpurilor noastre.”

Este un detaliu care contează, deoarece mută discuția din zona de „m-am plâns degeaba” în zona reală a consecințelor fizice. Nu este doar oboseală. Nu este doar adaptare. În cazul ei, au fost umflături, vânătăi și disconfort constant.

Există și un alt aspect. Când o mamă spune că și-a amânat sănătatea cinci ani, nu vorbește doar despre programări medicale. Vorbește despre felul în care ajunge să se obișnuiască cu ideea că poate aștepta. Iar acest lucru se manifestă în tot: în cum se mișcă, în cât suportă, în ce alege să ignore.

Îngrijirea personală nu sună spectaculos, dar uneori începe cu o programare

Jesinta Franklin a formulat simplu obiectivul pe care și l-a stabilit anul acesta: să nu mai lase pe ultimul loc lucrurile importante pentru sănătatea și starea ei de bine. Este genul de promisiune care nu pare fastuoasă, dar schimbă viața de zi cu zi mult mai mult decât se anticipează.

„Unul dintre cele mai grele lucruri la maternitate este să alegeți să faceți ceva pentru dumneavoastră. Unul dintre obiectivele mele anul acesta este să am mai multă grijă de mine. Asta înseamnă să nu mai amân lucrurile importante când vine vorba de sănătatea și bunăstarea mea, așa cum am făcut de atâtea ori în trecut. Gata cu amânările. Gata cu acceptarea lucrurilor deoarece nevoile tuturor celorlalți sunt pe primul loc.”

Dacă preluați din povestea ei un singur lucru util, acesta este probabil cel mai practic: problema care revine constant nu mai este „un fleac” doar pentru că ați reușit să funcționați cu ea. Uneori, primul pas de auto-îngrijire nu este un ritual frumos de seară, ci decizia incomodă de a nu mai amâna.

Și da, acest lucru poate arăta banal: o consultație, o investigație, o discuție pe care ați tot mutat-o de pe o lună pe alta. Dar exact acolo se rupe tiparul de mamă care duce totul și nu cere nimic pentru ea.

Sarcina a fost dificilă încă din primele luni

Jesinta Franklin vorbise și în octombrie, pentru 7News, despre cât de dificil a fost începutul sarcinii cu al treilea copil. A spus că a petrecut aproximativ 10 săptămâni pe canapea, iar detaliul transmite mult mai mult decât orice formulare generală despre disconfortul din primul trimestru.

„Am petrecut aproximativ 10 săptămâni pe canapea și asta a fost destul de greu”, a spus Jesinta Franklin pentru 7News, în octombrie.

Iar după acel prag dificil, a descris și ușurarea de a trece mai departe: „Sunt atât de recunoscătoare și mulțumitoare, dar este plăcut să fiu de cealaltă parte.”

Diferența dintre octombrie și acum este că, de data aceasta, nu a mai vorbit doar despre a duce o sarcină grea, ci despre ce rămâne în corp după. Pentru multe femei, exact aceasta este partea greu de explicat celor din jur: că după naștere nu începe automat și revenirea dumneavoastră. Unele lucruri cer timp. Altele cer tratament. Și uneori cer, de asemenea, să nu vă mai puneți ultima pe listă.

Faptul concret de reținut este acesta: Jesinta Franklin a spus că a amânat cinci ani tratamentul pentru o venă care îi provoca umflături, vânătăi și disconfort la gleznă, iar anul acesta a decis să nu mai amâne ce ține de propria sănătate.