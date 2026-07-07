Puglia arată superb în poze, dar vacanța de acolo poate să arate foarte diferit când ajungi în iulie sau august. Corina Caragea (prezentatoare știri sportive) a povestit, după escapada ei din Puglia, Italia, că între imaginile cu apă turcoaz și realitatea de pe plajă apare o diferență pe care e bine să o știi dinainte, mai ales dacă îți calculezi atent bugetul.

Față de varianta cea mai ieftină găsită acolo, de aproximativ 30 €, Corina Caragea a plătit 70 € pentru două șezlonguri și o umbrelă, fără să fie în primul rând și fără să stea o zi întreagă. Iar alte opțiuni urcau până la 250 €. Dacă pleci cu ideea unei vacanțe relaxate și accesibile, suma asta îți schimbă repede planul de cheltuieli pentru o singură zi de plajă.

Și nu a fost doar despre bani. Vedeta a descris plajele din plin sezon ca fiind foarte aglomerate, cu gunoaie și cu o căldură greu de dus. Parcările sunt adesea improvizate pe câmp și cu plată, iar dușurile sau toaletele, tot contra cost, nu sunt mereu în cele mai bune condiții. Asta înseamnă că merită să iei în calcul și disconfortul, nu doar prețul cazării sau al drumului.

Corina Caragea a rezumat foarte bine contrastul dintre așteptări și ce a găsit acolo:

„Maldivele Italiei”, apă turcoaz, nisip fin și plaje desprinse din cărțile poștale. Asta promite Instagramul despre Puglia. Realitatea?” -69% Geanta shopper de piele cu aspect tesut - Roz Cumpără acum

Perioada ideală pentru o vacanță liniștită în Puglia

Puglia rămâne o destinație dorită și are aproape 900 km de coastă, scăldată de mările Ionică și Adriatică. Doar că, din experiența Corinei Caragea, perioada face toată diferența. Ea spune clar că ar alege regiunea în extrasezon, exact pentru a evita combinația care strică multe vacanțe: aglomerație, prețuri mari și caniculă.

Într-o postare relatată de Libertatea, Corina Caragea a spus că aceeași regulă i s-a confirmat și după o experiență anterioară în Sardinia. Dacă ești în etapa în care te uiți la bilete și cazări, pontul practic de aici e să nu te lași sedusă doar de pozele perfecte. Data plecării contează aproape la fel de mult ca destinația.

„Așa cum povesteam și după experiența din Sardinia, dacă vreți o vacanță la mare aici, recomandarea mea: veniți oricând, dar evitați iulie și august.”

Și a mai spus ceva foarte recognoscibil pentru oricine a ajuns într-un loc superb exact când au ajuns și toți ceilalți:

„Iubesc Italia indiferent cum este. Cu bune, cu mai puțin bune, în orice colț al ei. Dar, din ce în ce mai mult, sunt convinsă că îmi place cel mai mult… în extrasezon.”

Costurile ascunse și importanța rezervării din timp

Diferența dintre 30 € și 250 € pentru zona de plajă spune destul de clar cât de repede se scumpește confortul în sezon. Iar dacă nu rezervi, riști să plătești mai mult tocmai pentru variante mai slabe sau să nu mai găsești nimic convenabil. Aici sfatul util e foarte simplu: dacă alegi totuși lunile aglomerate, rezervarea nu e opțională.

Corina Caragea a explicat și asta, foarte direct:

„Indiferent de buget, un lucru este clar: trebuie să rezervi din timp. Altfel, riști să rămâi, la propriu și la figurat, cu ochii în soare. Sau pe prosop… dacă ajungi foarte devreme și accepți să stai lipit de ceilalți.”

Dacă vrei mai multă liniște, experiența povestită de ea împinge spre o decizie destul de clară: ori alegi extrasezonul, ori intri în vacanța de vară cu așteptări foarte bine setate și cu rezervările făcute înainte. Altfel, o destinație visată poate deveni o serie de mici frustrări scumpe.

Accesul dificil la plajele spectaculoase din Puglia

Chiar și cele mai spectaculoase locuri nu vin neapărat ușor. Corina Caragea spune că unele dintre plajele care arată cel mai bine se ating după drumuri prin boscheți, ciulini, poteci abrupte și câteva minute bune de mers în soare. Pentru o zi de plajă, asta înseamnă să pleci pregătită: încălțăminte comodă, apă și mai puține bagaje inutile.

Vedeta a descris foarte plastic experiența:

„Iar unele dintre cele mai spectaculoase plaje se câștigă. Ajungi la ele după drumuri prin boscheți, ciulini, poteci abrupte și câteva minute bune de mers în soare. Odată ajuns, aproape oriunde îți întinzi prosopul, cineva va încerca să îți vândă ceva.”

Iar partea mai puțin instagramabilă a vacanței a sunat așa:

„Eu am găsit un fel de bâlci care acoperă multe dintre acele plaje paradisiace: prețuri greu de justificat, foarte multă aglomerație, gunoaie și o căldură aproape sufocantă.”

Dacă știi dinainte la ce să te aștepți, e mai ușor să alegi bine între o vacanță în plin sezon și una mutată câteva săptămâni mai târziu.

Corina Caragea nu și-a schimbat părerea despre Italia după experiența asta. A spus că abia așteaptă să se întoarcă, dar în extrasezon, și că încă este convinsă că Italia și Grecia au cele mai frumoase plaje din Europa.