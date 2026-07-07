A cincea sarcină vine cu provocări diferite, chiar și pentru o mamă cu multă experiență. Aflată în ultimele săptămâni de sarcină, Laura Cosoi a ales să vorbească deschis despre această perioadă solicitantă și despre felul în care se schimbă dinamica zilnică atunci când acasă o așteaptă deja alți patru copii.

Rita, Vera, Lara și Aida se pregătesc cu entuziasm să își cunoască a cincea surioară. Actrița a anunțat cu bucurie că familia ei se va mări din nou, explicând că experiența actuală aduce mai multe responsabilități, mai multe comparații și frici conștiente, lăsând mult mai puțin timp dedicat exclusiv stării de gravidă, comparativ cu primele sarcini.

Deși există tendința de a crede că experiența atenuează orice problemă, Laura Cosoi recunoaște sincer că sarcinile repetate nu au anulat disconfortul fizic, grijile sau oboseala acumulată. Rutina a ajutat-o, în schimb, să își gestioneze mai bine așteptările și să abordeze fiecare etapă cu mai multă maturitate, fără să idealizeze situația.

„Multă lume mă întreabă cum este a cincea sarcină. Dacă e mai ușoară. Dacă sunt mai relaxată. Dacă ‘știu deja ce urmează’. Răspunsul este… și da, și nu. Experiența ajută enorm, dar vine și cu: • mai multe responsabilități; • mai multe comparații; • mai multe frici conștiente; • mai puțin timp să fii doar… însărcinată.” The North Face salopeta din puf pentru bebeluși BABY 1996 RETRO NUPTSE ONE PIECE Cumpără acum

Trimestrul trei a adus mai multă energie decât se aștepta

O surpriză plăcută a fost faptul că a cincea sarcină i s-a părut mult mai ușoară decât ar fi anticipat. Chiar și în al treilea trimestru, o perioadă care adesea impune un ritm mult mai lent și stări de epuizare, actrița a fost surprinsă de propriul nivel ridicat de energie.

Totuși, vitalitatea nu a însemnat absența simptomelor specifice. Laura Cosoi a explicat că simte mult mai intens contracțiile Braxton Hicks, durerile de ligamente, refluxul și oboseala, comparativ cu dățile trecute. La acestea se adaugă nopțile fără o poziție confortabilă și emoțiile de la morfologii sau din zilele în care aștepta rezultatele analizelor. Diferența majoră este că acum recunoaște rapid aceste stări și nu le mai asociază cu teama.

„Totuși, nu vreau să sune ca o plângere. Adevărul este că această a cincea sarcină a fost mult mai ușoară decât m-aș fi așteptat. Chiar și al treilea trimestru m-a surprins prin câtă energie am avut. Dacă ar fi să o rezum într-o singură frază, aș spune: Corpul meu știe perfect ce are de făcut. Da, îl simt mai intens decât în sarcinile anterioare. Știu deja: • contracțiile Braxton Hicks; • durerile de ligamente; • refluxul; • oboseala; • nopțile fără o poziție confortabilă. • emoțiile de la morfologii și cele până veneau rezultatele analizelor Dar faptul că le cunosc nu le face mai ușoare. Le face doar mai puțin înfricoșătoare.”

Faptul că știe exact ce urmează nu a anulat complet disconfortul, dar i-a oferit actriței o stare de calm, transformând o perioadă vulnerabilă într-o etapă mult mai ușor de gestionat din punct de vedere emoțional.

Încrederea în corp vine odată cu acceptarea schimbărilor

Actrița a mărturisit că a găsit o stare de liniște pe măsură ce corpul ei a trecut prin noi transformări de la o lună la alta. Abordarea ei se bazează strict pe acceptare și pe impunerea unui ritm mai blând, adaptat nevoilor ei din fiecare moment.

Potrivit Elle, Laura Cosoi spune că cel mai valoros lucru câștigat după cinci sarcini este încrederea în propriul corp și acceptarea faptului că, într-o zi obișnuită, este suficient să faci doar atât cât poți, fără a forța limitele fizice.

„Cel mai frumos lucru pe care l-am câștigat după cinci sarcini este că am învățat să am încredere în corpul meu. Să îi ofer timp. Să accept schimbările și să mă bucur de ele, știind că fiecare are un scop. Iar când acasă te așteaptă încă patru copii, înveți că performanța nu mai înseamnă să faci cât mai multe. Înveți să FII exact atât cât poți fi în ziua respectivă. Și descoperi că, de cele mai multe ori, este mai mult decât suficient.”

Această schimbare de perspectivă a ajutat-o să renunțe la ideea de a bifa liste nesfârșite de activități, adaptându-și standardele la realitatea vieții de familie. A înțeles că vechile obiceiuri de organizare trebuie modelate după energia disponibilă.

Sprijinul familiei în gestionarea activităților zilnice

În ceea ce privește împărțirea sarcinilor în casă, Laura Cosoi a subliniat importanța implicării soțului ei, Cosmin Curticăpean. Cei doi au adoptat o formulă flexibilă de organizare, în care responsabilitățile sunt preluate natural, adaptându-se la nevoile evidente dintr-o locuință cu patru copii și un bebeluș pe drum.

„Cosmin este foarte implicat, ca de fiecare dată. Suntem o echipă și lucrurile se împart natural între noi, fără calcule rigide. Fiecare face ce poate, când poate, și cred că asta ne ajută cel mai mult. (…) Deocamdată ne descurcăm în formula actuală și suntem norocoși că avem și ajutorul din partea familiilor.”, a spus Laura Cosoi.

Implicarea bunicilor și a rudelor apropiate a contribuit masiv la menținerea echilibrului, demonstrând că o colaborare eficientă în familie poate înlocui cu succes orice program rigid de organizare.

Fetițele sunt deja implicate în așteptarea noii surori

Un aspect emoționant al acestei perioade este modul în care Rita, Vera, Lara și Aida au fost incluse în procesul de pregătire. Părinții le încurajează curiozitatea și discută frecvent cu ele despre momentul în care noul membru al familiei va ajunge acasă.

„Sunt foarte implicate și curioase. Vorbim des despre asta și simt că așteaptă cu bucurie să își cunoască noua surioară. Pentru noi, este important să le includem în tot acest proces.”, a mai declarat Laura Cosoi.

Aflată pe ultima sută de metri a sarcinii, Laura Cosoi se pregătește intens pentru momentul în care va aduce pe lume a cincea fiică, bucurându-se din plin de susținerea și afecțiunea celor dragi din jurul ei.