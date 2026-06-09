Veștile care vin dinspre Casa Regală a Norvegiei nu sunt deloc cele mai bune. Starea de sănătate a prințesei moștenitoare Mette-Marit s-a agravat vizibil, iar soția prințului Haakon a ajuns pe lista de așteptare pentru un transplant pulmonar.

Și sincer, când citești astfel de rânduri, îți dai seama că boala nu ține cont de titluri nobiliare sau de conturi în bancă. Imaginează-ți doar prin ce trece o femeie de 52 de ani, mamă și soție, care simte cum propria respirație o trădează zi de zi. Situația ei ne amintește tuturor cât de fragilă este sănătatea, acel lucru pe care noi, femeile, îl luăm adesea de-a gata în graba dimineților noastre aglomerate.

Evoluția dură a bolii

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Mette-Marit luptă cu fibroza pulmonară cronică încă din anul 2018. Această afecțiune provoacă o cicatrizare progresivă a țesutului plămânilor, făcând respirația tot mai dificilă.

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Dar lucrurile au luat o întorsătură mai gravă recent. Așa cum arată informațiile publicate recent de Csid, medicii au decis că transplantul a rămas singura soluție viabilă pentru ea.

„Imaginile medicale arată o extindere masivă a țesutului cicatricial în ultimul an.” – Dr. Are Holm, pneumolog

Cifrele vorbesc de la sine.

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Fără tratament preferențial

Te-ai fi gândit că o prințesă intră direct în sala de operație, ? Ei bine, în Norvegia lucrurile stau puțin diferit. Reprezentanții spitalului au fost foarte clari în declarații și au subliniat că Mette-Marit nu are nicio prioritate. Ea va urma exact aceleași proceduri și criterii medicale ca orice alt cetățean aflat pe listă. Acolo se fac doar în jur de 30-35 de transplanturi pulmonare pe an, strict pe baza compatibilității.

Iar șansele de reușită sunt, din fericire, destul de încurajatoare. Datele arată că aproximativ 90% dintre pacienți trec cu bine de primul an postoperator, iar peste jumătate trăiesc mai mult de un deceniu după intervenție. Până la operație, palatul a suspendat toate activitățile oficiale ale prințesei, prioritizând odihna ei.

Deocamdată, momentul exact al intervenției chirurgicale rămâne necunoscut. Totul depinde acum de găsirea unui donator compatibil, în timp ce familia regală așteaptă cu sufletul la gură următorul apel de la spital.