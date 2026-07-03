Dacă îți place pepenele roșu, dar îl eviți fiindcă te gândești la zahăr sau la indicele glicemic, combinația propusă de Carmen Brumă poate schimba felul în care îl pui în farfurie. Specialista în alimentație spune că pepenele alături de brânză și câteva frunze de mentă nu este doar gustos în zilele foarte calde, ci și mai echilibrat nutrițional decât pepenele mâncat singur.

În cifre, comparația utilă aici nu este între calorii sau grame, pentru că acestea nu au fost indicate, ci între două moduri de a mânca același fruct: singur sau alături de brânză. Carmen Brumă, aflată în anul doi la master în Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, explică faptul că proteinele și grăsimile din brânză încetinesc digestia, iar masa are un răspuns glicemic mai echilibrat decât ar avea pepenele consumat separat.

Pepenele nu mai rămâne doar desert, ci devine o gustare care ține mai bine

Asta contează mai ales dacă vrei ceva răcoritor, dar nu doar o porție de fruct care trece repede. Pepenele aduce hidratare și potasiu. Brânza completează cu proteine, grăsimi și calciu. Iar menta aduce prospețime și poate susține digestia. Practic, dintr-un fruct pe care multe femei îl mănâncă simplu, poți face o gustare mai completă, bună pentru prânzurile ușoare de vară sau pentru după-amiezile în care simți că ai nevoie de ceva rece.

Carmen Brumă a explicat foarte clar de ce funcționează această asociere:

„Mulți evită pepenele roșu pentru că are indice glicemic mare, dar când îl combini cu brânză, se întâmplă ceva interesant. Proteinele și grăsimile din brânză încetinesc digestia, iar răspunsul glicemic al mesei respective e mai echilibrat.” -20% Tabieturi Ceai de Menta Delicat 12 plicuri piramida Cumpără acum

Pentru tine, partea utilă este simplă: dacă îți place pepenele, nu trebuie să îl scoți din meniul verii doar din grija pentru zaharuri. Îl poți mânca într-o formulă care aduce mai mult echilibru la masă.

Grăsimea din brânză ajută și la absorbția licopenului din pepene

Mai este un detaliu interesant, pe care mulți îl ratează. Pepenele roșu este bogat în licopen, antioxidantul care îi dă culoarea roșie. Licopenul este liposolubil, ceea ce înseamnă că se absoarbe mai bine atunci când în farfurie există și grăsimi. Iar aici intervine brânza.

Potrivit Cancan, Carmen Brumă spune că exact grăsimile din brânză sunt cele care sporesc absorbția licopenului. Deci combinația nu doar echilibrează masa din punct de vedere glicemic, ci te ajută și să folosești mai bine unul dintre nutrienții importanți din pepenele roșu.

„Pepenele e bogat în licopen, antioxidantul care îi dă culoarea roșie. Pentru că licopenul este liposolubil, grăsimile din brânză îi sporesc absorbția. Pepenele hidratează și aduce potasiu. Brânza completează masa cu proteine, grăsimi și calciu, iar câteva frunze de mentă aduc prospețime și pot susține digestia. Bunica mea mânca asta în fiecare vară. Nu știa ea ce e licopenul și indicele glicemic. Dar știa intuitiv că asta e o combinație sănătoasă. Astăzi știm că există și explicații nutriționale: proteinele și grăsimile din brânză echilibrează masa, iar licopenul din pepene se absoarbe mai bine în prezența grăsimilor.”

E genul de combinație care sună foarte familiar (poate chiar ai mâncat-o la bunici), dar acum are și o explicație care o face mai ușor de păstrat în rutina ta.

Ce poți lua concret din recomandare, fără să complici meniul

Datele făcute publice nu precizează ce tip de brânză ar trebui ales, nici proporțiile ideale între pepene, brânză și mentă. Nu este indicat niciun moment anume al zilei pentru consum. Ce reiese clar este logica asocierii: pepene pentru hidratare și potasiu, brânză pentru proteine, grăsimi și calciu, mentă pentru gust și susținerea digestiei.

Și asta îți dă deja o idee foarte practică. În loc să tratezi pepenele doar ca pe ceva dulce de final, îl poți pune într-o farfurie care să funcționeze mai bine ca gustare sau masă ușoară. Mai ales vara, când multe dintre noi nu prea avem chef de mâncare grea.

Contextul face recomandarea și mai utilă. Pepenele roșu este unul dintre cele mai iubite fructe estivale, dar este evitat destul de des de persoanele atente la indicele glicemic ridicat sau la zaharuri. Asocierea cu brânză și mentă vine exact peste această grijă și o temperează: nu schimbă fructul, dar schimbă felul în care îl consumi.

Când merită să fii atentă

Există și întrebări la care informațiile disponibile acum nu dau un răspuns complet. Nu a fost precizat dacă această combinație este potrivită pentru oricine, inclusiv pentru persoane cu anumite condiții medicale, cum este diabetul. Dacă te afli într-o astfel de situație, cel mai util este să nu tratezi ideea ca pe o regulă universală, ci ca pe o sugestie alimentară generală.

Dar pentru o persoană care caută o variantă de vară mai sățioasă și mai bine așezată nutrițional, mesajul este clar: pepenele cu brânză și mentă poate fi mai mult decât un moft sezonier. Poate fi o farfurie simplă, rece și echilibrată, cu hidratare, proteine, grăsimi, calciu, potasiu și un plus de prospețime de la mentă.

Faptul care rămâne este acesta: Carmen Brumă leagă această combinație de două beneficii concrete, un răspuns glicemic mai echilibrat și o absorbție mai bună a licopenului din pepene.