Compania biofarmaceutică Revolution Medicines a dat lovitura pe piețele financiare, anunțând o operațiune de atragere de capital în valoare totală de 2 miliarde de dolari. Mișcarea se bazează pe două oferte concurente, una de acțiuni și cealaltă de obligațiuni convertibile, o strategie complexă menită să consolideze masiv lichiditățile companiei.

O mișcare financiară de anvergură

Revolution Medicines a pus pe masă o ofertă publică de acțiuni și, simultan, o ofertă de obligațiuni convertibile senior. La prima vedere, pare o simplă operațiune de mărire a capitalului, dar lucrurile stau puțin diferit. Vorbim despre o sumă gigantică, de 2 miliarde de dolari, care indică planuri de dezvoltare extrem de ambițioase.

Suma este impresionantă.

Dar hai să vedem ce înseamnă asta, mai exact. O companie care apelează la o astfel de finanțare duală își securizează fonduri din două direcții. Pe de o parte, vinde bucăți din companie (acțiuni), iar pe de alta, se împrumută (prin obligațiuni), oferind însă creditorilor posibilitatea de a-și transforma datoria în acțiuni la un moment dat. E o strategie sofisticată.

Acțiuni și obligațiuni, o strategie duală

V-ați întrebat vreodată de ce o companie ar vrea să se și îndatoreze, dar și să-și dilueze acționariatul în același timp? Răspunsul stă în flexibilitate și în managementul riscului. Oferta de acțiuni aduce bani imediat, fără datorii, în timp ce obligațiunile convertibile oferă capital cu un cost inițial mai mic (dobânzi), amânând diluarea acționariatului pentru viitor.

Iar pentru o companie din sectorul biofarmaceutic, unde cercetarea și dezvoltarea costă enorm (costurile pentru dezvoltarea unui nou medicament pot sări de un miliard de dolari), accesul la capital masiv este necesar. Nu e un moft, e o necesitate pentru a putea concura și inova.

Miza din spatele miliardelor

Deși compania nu a detaliat în amănunt planurile, sumele de acest calibru sunt de obicei direcționate către câteva zone cheie. Finanțarea studiilor clinice aflate în faze avansate, cercetarea și dezvoltarea de noi molecule sau chiar achiziția altor companii mai mici cu tehnologii promițătoare sunt printre cele mai probabile destinații.

Numai că o astfel de mișcare vine și cu presiune. Investitorii care au cumpărat acțiuni sau obligațiuni se așteaptă la rezultate concrete. Pe bune, nimeni nu aruncă 2 miliarde de dolari fără să aștepte un randament pe măsură. Așadar, presiunea pe echipa de management și pe cercetătorii de la Revolution Medicines tocmai a crescut exponențial.