Kendal Ascher (56 de ani), vicepreședinte senior pentru portofoliul de produse de lux și director general pentru America de Nord în cadrul Estée Lauder, a murit în februarie din cauza unei insuficiențe respiratorii acute provocate de o embolie pulmonară asociată cu injecții cu fillere cosmetice. Decesul a fost clasificat drept moarte accidentală.

Pe scurt, cazul readuce în față un lucru pe care multe dintre noi tindem să-l uităm când auzim cuvinte precum „botox” sau „acid hialuronic”: nu vorbim despre un simplu gest de beauty, ci despre un act medical. Iar asta schimbă complet întrebarea corectă. Nu doar „unde ies mai bine și mai ieftin?”, ci „cine îmi face procedura, ce îmi injectează și pe cine sun dacă ceva nu e în regulă la 10 seara?”.

Pentru publicul larg, miza nu este să intre în panică, ci să înțeleagă proporția reală a riscului. Un studiu medical publicat în 2024 arată că, la nivel mondial, în 2014 s-au făcut peste 5,5 milioane de proceduri de injectare cu fillere pentru țesuturile moi. Vorbim, deci, despre o practică foarte răspândită, nu despre o intervenție marginală. Numai că frecvența mare nu transformă automat procedura într-una banală.

Complicațiile sunt rare, dar semnele de alarmă cer reacție rapidă

Dr. Elizabeth Zeitler, dermatolog la BZ Dermatology, a explicat simplu: „Embolia pulmonară după injectarea fillerelor este un eveniment rar.” Asta este partea care contează pentru echilibru. Rar nu înseamnă imposibil.

Dar există câteva simptome pe care nu are sens să le amâni sau să le pui pe seama emoției de după procedură: dureri puternice, dificultăți de respirație și probleme de vedere. Acestea sunt semnele menționate clar de medicii citați și sunt exact genul de reacții pentru care trebuie să poți lua imediat legătura cu specialistul care a făcut injectarea.

„Dacă apar complicații și ajungi la camera de gardă, medicii de acolo pot să nu știe exact ce substanță a fost injectată. În astfel de situații trebuie contactat specialistul care a efectuat procedura. Dacă apar dureri puternice, dificultăți de respirație sau probleme de vedere, trebuie să poți lua legătura cu medicul tău indiferent de oră.”

Practic, dacă te gândești la o astfel de intervenție, unul dintre cele mai utile lucruri pe care le poți face este să nu pleci din cabinet fără instrucțiuni clare pentru după. Cine răspunde dacă apare o problemă? La ce număr? În ce interval? Ce simptome sunt normale și care cer ajutor imediat? Sunt întrebări deloc „prea multe”. Sunt minime.

De ce zona feței nu e deloc una „fără miză”

Dr. Alan Matarasso, membru al Societății Americane a Chirurgilor Plastici, a atras atenția că percepția publicului este adesea prea relaxată față de aceste proceduri.

„Publicul consideră adesea că este o procedură cosmetică simplă, dar este un act medical. Există riscuri rare, dar foarte grave, inclusiv pierderea vederii. Fillerele pot pătrunde în vasele de sânge și pot ajunge la ochi, provocând orbire, sau la creier, provocând accidente vasculare cerebrale.”

Aici merită reținut un detaliu foarte concret: medicii sunt atenți mai ales la riscul unui eveniment ischemic, adică reducerea fluxului de sânge și oxigen, în zone sensibile ale feței, cum sunt cele de lângă nări sau ridurile dintre sprâncene. Cu alte cuvinte, exact acele zone tratate frecvent pentru „corecții fine” pot cere și cea mai mare precizie.

Și asta te ajută să filtrezi mai bine promisiunile de pe social media. Dacă cineva vinde ideea că procedura durează puțin și e „ca un retuș de pauză de prânz”, lipsește jumătate din poveste. Timpul scurt al injectării nu anulează riscul medical.

Ce merită să verifici înainte să te programezi

Din informațiile disponibile până acum, cel mai sănătos filtru este alegerea unui profesionist autorizat și disponibil și după procedură, nu doar în momentul plății. Articolul sursă insistă exact pe această idee: siguranța începe cu cine face injectarea.

Conform Unica, acidul hialuronic este unul dintre cele mai folosite materiale pentru fillere, iar peste 800.000 de americani apelează anual la aceste injecții, atrași de durabilitate și de costul relativ accesibil. Când o procedură devine atât de populară, tentația e să o privești ca pe un serviciu cosmetic obișnuit. Dar popularitatea mare, comparată cu gravitatea complicațiilor posibile, cere mai multă atenție, nu mai puțină.

Dacă vrei un reper practic, merită să verifici măcar trei lucruri înainte de programare: dacă persoana care face procedura este medic, dacă îți explică limpede ce substanță folosește și dacă îți spune din start ce faci în caz de complicații. Iar dacă discuția sare direct la „rezultatul perfect” și evită partea de riscuri, acela nu e un semn bun.

Cazul are greutate și pentru că vine din centrul industriei de beauty

Kendal Ascher nu era un nume oarecare în industrie. În cei 25 de ani petrecuți la Estée Lauder, a coordonat strategiile unor branduri precum La Mer, Tom Ford Beauty, Jo Malone London, Kilian Paris, Balmain Beauty și Frédéric Malle. Datele publicate arată că a avut un rol important inclusiv în transformarea La Mer într-un lider al segmentului de îngrijire a pielii de lux.

Iar asta face cazul și mai greu de ignorat. Vorbim despre o femeie aflată chiar în nucleul industriei care vinde frumusețe, skincare premium și rafinament. Nu despre cineva „neinformat”. Tocmai de aceea mesajul util pentru tine e simplu: familiaritatea cu lumea de beauty nu te protejează automat de un risc medical.

Nu au fost anunțate până acum detalii despre costurile procedurii sau despre o comparație de preț cu alte piețe, iar sursa nu precizează nici alternative validate științific la care a apelat sau nu Ascher. Ce știm sigur este atât: dacă iei în calcul fillere sau botox, decizia bună începe mai puțin cu oglinda și mai mult cu medicul, substanța folosită și planul clar pentru primele ore și zile după injectare.

Faptul concret care rămâne este acesta: semnele de alarmă indicate de medici după fillere sunt durerile puternice, dificultățile de respirație și problemele de vedere, iar specialistul care a făcut procedura trebuie să poată fi contactat indiferent de oră.