O perspectivă mai optimistă asupra vieții nu doar că îmbunătățește starea de spirit, ci poate reduce riscul de a dezvolta demență cu cel puțin 15%. Aceasta este concluzia unui studiu recent realizat de cercetătorii de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, o veste care ar putea schimba modul în care abordăm prevenția acestei afecțiuni.

Un studiu pe 14 ani

Cercetarea a inclus peste 9.000 de adulți sănătoși, cu vârste de peste 50 de ani, a căror sănătate cerebrală și nivel de optimism au fost monitorizate între 2006 și 2020. Nivelul de optimism a fost măsurat pe o scară de șase puncte, de la cel mai puțin optimist la cel mai optimist. Rezultatele au arătat că fiecare punct suplimentar pe această scală a fost asociat cu o scădere de 15% a riscului de demență, indiferent de vârstă, sex, rasă sau alți factori de sănătate.

E drept că o treime dintre participanți au dezvoltat în cele din urmă demență. Dar cei care au trăit cel mai optimist au prezentat cel mai mic risc. „Identificarea optimismului ca factor psihosocial de protecție subliniază valoarea potențială a optimismului în sprijinirea îmbătrânirii sănătoase”, au scris autorii studiului.

Cum funcționează, mai exact?

V-ați gândit vreodată cum o simplă atitudine poate avea un impact fizic? Se pare că optimismul scade nivelul de cortizol (un hormon asociat cu stresul) și reduce inflamațiile dăunătoare din creier, ambele fiind legate de apariția demenței. Cercetătorii au observat, si, că persoanele cu un nivel mai ridicat de optimism erau mai educate, fumau mai puțin, erau mai active fizic și aveau mai puține probleme de sănătate.

Totuși, mecanismul exact nu este pe deplin înțeles. „Deși optimismul este un construct complex și nu este clar cum s-ar putea traduce exact în viitoarele inițiative de prevenire a demenței, acesta este un domeniu care merită cercetări viitoare. Acest lucru este important având în vedere prevalența în creștere a demenței și lipsa actuală de tratamente eficiente”, au adăugat cercetătorii.

Puterea scopului în viață

Dar cum ajungi, pe bune, să fii mai optimist? Nu e vorba de a ignora problemele. Dimpotrivă. Potrivit lui Cindy Woolverton, profesor asistent la UTHealth Houston, cei mai optimiști oameni recunosc că viața este plină de provocări. Diferența este că ei cred în capacitatea lor de a le depăși. „A existat un sentiment de auto-eficacitate, că au capacitatea de a naviga prin orice le-ar ieși în cale”, a explicat ea.

Un element cheie, în special pentru adulții în vârstă, este să aibă un scop.

Fie că este vorba de îngrijirea altora sau de lucrul la un obiectiv personal, sentimentul de utilitate este important. „Este important să-i menținem pe adulții în vârstă implicați și să simtă acel sentiment de scop. Să facă lucruri care contează pentru ei, să-și urmărească programările la medic, să abordeze problemele de sănătate și să se angajeze în comportamente sănătoase, cum ar fi exercițiul fizic”, a concluzionat Woolverton.

Iar aceste descoperiri nu sunt izolate. Un studiu din 2022, realizat pe peste 150.000 de femei cu vârste între 50 și 79 de ani, a legat optimismul de o speranță de viață mai mare. Un alt studiu, din 2016, a arătat că adulții în vârstă care erau mai optimiști în privința viitorului lor au înregistrat un declin mai lent al memoriei, al capacității de a rezolva probleme și al raționamentului.