Un studiu clinic major, care a inclus peste 9.300 de participanți, arată că scăderea tensiunii arteriale sistolice sub pragul de 120 mmHg reduce vizibil riscul de evenimente cardiovasculare și deces. Rezultatele ar putea schimba fundamental ghidurile actuale, care recomandă o țintă standard de 140 mmHg pentru majoritatea adulților.

O țintă mai agresivă, rezultate clare

Studiul, denumit SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial), a fost oprit prematur după doar 3,26 ani, tocmai pentru că beneficiile în grupul tratat intensiv au fost evidente și incontestabile. Participanții, toți cu vârsta de peste 50 de ani și cu risc cardiovascular crescut, au fost împărțiți în două grupuri. Unul a urmat un tratament standard pentru a atinge o tensiune sistolică sub 140 mmHg. Celălalt grup a primit un tratament intensiv, cu scopul de a ajunge sub 120 mmHg.

Cifrele sunt clare.

Grupul cu tratament intensiv a înregistrat o reducere de aproape 25% a ratei de evenimente cardiovasculare majore, precum infarctul miocardic, insuficiența cardiacă sau accidentul vascular cerebral. Și, poate cel mai important, o scădere cu 27% a riscului de deces din orice cauză. „Am fost surprinși de amploarea beneficiilor. O reducere cu aproape 25% a evenimentelor cardiovasculare majore și cu 27% a mortalității de orice cauză este un rezultat neasteptat”, a declarat investigatorul principal al studiului.

Există și riscuri?

Dar o abordare atât de agresivă vine și cu dezavantaje? Se pare că da, însă lucrurile trebuie puse în balanță. Pacienții din grupul cu tratament intensiv au raportat o incidență mai mare a unor efecte adverse. Printre acestea se numără hipotensiunea (tensiune prea mică), episoadele de leșin și anumite anomalii electrolitice.

Numai că, potrivit cercetătorilor, aceste riscuri sunt gestionabile. „E drept că am observat o incidență mai mare a unor efecte adverse, cum ar fi hipotensiunea sau anomaliile electrolitice. Însă, per total, beneficiile salvării de vieți depășesc cu mult aceste riscuri, care sunt în general gestionabile”, explică echipa de cercetare. Practic, este un compromis pe care medicul și pacientul trebuie să îl discute.

Cine beneficiază cel mai mult

V-ați gândit vreodată dacă vă încadrați în profilul pacientului ideal pentru acest tratament? Studiul a inclus adulți de peste 50 de ani cu hipertensiune și cel puțin un factor de risc cardiovascular suplimentar. O mențiune importantă este că studiul a exclus pacienții cu diabet, pentru care există deja alte studii și recomandări specifice.

Iar aceste descoperiri pun presiune pe comitetele care elaborează ghidurile clinice. Până acum, medicii nu aveau dovezi atât de solide pentru a recomanda o țintă atât de joasă. Acum, datele există și sunt greu de ignorat, mai ales pentru pacienții cu risc crescut.

Discuția dintre medic și pacient devine, astfel, esențială. „Acum provocarea este să implementăm aceste descoperiri în practica clinică. Discuția medic-pacient devine crucială pentru a cântări beneficiile și riscurile individuale”, subliniază autorii studiului, indicând că o abordare personalizată este cheia succesului.