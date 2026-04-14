Un medicament popular pentru pierderea în greutate, semaglutida, are beneficii care depășesc cu mult scăderea kilogramelor. Un nou studiu clinic demonstrează că substanța reduce riscul de boli cardiovasculare și hepatice la persoanele care suferă de obezitate, chiar și la cele care nu au diabet.

Cercetarea, o sub-analiză a studiului SELECT, a fost prezentată recent la Congresul Asociației Europene pentru Studiul Ficatului (EASL) și aduce vești importante pentru milioane de pacienți.

Mai mult decât un simplu medicament de slăbit

Studiul s-a concentrat pe efectele semaglutidei asupra sănătății ficatului la pacienții cu boli cardiovasculare preexistente și obezitate, dar fără diabet. E drept că medicamentul era deja cunoscut pentru efectele sale asupra greutății, însă noile date arată un tablou mult mai complex. Dr. Arun Sanyal, profesor la Școala de Medicină VCU și autor principal al studiului, a explicat clar implicațiile.

Recomandari Retatrutide, medicamentul pentru slăbit al Eli Lilly, arată rezultate record în studiul clinic

„Acest studiu demonstrează că semaglutida poate reduce grăsimea de la nivelul ficatului și poate atenua rigiditatea hepatică, pe lângă reducerea evenimentelor cardiovasculare adverse majore și a greutății corporale,” a declarat acesta.

Cum s-a desfășurat analiza

Hai să vedem cum au ajuns la aceste concluzii. Cercetătorii au folosit indicele FIB-4 pentru a evalua riscul de fibroză hepatică (cicatrizarea ficatului) la pacienți. Din totalul de 17.605 participanți la studiul principal SELECT, a fost selectat un subgrup de 1.029 de pacienți, clasificați în funcție de riscul de fibroză: scăzut, intermediar sau ridicat.

Pacienții din grupul tratat cu semaglutidă au fost comparați cu cei care au primit un placebo.

Recomandari Un cuplu din 10 folosește medicamente de slăbit pentru pregătirea nunții

Rezultatele au fost clare.

Scăderea markerilor de inflamație

Grupul care a primit semaglutidă a înregistrat o reducere semnificativă a scorurilor FIB-4, comparativ cu grupul placebo. Mai mult, îmbunătățirea a fost observată constant la toate categoriile de risc. Dar ce înseamnă asta, mai exact, pentru un pacient? pacienții tratați cu semaglutidă au prezentat o îmbunătățire notabilă a enzimelor hepatice (ALT) și a markerilor de inflamație (hs-CRP), ceea ce indică o sănătate mai bună a ficatului și o reducere a inflamației generale din corp.

„Aceste descoperiri subliniază potențialul semaglutidei de a oferi beneficii cardiovasculare și hepatice pacienților cu obezitate și boli cardiovasculare, abordând cauzele profunde ale mortalității și morbidității în această populație,” a adăugat Dr. Sanyal.

Recomandari Un studiu dezvăluie cum acționează metformina, medicamentul pentru diabet

Legătura dintre obezitate, ficat și inimă

Știm deja că obezitatea este un factor de risc major pentru bolile cardiovasculare. Numai că ea este strâns legată și de steatohepatita asociată disfuncției metabolice (cunoscută anterior ca NASH), o afecțiune severă a ficatului gras. Iar această boală nu e de joacă.

Netratată, MASH poate progresa către ciroză, cancer la ficat sau insuficiență hepatică, necesitând în cele din urmă un transplant. Faptul că un singur medicament poate acționa simultan asupra greutății, sănătății inimii și a ficatului deschide noi orizonturi în tratarea acestei categorii de pacienți extrem de vulnerabili.