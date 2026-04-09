Presiunea de a arăta perfect în ziua nunții atinge noi cote. Datele unui studiu realizat de Zola arată că unul din zece cupluri care își planifică nunta pentru 2026 folosește în prezent un medicament de tip GLP-1 (medicamente dezvoltate inițial pentru diabet). Mai mult, pentru peste jumătate dintre aceste cupluri (54%), nunta a influențat direct decizia. Un alt procent de 10% ia în considerare să înceapă un astfel de tratament înainte de marele eveniment.

„Am amânat proba rochiei până slăbesc”

Transformarea pentru ziua cea mare devine, pe zi ce trece, un proces medicalizat. Nicole Frates, o viitoare mireasă, recunoaște deschis. „Mă căsătoresc în mai și sunt pe un GLP-1 pentru a slăbi înainte de nuntă”, spune ea. Presiunea momentelor cheie a fost decisivă. „Momentele specifice nunții mi-au intensificat cu siguranță conștientizarea corpului. De fapt, am amânat căutarea rochiei de mireasă pentru că am încercat să slăbesc singură timp de câteva luni.”

Când progresul a stagnat, a apelat la medicamente. „Am vrut să văd rezultate și să mă simt mai confortabilă și mai încrezătoare intrând în acest sezon”, adaugă Frates.

Și nu vorbim doar de slăbit. Aproximativ unul din patru cupluri din Generația Z raportează că a apelat la Botox sau la tratamente similare înaintea nunții. Așadar, presiunea de a arăta într-un anume fel depășește cu mult simpla pierdere în greutate.

Presiunea social media și „look-ul pentru FYP”

De unde vine toată această presiune? V-ați gândit vreodată la impactul rețelelor sociale asupra unui eveniment atât de personal? Samantha Kobrin, șefa de brand la Zola, are o explicație clară. „Asistăm la o schimbare masivă în modul în care cuplurile noastre navighează presiunea intensă a nunții moderne, care este din ce în ce mai influențată de social media”, afirmă ea.

Kobrin descrie un paradox modern. „10% dintre cupluri folosesc în prezent GLP-1, iar pentru mai mult de jumătate din acest grup, nunta este un motivator principal. Este un adevărat cerc vicios. Deși cuplurile noastre vor să demonteze ‘cultura dietelor de nuntă’, presiunea de a arăta într-un anumit fel rămâne principalul lor factor de stres.”

Pe bune, lucrurile se schimbă fundamental. „Pe măsură ce aceste tratamente devin din ce în ce mai normalizate, ele schimbă fundamental viziunea asupra zilei nunții – modificând modul în care cuplurile abordează pregătirea fizică în timp ce își curatoriază look-urile pentru FYP.”

Fotografiile care rămân „pentru totdeauna”

Jessica DeFino, critic de frumusețe, subliniază greutatea simbolică a imaginilor de la nuntă. „Ziua nunții tale este prezentată cultural ca una dintre cele mai reprezentative zile din viața ta”, explică ea. Iar aceste imagini au o permanență aparte. „Acestea sunt fotografii pe care, probabil, le vei avea pentru totdeauna și le vei expune pentru totdeauna.”

Din acest motiv, presiunile cotidiene legate de aspectul fizic explodează. „Mesajele ambientale pe care le primim în legătură cu fitnessul și frumusețea intră în priză atunci când o nuntă se apropie la orizont”, spune DeFino. Logica devine simplă și nemiloasă: „Vrei ca acele fotografii să reflecte cea mai bună versiune a ta – nu doar pentru tine, ci pentru toți cei care le vor vedea pentru totdeauna.”

Numai că nunta impune un termen limită care nu există în viața de zi cu zi. „Sănătatea nu este un lucru static”, continuă DeFino. „Corpurile fluctuează în timp, și asta e normal. Dar nunțile iau un moment și îl prezintă ca fiind reprezentativ pentru sănătatea și viața ta.” Corpul de nuntă devine, astfel, un produs finit.

Cât costă transformarea?

O transformare care, clar, are un preț.

Cuplurile cheltuiesc în medie 1.100 de dolari pe rutine de înfrumusețare și wellness în lunile premergătoare nunții. Pentru cei care folosesc medicamente GLP-1 sau plănuiesc proceduri cosmetice, suma crește la aproape 2.000 de dolari.

Iar presiunea nu mai este exclusiv pe umerii mireselor. Ginerii și partenerii de toate genurile participă acum la modificări corporale pre-nuntă. Pentru DeFino, asta nu înseamnă progres. „Versiunea industriei de frumusețe a egalității din ultimul deceniu a fost adesea presiune egală pentru toată lumea”, spune ea. „În loc să reducă presiunea asupra femeilor, a extins-o la bărbați.”

Riscurile psihologice și „auto-supravegherea”

Dincolo de cifre, există și riscuri care nu sunt discutate la fel de des. „Încercarea de a ne schimba înfățișarea pentru alții este adesea legată de încercarea de a schimba ceva în interior”, avertizează psihologul Dr. Juli Fraga.

Vizibilitatea extremă a nunților moderne, amplificată de social media, a schimbat subtil modul în care cuplurile își trăiesc propria experiență. Jessica DeFino numește acest fenomen „auto-supraveghere”. „Când internalizăm aceste idealuri de frumusețe, se creează un fel de auto-supraveghere. Devii un voyeur al propriului tău corp.” Iar această monitorizare constantă te scoate din momentul prezent. „Cu cât ne supraveghem mai mult, cu atât suntem mai puțin prezenți”, concluzionează ea.