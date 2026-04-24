Gabriela Cristea se află în centrul unui nou scandal de familie, după ce a afirmat într-un podcast că nu a mers la înmormântarea mamei sale de teamă că ar putea fi bătută. Acum, unchiul vedetei o acuză public că a mințit, aducând în discuție detalii neștiute din trecutul familiei. Iar reacția prezentatoarei TV nu a întârziat să apară.

Mărturisiri dureroase în podcast

Totul a pornit de la declarațiile făcute de Gabriela Cristea în podcastul lui Jorge, unde a vorbit deschis despre relația complicată pe care a avut-o cu părinții ei. Vedeta a povestit că a plecat de acasă la doar 19 ani din cauza neînțelegerilor. Hai să vedem cum a descris ea situația.

„Relația cu părinții mei nu a fost una tocmai bună, asta poate și pentru că eu am fost mai complicată. Sau nu complicată, ci pur și simplu mi-am cerut dreptul la a trăi așa cum îmi doresc eu”, a explicat Gabriela Cristea. Ea a continuat, oferind context despre mentalitatea din familia sa: „Provin dintr-o familie în care femeile nu aveau foarte multe lucruri de spus. Ele erau acolo, trebuia să gătească, să facă curățenie. Eu toată viața am fost un pic mai rebelă”.

Momentul culminant al mărturisirilor a fost cel legat de funeraliile mamei sale. Prezentatoarea a susținut că absența ei a fost cauzată de o teamă reală. „Am avut un stres de a mă duce pentru că riscam să-mi iau bătaie. Cumva aveau senzația că viața mea li se cuvine lor și că eu trebuie să fac doar ce-și doresc ei să fac. E complicat de înțeles mai ales pentru vremurile pe care le trăim”, a mai spus ea.

Unchiul vedetei o contrazice ferm

Numai că aceste dezvăluiri au provocat o reacție dură din partea unchiului Gabrielei Cristea. Bărbatul a ieșit public și a calificat afirmațiile nepoatei sale drept neadevărate și exagerate, punând la îndoială logica din spatele temerilor ei. V-ați gândit vreodată că la o înmormântare se poate ajunge la bătaie?

„A insinuat că nu a mers la înmormântarea mamei că i-a fost frică de bătaie. Păi la înmormântare se bate? Se bate la o nuntă după ce se îmbată lumea, nu la înmormântare”, a declarat acesta. Imediat, a continuat cu o întrebare directă: „De cine îi era frică, de mine, care aveam 75 de ani atunci? Sau de fratele ei că nu l-a primit în casă când stătea la Piața Romană?”.

Disputa nu s-a oprit aici. Unchiul a adus în discuție și situația financiară a tatălui vedetei, sugerând că acesta s-a descurcat fără ajutorul ei. „Cine l-a ajutat pe tatăl în azil și la spitale? Păi pensia lui și ajutorul lui de boală, 40-45 de milioane era cazarea. Cred că a avut pensie peste 40”, a mai spus bărbatul.

Răspunsul scurt al Gabrielei Cristea

Contactată pentru a oferi un punct de vedere legat de acuzațiile unchiului, Gabriela Cristea a ales să nu escaladeze conflictul. A oferit un răspuns scurt, dar ferm, refuzând să intre într-un dialog public cu ruda sa.

„Nu e niciun fel de problemă, dar n-am ce să comentez. Nu comentez. Fiecare are propria opinie. Nu, în niciun caz”, a declarat vedeta.

Un răspuns scurt și tranșant.

Mai mult, întrebată dacă dorește să îi transmită un mesaj unchiului său, prezentatoarea a refuzat categoric.