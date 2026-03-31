Sărbătorile de Paște din 2026 vin cu oferte de lux pentru românii care vor să petreacă într-un cadru special. Unele dintre cele mai cunoscute vedete din țară, precum Simona Halep, Monica Anghel sau Gheorghe Hagi, și-au pregătit deja pachetele turistice, iar prețurile ajung și la 678 de euro de persoană pentru doar două nopți la malul mării.

Paște tradițional în Argeș, la conacul Monicăi Anghel

Pentru cei care caută o experiență autentică, departe de agitația orașului, artista Monica Anghel propune un sejur la conacul său din județul Argeș. Pachetul pentru perioada 10-13 aprilie 2026 pornește de la 2.500 de lei de persoană. E drept că nu e puțin, dar oferta include cazare în una dintre cele 7 camere, mic dejun, cină și, fireste, o masă tradițională de Paște. Un avantaj pentru familii este că micuții sub 4 ani beneficiază de gratuitate.

Iar invitația artistei sună mai mult decât primitor. „Vă invităm să petreceți sărbătorile de Paște într-un loc în care ne-am pus tot sufletul pentru a vă face să vă simțiți «acasă». Conacul nostru se află chiar în inima Triunghiului Mănăstirilor (Nămăiești, Corbii de Piatră și Cetățuia), un loc plin de energie și liniște”, a anunțat Monica Anghel.

Recomandari Kaia Gerber lansează o colecție cu Repetto cu prețuri de până la 390 de euro

Artista oferă și sugestii pentru noaptea de Înviere. „Pentru noaptea de Înviere, puteți alege să mergeți la Mănăstirea Aninoasa, aflată la doar 10 minute de mers cu mașina, sau la Schitul Neagoe Basarab (la 15 minute), un loc de o profunzime aparte ce păstrează rânduiala și duhul Muntelui Athos. Dacă preferați ceva mai aproape, biserica veche din sat este la doar 500 de metri de noi, pentru o plimbare liniștită sub cerul înstelat”.

Refugiu montan la hotelul Simonei Halep din Poiană

Schimbăm complet peisajul și ajungem la munte. Hotelul de patru stele al Simonei Halep din Poiana Brașov se adresează celor care iubesc atmosfera cozy și aerul curat. V-ați gândit vreodată cum ar fi un Paște petrecut la înălțime, cu priveliști care îți taie răsuflarea?

Pachetul pentru perioada 10-13 aprilie costă 380 de euro de persoană.

Recomandari Maison Kitsuné și Bonpoint lansează o colecție pentru copii cu prețuri de până la 245 de euro

În acest preț sunt incluse cazarea cu mic dejun, preparatele tradiționale de Paște (ouă roșii, pască, drob, cozonac și vin roșu), dar și acces la zona SPA și la sala de fitness. Mai mult, oaspeții se vor bucura de o seară specială în jurul unui foc de tabără, cu vin fiert.

„În prag de primăvară, când Poiana Brașov își recapătă tihna și muntele respiră liniște, Paștele la hotel vine o invitație la rafinament, tradiție și bucurii trăite pe îndelete. Te așteptăm într-un refugiu elegant, unde diminețile încep domol, cu mic dejun inclus, arome proaspete și priveliști care îți dau timp să te reconectezi cu tine și cu cei dragi”, transmit reprezentanții hotelului.

Briza mării de Paște, la hotelul lui Gheorghe Hagi

Numai că cea mai scumpă ofertă vine de la malul mării. Pentru cei care preferă briza în locul aerului de munte, hotelul lui Gheorghe Hagi de la Constanța a pregătit un pachet special pentru perioada 11-13 aprilie. Prețul este de 678 de euro de persoană și promite o experiență completă.

Recomandari Bijuteriile de la Paris Fashion Week vin cu pietre de 45 de carate si preturi de mii de euro

Hai să vedem ce intră în acest tarif. Pe 11 aprilie, turiștii au parte de un tur ghidat la Cazinoul din Constanța (cu transportul inclus), urmat de o cină festivă. A doua zi, pe 12 aprilie, este organizat prânzul Pascal cu muzică live, iar în noaptea Învierii nu vor lipsi ouăle roșii, cozonacul și vinul. Până la urmă, e o ofertă complexă.

Cei mici nu sunt uitați, având parte de activități dedicate, precum vânătoarea de ouă și ateliere de încondeiat. Iar pentru relaxare, toți turiștii au acces gratuit la spa.