Cristina Șișcanu a lansat un atac direct la adresa vedetelor care se mândresc că își cresc copiii departe de brandurile de lux. Soția lui Mădălin Ionescu consideră că aceasta nu este modestie, ci o formă de „limitare” și o abordare complet greșită a educației financiare. Totul a pornit de la o declarație pe care a auzit-o, se pare, nu de puține ori în spațiul public.

„Serios? Tu te lauzi cu așa ceva?”

Vizibil iritată de atitudinea unor persoane publice, Șișcanu a pornit o discuție despre valoarea reală din spatele unui brand scump, plecând de la o afirmație pe care o consideră problematică: „«Copiii mei nu cunosc branduri de lux». Am auzit acest lucru spus de persoane publice, vedete cu pretenții care vor să pară modeste și au spus-o așa, ca pe o etichetă a modestiei.”

Reacția ei a fost imediată și tranșantă.

Recomandari Cristina Șișcanu și marele regret – parcă mi se pare deja prea târziu

„Serios? Tu te lauzi cu așa ceva? Deci nu pot să cred. Îmi pare rău, dar un brand de lux nu înseamnă doar o geantă scumpă. Înseamnă istorie, înseamnă strategie, viziune, business”, a declarat vedeta. Iar pentru a-și susține punctul de vedere, a oferit exemplul unui brand emblematic, construit în aproape două secole: „În spatele unui nume, de exemplu, ca Hermes, nu stă doar o piele deosebită, o cusătură perfectă, stă un om, o idee, un început mic și ani și ani de muncă din 1837, dacă nu mă înșel, până s-a ajuns la excelență și până a devenit un brand”.

„Asta e limitare, ca să nu zic altfel”

Cristina Șișcanu numește această atitudine a părinților o „limitare” impusă copiilor, nicidecum o dovadă de modestie. Ea crede că cei mici sunt astfel privați de o componentă esențială a educației financiare. Cum vine asta, mai exact?

„Și tu alegi să-ți ții copilul departe de toate aceste lucruri. Îmi pare rău, dar asta nu e modestie. Asta e limitare, ca să nu zic altfel… Educația financiară nu înseamnă să-i spui copilului ‘nu ne interesează banii, banii nu contează, banii nu aduc fericirea, banii nu, nu și chiar să evităm să vorbim despre bani’. Nu, înseamnă să-i explici de ce unele lucruri costă mai mult, ce înseamnă un brand, ce înseamnă poziționare, ce înseamnă valoare percepută”, a continuat aceasta.

Recomandari Cum a reusit Cristina Siscanu sa slabeasca 15 kilograme cu ajutorul a doua ingrediente: ”Am mancat…”

Diferența de 15.000 de euro stă în poveste

Pentru a fi și mai clară, vedeta a explicat că un copil trebuie să înțeleagă de ce există diferențe uriașe de preț între produse aparent similare. E drept că, la prima vedere, pare greu de justificat.

„Trebuie să-i arăți copilului că există produse de 50 de euro și există produse de 15.000 de euro. Și că diferența nu e doar de material sau poate chiar materialul poate fi identic, ci diferența stă în poveste, în marketing, în dorința pe care o generează acel brand”, a punctat Șișcanu. Dar a oferit și un exemplu personal pentru a ilustra ideea: „Am cumpărat genți de 50 de euro din Toscana, dintr-un atelier din Toscana. Piele bună, cusături perfecte, design frumos, vedeți, inspirate din Hermes, da? Și totuși nu sunt. Nu sunt. De ce? De ce? Pentru că ele nu au în spate un univers. Nu au în spate un univers”.

„Să nu mai creștem copii care se tem de succes”

În final, discuția a ajuns la un subiect și mai sensibil: frica de a vorbi despre bani și succes. Cristina Șișcanu consideră că această mentalitate trebuie schimbată. „Nu vorbim despre bani, că nu e frumos. Nu e frumos să vorbim despre bani. Păi de ce? De ce să nu înveți copilul despre bani? Despre business? Despre succes?”

Recomandari Cristina Siscanu, marturisiri despre depresie: ”Am ajuns pe fundul prapastiei si a trebuit sa aleg!”

Ea a adus în discuție și alte nume sonore din lumea luxului, precum Rolls Royce sau Chanel, pentru a sublinia că în spatele lor stau concepte precum experiența, statutul și transformarea simplității într-un simbol global. Vedeta a vorbit deschis și despre propriile achiziții (cum ar fi un ceas scump), subliniind că nu are de ce să își ascundă rezultatele muncii.

„Eu nu mi-ascund deloc rezultatele. Nu mi-ascund munca. Mi-am cumpărat un ceas scump. Scump, mă rog, poate pentru unii care au ceasuri de 100 de mii, de 200 de mii de euro. Na, poate râd acum uitându-se la mine. Dar e un ceas scump, acesta. L-aţi văzut, am făcut video”, a recunoscut ea. Mesajul final a fost unul puternic: „Poți să fii om și să ai bani. Adică una nu exclude pe cealaltă. Și poate ar fi timpul să nu mai creștem copiii care se tem de succes. Pentru că în felul acesta îi facem pe copii să le fie frică de succes, ci trebuie să creștem copiii care înțeleg succesul”.