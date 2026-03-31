Dacă obiectivul tău este să obții sau să menții acea strălucire tinerească, dar ideea de ace și lasere nu te atrage, serumurile cu factori de creștere ar putea fi următoarea ta oprire. Dar ce sunt, mai exact, acești factori de creștere? „Factorii de creștere sunt proteine care joacă un rol important în stimularea creșterii, regenerării și vindecării celulare”, explică dr. Mina Amin, medic dermatolog din Los Angeles.

Și nu sunt doar un moft trecător. Aceste serumuri sunt o adiție bine cercetată și extrem de eficientă în îngrijirea modernă a pielii. „Studiile clinice au demonstrat capacitatea lor de a îmbunătăți fermitatea, hidratarea și elasticitatea pielii”, adaugă dr. Blair Murphy-Rose, medic dermatolog din Newport Beach, California.

Ce trebuie să știi despre factorii de creștere

La prima vedere, pare complicat, dar lucrurile sunt destul de simple. Există două tipuri principale de factori de creștere despre care vei auzi cel mai des: EGF (factor de creștere epidermic), care accelerează reînnoirea și repararea celulelor pielii, și FGF (factor de creștere fibroblastic), care se concentrează mai mult pe susținerea producției de colagen și elastină. unul se ocupă de reparații, celălalt de structură și elasticitate.

Recomandari Skinbetter Science lansează serul de 180 de dolari care promite cu 23% mai puțină piele lăsată

Vei observa, si, o diferență în modul în care sunt obținuți acești factori. Unele formule folosesc factori de creștere derivați din medii condiționate de celule stem umane (celule cultivate în laborator care eliberează un amestec de proteine de semnalizare), în timp ce altele se bazează pe peptide biomimetice sau create în laborator, concepute pentru a imita aceleași semnale. Ambele abordări urmăresc să declanșeze căi de reparare similare în piele, deși diferă în complexitate, intensitate și, nu de puține ori, preț.

Standardul de aur și alternativele sale

Când vorbim de serumuri cu factori de creștere, un nume apare mereu în discuție: SkinMedica TNS Advanced+ Serum (295 de dolari). Este un produs care a stabilit standardul cu mult înainte ca termenul să devină la modă. „SkinMedica a primit brevetul în anul 2000 pentru primul produs cosmetic cu factori de creștere”, explică dr. Amin. Iar dr. Murphy-Rose adaugă: „Este unul dintre cele mai susținute clinic serumuri cu factori de creștere de pe piață, oferind o piele cu aspect mai ferm în doar două săptămâni”.

Dar ce spun utilizatorii? „O spun oricărui consumator de produse de îngrijire a pielii care vrea să asculte: Când folosesc regulat SkinMedica TNS Advanced+ Serum, primesc complimente deloc rare despre tenul meu. Când rămân fără el – ceea ce încerc cu adevărat să evit – complimentele încep să sece. Produsul ăsta pur și simplu îmi face pielea… mai bună”, mărturisește Jenny Bailly, director executiv de frumusețe. Singura problemă, ambalajul cu pompă dublă, a fost recent rezolvată, spre bucuria utilizatorilor.

Recomandari Terapia cu lumină roșie, o piață de 1 miliard de dolari, promite piele fină și păr mai des

O altă utilizatoare, Deanna Pai, îl vede ca pe o alternativă la injecțiile cu toxină botulinică. „O dermatoloagă mi-a spus odată că produsul ăsta a fost motivul pentru care a ajuns la peste 40 de ani înainte de a începe să folosească Botox, așa că eu, fiind la sfârșitul anilor 30, îl văd și ca pe alternativa mea.”

Opțiuni pentru bugete diferite

Hai să fim serioși, nu toată lumea este dispusă să cheltuiască aproape 300 de dolari pe un serum. V-ați gândit vreodată că există și variante accesibile care chiar funcționează?

Aici intră în scenă The Inkey List cu al său 15% Vitamin C and EGF Brightening Serum, care costă doar 18 dolari. Da, ai citit bine. Dr. Omer Ibrahim, dermatolog din Chicago, subliniază avantajul clar: „în timp ce majoritatea serumurilor cu factor de creștere epidermic costă peste 100 de dolari, acesta este sub 20 de dolari”. Formula sa combină EGF derivat din plante cu 15% vitamina C pentru a ținti hiperpigmentarea și a oferi luminozitate. Dianna Singh, director de features, confirmă efectul: „Mi-a dat pielii o strălucire de gogoașă glazurată imediat”.

Recomandari Crema de 20 de dolari care dizolvă părul în 8 minute promite o piele fină o săptămână

O altă opțiune interesantă, în special pentru pielea sensibilă, este Haruharu Wonder Black Rice Botanical 2GF Ampoule (25 de dolari). Acest produs K-beauty folosește EGF și FGF pe bază de plante, derivate din orez. „Acesta este un serum de tipul ‘încet și sigur’ – nu vă așteptați la o transformare peste noapte… Pentru pielea mea sensibilă și reactivă, abordarea mai blândă este tot rostul”, spune Christa Joanna Lee, redactor colaborator.

Soluții specializate pentru fermitate și luminozitate

Dacă fermitatea este obiectivul tău principal, Allies of Skin Multi Peptides & GF Advanced Lifting Serum (188 de dolari) ar putea fi răspunsul. „Acest serum non-comedogenic este conceput pentru cei care doresc să țintească ridurile și pierderea de volum și fermitate a pielii”, spune dr. Brendan Camp. Formula conține un complex de 9% peptide și 3% factor de creștere sintetic. Sarah Han, redactor de comerț, a fost cucerită instant: „Ok, strălucirea serioasă și imediată pe care o obțin doar de la acest serum ultra-mătăsos de la Allies of Skin a fost suficientă să mă convingă”.

Pentru un efect de „facial la sticlă”, Dr. Diamond’s Metacine Instafacial Plasma (200 de dolari) este o versiune pentru acasă a celebrului tratament Diamond InstaFacial. Creat de chirurgul plastician Jason B. Diamond, acest serum folosește factori de creștere bio-identici umani pentru a stimula regenerarea pielii. „Nu pot să-mi dau seama exact de ce iubesc atât de mult acest serum, dar pielea mea pur și simplu îl absoarbe! Se simte ultra-hidratant”, spune Annie Blay-Tettey, redactor de frumusețe.

Iar pentru pielea matură, PCA Skin Pro-Max Age Renewal (219 dolari) vine cu o abordare diferită, folosind peptide care imită factorii de creștere, fiind mai mici și mai stabile. „Acest serum este formulat pentru a pătrunde mai adânc și a declanșa producția de colagen, în timp ce micro-algele oferă fermitate instantanee, iar floarea de laba-cangurului netezește textura”, explică dr. Camp.