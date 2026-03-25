Skinbetter Science, brandul de îngrijire profesională achiziționat de L’Oréal în 2022, lansează cel mai important produs al său din ultimii zece ani. Noul ser, denumit Ampra Volumizing Macro HA și vândut la un preț de 180 de dolari, promite să restabilească volumul facial, o problemă tot mai des întâlnită în rândul consumatorilor.

Molecula care schimbă jocul

La baza noului ser stă o moleculă inovatoare, denumită „Hyasinc”. Aceasta leagă structural acidul alfa-lipoic de acidul hialuronic, permițându-i acestuia din urmă să pătrundă mai adânc în piele pentru a reda vizibil volumul feței. Interesant este că dezvoltarea acestei tehnologii a durat cam tot atâta timp de când Skinbetter Science a intrat în portofoliul L’Oréal.

Dar de ce acum? Se pare că cererea a explodat recent. „Toată lumea caută mai mult volum facial, dar știm că acum, și mai mulți oameni caută volum din cauza pierderii de grăsime de la utilizarea GLP-1,” a declarat Geneviève Bibeau, director general al Skinbetter Science la L’Oréal. „Deci [acest produs] a fost o cerere mare din partea furnizorilor de servicii estetice.”

Rezultate concrete din studii

Dincolo de marketing, compania a prezentat și rezultatele unui studiu clinic. După 12 săptămâni de utilizare de două ori pe zi, serul Ampra a îmbunătățit aspectul pielii lăsate cu 23% și a redus aspectul liniilor fine cu 20%. V-ați fi așteptat la asemenea rezultate în doar trei luni?

Și un studiu de percepție a consumatorilor a indicat că 98% dintre participanți au raportat un aspect mai plin al pielii după aceeași perioadă de utilizare.

Cifrele sunt clare.

Acesta este considerat cel mai important produs al mărcii de la lansarea cremei AlphaRet Overnight Cream în 2016, un retinoid fără rețetă destinat persoanelor cu piele sensibilă.

O piață în plină expansiune

Lansarea vine într-un moment în care îngrijirea profesională a pielii este în plină expansiune, mai ales în Statele Unite. E drept că brandul se clasează deja pe locul trei în topul celor mai puternice mărci profesionale de îngrijire a pielii din SUA, având o bază de clienți formată în proporție de 75% din Mileniali și Generația X. Produsul va fi disponibil în aproape 8.000 de clinici și cabinete medicale din SUA (pe lângă vânzarea directă către consumatori), iar estimările de vânzări pentru primul an se ridică la o sumă de șapte cifre.

Ambiții mari pentru viitor

Numai că planurile nu se opresc aici. Anul viitor, brandul vizează extinderea internațională, cu piețe potențiale precum China, Australia și Marea Britanie. Obiectivul este unul extrem de ambițios.

„Ne pregătim pentru lansarea internațională; vrem să continuăm să creștem AlphaRet, pentru că atât de mulți consumatori încă nu cunosc produsul, iar [lansarea Ampra] este, si, un obiectiv major pentru acest an. Credem că aceste două produse combinate vor fi rețeta secretă pentru a ajunge pe poziția a doua [ca brand profesional],” a adăugat Bibeau.

Pentru a sublinia importanța lansării, serul Ampra va fi prezentat pe larg în cadrul convenției Academiei Americane de Dermatologie de la sfârșitul acestei luni. Mișcarea este una strategică pentru L’Oréal, gigantul care deține în divizia sa dermatologică și nume grele precum SkinCeuticals, La Roche-Posay, Vichy Laboratories și CeraVe.