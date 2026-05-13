Brandul australian de frumusete Basics by B, fondat in 2019 de Bonnie Gillies, a ajuns oficial pe pietele din Marea Britanie si Statele Unite pe 13 mai 2026. Lansarea aduce in prim-plan estetica australiana semnatura, bazata pe un ten proaspat, o stralucire naturala si formule care lasa pielea sa respire.

Filosofia din spatele efectului australian

Ti s-a intamplat vreodata sa aplici un produs si sa simti pur si simplu ca iti incarca fata inutil? Sa fim sincere, toate cautam acel echilibru perfect in care machiajul sa ne puna in valoare, nu sa ne ascunda trasaturile. Fix din aceasta nevoie s-a nascut Basics by B. Fondatoarea brandului, un make-up artist stabilit in Sydney (cunoscuta in mediul online ca @ozbeautyexpert), si-a canalizat cele doua decenii de experienta in industrie pentru a crea produse menite sa imbunatateasca pielea, nu sa o mascheze.

Colectia este profund inspirata de „Australia Effect”. Acest fenomen devenit viral pe internet descrie modul in care oamenii adopta o abordare de tip „clean girl aesthetic” dupa ce se muta in Australia. Accentul cade pe o frumusete cu aspect natural si un machiaj care nu pare niciodata exagerat sau prea lucrat.

„În esența sa, Basics by B este despre a face frumusețea să se simtă simplă din nou”, spune Gillies. „Nu ar trebui să ai nevoie de o rutină complicată pentru a te simți încrezătoare. Este vorba despre câteva produse bune care funcționează cu pielea ta și te fac să te simți tu însăți. Suntem cu adevărat încântați să aducem oficial viziunea noastră asupra strălucirii australiene unei comunități mai largi.”

Picaturile iluminatoare si secretul pielii de vacanta

Pe baza informatiilor publicate de Beautynewsdaily, colectia se concentreaza pe formule curate, usoare si usor de estompat. Iar printre cele mai vanzate produse se numara Liquid Glow Drops. Aceste picaturi ofera o stralucire instantanee, dar fara acel finisaj greu si metalic pe care il lasa in urma unele iluminatoare de pe piata. Creeaza o pelicula fina care arata la fel de bine pe pielea goala, cat si aplicata peste sau sub machiaj.

Mic detaliu, mare diferenta.

Aplicarea este simplificata de o bagheta de precizie, asa ca poti pune produsul direct pe pometi sau il poti amesteca in crema ta hidratanta. Nuantele disponibile sunt Marbella (un roz moale si stralucitor), Tulum (o nuanta de sampanie perlata) si Miami (un bronz cald).

Daca vrei sa extinzi acel glow si pe corp, Body Glow este exact ceea ce cauti. Este cel mai apropiat lucru de o piele de vacanta pe care il poti obtine fara sa platesti un bilet de avion. Spre deosebire de sclipiciul grosier din trecut, aceasta lotiune iluminatoare foloseste pigmenti ultra-fini de perle pentru o stralucire superba si subtila, care nu se transfera pe haine. pe langa asta formula este plina de ulei de seminte de jojoba si antioxidanti pentru hranire suplimentara si protejarea barierei pielii.

Rujul lichid care nu usuca buzele

Intre noi fie vorba, majoritatea rujurilor lichide se transforma intr-un cosmar total pana la pranz. Devin uscate, se descuameaza si sunt teribil de enervant de indepartat. Daca ai buzele predispuse la deshidratare, stii exact acea senzatie de strangere.

Dar aceasta formula de la Basics by B, numita Cream Liquid Lipstick, promite sa fie exceptia de la regula. Cele noua nuante ofera o pigmentare serioasa, ramanand in acelasi timp cremoase si flexibile pe buze, astfel incat sa iti poti vedea de zi fara acel sentiment de piele crapata. Desi lansarea fizica vizeaza deocamdata pietele din Marea Britanie si Statele Unite, produsele pot fi comandate online, iar preturile de pornire (echivalentul a aproximativ 75 de lei) le fac o optiune destul de accesibila si pentru pasionatele de beauty de la noi din tara.

Intreaga gama Basics by B este disponibila acum online pe site-ul oficial basicsbyb.com.au, cu preturi cuprinse intre 12 si 42 de lire sterline (adica intre 16 si 48 de dolari).