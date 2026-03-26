Alix Earle, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din America, intră oficial în lumea antreprenoriatului de beauty. După ani de zile în care și-a documentat lupta cu acneea în fața a milioane de urmăritori, ea lansează Reale Actives, propriul brand de skincare. Proiectul nu este doar o altă afacere de imagine, ci o linie de produse creată special pentru tenul predispus la erupții, dar suficient de blândă pentru oricine.

O poveste reală despre acnee

Călătoria lui Alix Earle cu acneea este bine documentată, de la discuții deschise în filmulețe de tip „Get Ready With Me” până la apariții fără machiaj, unde erupțiile erau la vedere. Tocmai această transparență a ajutat-o să devină una dintre cele mai influente femei din America. Iar noul brand pare să fie înrădăcinat exact în această poveste pe care publicul ei a urmărit-o în timp real.

„Am lansat Reale Actives după ani de zile în care m-am luptat cu acneea și am încercat produse care fie nu funcționau, fie erau prea dure pentru tenul meu sensibil”, spune Earle. „Eram constant confuză cu privire la rutina potrivită pentru mine, iar multe produse păreau prea clinice, complicate și, sincer, deloc plăcute. După ce m-am confruntat cu acnee chistică toată viața, am învățat că o abordare consecventă și blândă este ceea ce m-a ajutat în cele din urmă să o țin sub control.”

Ce produse aduce Reale Actives

Reale Actives promite o abordare diferită: formule blânde, susținute de știință, care protejează bariera pielii. Linia se lansează cu o rutină simplificată, în patru pași, concepută pentru tenul sensibil și acneic care trebuie să facă față călătoriilor, machiajului intens și zilelor lungi. Hai să vedem concret ce conține gama:

Get Bare Makeup Melting Cleansing Balm (29$) : Un balsam demachiant cu textură ce se transformă în ulei, care dizolvă machiajul (inclusiv rimelul rezistent la apă) fără a bloca porii.

: Un balsam demachiant cu textură ce se transformă în ulei, care dizolvă machiajul (inclusiv rimelul rezistent la apă) fără a bloca porii. Pore Power Exfoliating LHA + BHA Gel Cleanser (28$) : Un gel de curățare pentru uz zilnic, menit să gestioneze excesul de sebum, menținând în același timp bariera pielii.

: Un gel de curățare pentru uz zilnic, menit să gestioneze excesul de sebum, menținând în același timp bariera pielii. Go Deep 8% Mandelic Acid Serum Concentrate (39$) : Acționează ca un tratament de refacere a texturii pielii, fiind un exfoliant blând.

: Acționează ca un tratament de refacere a texturii pielii, fiind un exfoliant blând. Dew More Barrier Boosting Moisturiser (36$): O cremă hidratantă lejeră, care folosește un Complex Quad-Ceramide.

Toate produsele din colecție sunt cruelty-free, vegane și dezvoltate de dermatologi (formulele au fost create alături de Dr. Kiran Mian, medicul dermatolog al lui Earle).

O altfel de abordare

Cu aproape 50 de milioane de americani care se confruntă cu acnee în fiecare an, categoria rămâne una dintre cele mai mari din skincare. Numai că este adesea dominată de tratamente extrem de agresive care pot compromite bariera pielii. V-ați gândit vreodată câți bani se duc pe acizi puternici care, până la urmă, provoacă mai multă iritație decât îmbunătățire?

Aici intervine viziunea Reale Actives. Andrea Blieden, CEO-ul companiei, explică strategia. „Deși afectează milioane de oameni, categoria produselor de îngrijire a pielii pentru acnee a rămas surprinzător de învechită – adesea prea agresivă, inutil de complicată și, sincer, cam lipsită de bucurie. În cele din urmă, construim un brand care oferă rezultate clinice serioase, amintindu-le în același timp oamenilor că acneea nu îi definește – și nu le poate stinge scânteia.”

Un mesaj pentru o nouă generație

Prin prioritizarea formulelor non-comedogenice și non-acneice, Earle se adresează direct unei generații obosite de rutine supracomplicate, sceptice față de activii duri și care nu mai vrea să se ascundă în spatele corectorului sau al filtrelor de pe social media.

După cum spune chiar ea: „Speranța mea este că Reale Actives îi va ajuta pe oameni să se simtă suficient de încrezători pentru a-și trăi viața din plin, pentru că pielea ta nu ar trebui să fie lucrul care te reține. Tu, cel real, ești tu, cel perfect.”

Reale Actives se lansează pe 31 martie pe realeactives.com și, pentru început, va livra exclusiv în SUA.